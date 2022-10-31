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Mahir Ünal istifa etti, yerine Özlem Zengin atandı

Türk halkı Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutlamaya hazırlanırken "Cumhuriyet; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" sözleriyle gündeme gelen AKP' Grup Başkanvekili Mahir Ünal istifa etti

31 Ekim 2022 Pazartesi 21:46
Mahir Ünal istifa etti, yerine Özlem Zengin atandı

Mahir Ünal istifa etti, yerine Özlem Zengin atandı

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın "Cumhuriyet; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" sözleriyle Cumhuriyet'i hedef almış ve tepkilere neden olmuştu.


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Grup Toplantısı'nda Ünal'ın açıklamalarına tepki göstermiş ve "Cumhuriyet'in Türk kültürüne, Türk diline, düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler talihsiz, tarifsiz ve temelsiz yanlışın pençesindedirler" diye konuşmuştu.

BAHÇELİ TEPKİ GÖSTERDİ, ÜNAL 'AFFINI' TALEP ETTİ

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal Mahir Ünal, “Bugün itibarıyla Grup Başkan Vekilliği görevimden affımı talep ettim” açıklaması yaptı.

Ünal Twitter’dan paylaştığı mesajda, “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a bugüne kadar  şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım” dedi.


YERİNE GELEN İSİM BELLİ OLDU

Mahir Ünal'ın talebinin kabülünün ardından AKP Grup Başkanvekilliği'ne Özlem Zengin görevlendirildi.

ÜNAL'A TEPKİLER YAĞMIŞTI

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Cumhuriyet’in Türk kültürüne, Türk diline, düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler talihsiz, tarifsiz ve temelsiz bir yanlışın pençesindedir. Ön yargıların hükmüyle, ideolojik katılıklarla Cumhuriyet’in anlaşılması ve anlatılması mümkün değildir. Bugünkü Türkçemizle düşünce oluşturamayacağımızı söylemek gerçekleri çarpıtmaktır, nesnel gelişmelere aykırıdır, dilimizi karalamaktır, nihayetinde öz güven eksikliğidir” demişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den ise Ünal’a “Yuh olsun, yazıklar olsun” diye seslenerek “Türkçe’de düşünemiyor musun? O senin, kapasite problemin” diye yüklenmişti.

“BU ANLAYIŞ SADAT KAFASININ ANLAYIŞIDIR”

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan da, “Halkın ne konuştuğunu dahi bilmiyorlar. Ya sen hiç Karacaoğlan’ı dinlemedin mi kardeşim. Bu insanlar tertemiz Türkçeyle ne yazdılarsa bugün biliyoruz ya. Sen Yunus’u bile bilmiyorsun. Bugün parantez açalı Bahçeli buna sözde çok kızmış. Ne olacak koşa koşa gidecek yine kucaklayacak. Bu anlayış ne anlayışıdır biliyor musunuz? Bu anlayış SADAT kafasının anlayışıdır: "TC devletini kaldıracağız ASRİKA diye bir devlet kuracağız, başkenti İstanbul olacak, dili de Arapça olacak" tepkisi gelmişti.

CAHİT ÖZKAN DA AYNI YOLDAN GEÇMİŞTİ

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan da geçtiğimiz Mayıs ayında 15 Temmuz’un finansörü olarak gösterilen Birleşik Arap Emirlikleri'yle (BAE) ilgili “Baktı ki Türkiye’ye diz çöktüremiyor, teslim oldu” demişti. Özkan'ın, Türkiye ile BAE arasındaki ilişkilerin düzeltilmeye başladığı dönemde yapılan bu yorumu kendisine pahalıya malolmuştu. Özkan bu bu açıklamaları nedeniyle görevden alınmıştı.

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AkpMahir Ünalözlem Zengin
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