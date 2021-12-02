Lütfi Elvan istifa etti, yerine Nurettin Nebati atandı



Son Dakika Ankara, Ankara'da ekonomi yönetiminde beklenen değişim gerçekyeşti.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa ettiği, yerine ise Nureddin Nebati atandığı açıklandı. Elvan'ın istifası Resmi Gazete'de yayınlarak yürürlüğe girdi.

Daha önce Instagram hesabından istifa ederek kayıplara karışan Bakan Berat Albayrak'ın yakın arkadaşı olan Nurettin Nebati'nin bakanlığa getirileceği iddia ediliyordu.

Geçtiğimiz hafta TBMM AKP Grup Toplantısı sırasında, tüm partili milletvekilleri ayakta alkışlarken oturduğu yerden kalkmayan Elvan'ın dün Erdoğan'ı ayakta alkışlaması koltuğunu korumaya yetmedi. Bu arada, Elvan'ın Bakanlığının son gününde, dolar artışına müdahale etmek için en az 1 milyar dolar sürdüğü bildiriliyor. Buna rağmen dolarda istenen düzeye inmemişti.

Cumhurbaşkanı kararı ile görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nureddin Nebati atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararında "Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddit Nebati, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104'üncü ve 106'ncı maddeleri gereğince atanmıştır" ifadelerine yer verildi.



Bu arada istifa eden Lütfi Elvan, profilinden 'Hazine ve Maliye Bakanı' ibaresini kaldırdı.



Nureddin Nebati kimdir?



Nureddin Nebati, 1 Ocak 1964'te Şanlıurfa Viranşehir'de doğdu. Babasının adı Süleyman, annesinin adı Emine'dir.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yaptı. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktora ünvanını aldı

Tekstil işiyle uğraştı. Akaryakıt istasyonu işletmeciliği yaptı. MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Disiplin Kurulu Üyeliği'nde bulundu

Halen MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Üyesidir.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Vakfı ve Derneği ile İlim Yayma Cemiyeti, TÜGVA, Önder, Utesav Üyeliği devam etmektedir.

Yeni Bakan Nebati'nin, bakanlığının açıklanmasının ardından, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ile çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada en çok paylaşılan görüntüler arasına girdi.