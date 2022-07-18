KYK faizlerinden sınra sıra EYT'ye mi geldi?

Yüzbinlerce öğrencinin hayatını zora sokan KYK kredi boru ve faizi konusunda aylardır muhalefetin yürüttüğü kampanya sonuç verdi. CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında emeklilere vaad ettiği bayram ikramiyesine sahip çıkan AKP iktidarı, yaklaşan seçimler öncesi üniversite öğrencilerini rahatlattı. CHP vaadlerini tek tek gerçekleştiren AKP iktidarının son hamlesini değerlendiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'EYT loading' paylaşımı geldi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, mezun öğrencilerin KYK kredi borcuna ilişkin sadece ana paranın ödeneceği duyurmasının ardından "Teşekkürler Kılıçdaroğlu" tweet'i Twitter'da tt oldu. Kılıçdaroğlu, sıradaki hedefinin EYT olduğunu ima ederek bir paylaşımda bulundu.



AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KYK kredi borçlarında yalnızca ana paranın tahsil edileceğini duyurdu.

Sosyal medyada konuyu ilk olarak gündeme getiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu daha önce, KYK borcunun faizli ödeme tutarını sosyal medya hesabında paylaşan bir gencin paylaşımına yer vererek, "Gençlere sesleniyorum: Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda" diye konuşmuştu.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun çağrısından sekiz gün sonra KYK kredileri ile ilgili adım attı. Erdoğan, öğrenim kredi alan öğrencilerin sadece ana paraya ödeyeceğini belirtti. Faiz kararının ardından Twitter’da #TeşekkürlerKılıçdaroğlu etiketi TT oldu.

Kılıçdaroğlu, çağrısının ardından faizi silen Erdoğan'a gönderme yaparak emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili "EYT loading" paylaşımında bulundu.



