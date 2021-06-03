Mamak Belediyesi'nde yolsuzluk istifası



AK Partili belediyelerde yolsusuzluk iddiaları parti içini karıştırdı. Yıllardır AKP içinde siyaset yapan Esra Yılmaz, Mamak Belediyesi'nde gördüğü usülsüzlük ve yolsuzlukları bir dosya haline getirmeye kalkınca saldırıya uğradı. Esra Yılmaz, başı açık olduğu için küfürlü fiziki saldırıya uğradığını belirterek, kaleme aldığı istifa mektubunda akıl almaz yöntemleri kamuoyu ile paylaştı.

YOLSUZLUĞU ARAŞTIRIRKEN SALDIRIYA UĞRADI

AKP'li Mamak Belediye Meclis Üyesi Esra Yılmaz istifa etti. Belediye Başkanı Köse'ye yönelik, "Belediyede yolsuzluk tespit ettim, sizi akraba çetenizle baş başa bırakıyorum" açıklaması yaptı.

Ankara Mamak Belediyesinin AKP'li Meclis Üyesi Esra Yılmaz, yayınladığı video ile görevinden istifa ettiğini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Belediye Meclis toplantısında AKP'li Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin söz hakkı vermemesi üzerine yaşanan tartışma ile gündeme gelen Yılmaz, istifa gerekçesini açıklarken "Belediyede yolsuzluk tespit ettim. Dava açtım. 9 yıl üye olduğum AK Parti'den bu yüzden istifa ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Murat Köse tarafından yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara ulaşmak için yapılan Gönül Çarşısı projesine koordinatör olarak atandığını ancak daha sonra bir telefonla izne çıkarıldığını söyleyen Yılmaz daha sonra projede usulsüzlük tespit ettiğini söyledi.

AKRABA ÇETENİZLE MAŞALARINIZLA BAŞ BAŞA BIRAKIYORUM

Özel Kalem Müdürü tarafından görevlendirilen personelin usulsüzlüklere ilişkin dosyanın hazırlanmasını engellediğini ifade eden Yılmaz, "Tespit etmiş olduğum usulsüzlük ve yolsuzluk bundan sonra yargının işi" dedi.

Yılmaz yayınladığı video ile Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'ye seslenerek "Sayın Köse ben sizi tercihlerinizle baş başa bırakıyorum. Mamak Belediyesi‘ndeki akraba çetenizle, maşalarınızla, teşkilattan üstün iş adamlarınızla baş başa bırakıyorum. Yol yürüdüğüm değerli arkadaşlarıma hakkım varsa helal ediyorum. Dokuz yılımı verdim AK Parti’den işte bu yapıdan dolayı söz hakkım dahi gasp edildiği için istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

Esra Yılmaz'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Değerli Mamaklılar,

Dün Mamak Haziran ayı meclis toplantısında söz alıp bu konuşmamı yapmak istedim olmadı. Şimdi evimden sizlerle aynı konuşmaları paylaşmak istiyorum. Belediye Başkanı Murat Köse, 2019 senesinin sonunda bir ay içinde açılmasını istediği Gönül Çarşısına beni koordinatör olarak atadı. Mamak’ta yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza yönelik olan bu proje, bir hayır projesiydi.

Reklam

Çarşıdaki sorumluluğumuz ve çalışma koşullarımız pandemi dolayısıyla iki katı artmışken, Sayın Murat Köse beni arama gereği duymadan bana tebliğ etmeden özel kaleminin telefonuyla haber göndererek garip bir üslupla beni aniden izne çıkardı.

Başkanımız dedik sorgulamadık. O dönemde bir takım şaibeli dedikodular belediyemizde yayılmaya başlamış; bunları duyduğumda Üstlerime konuyu ilettim ve bu konularla ilgili önlem almamız gerektiğini bildirdim.

20 Nisan 2020 tarihinde çarşıyla ilgili bir dosya hazırlamam gerektiğine karar verdim. Sorumlu mercilere bilgi vererek tüm personelleri gönül içersinde topladım. Projenin başından beri tıkır tıkır çalışan stok sisteminden veri alacakken sistemle oynandığı tespit edildi. Bunun üzerine manuel stok sayımı yaptırttım; ancak Özel Kalem Müdürü tarafından görevlendirilen personel dosya hazırlamamızı ısrarla engellemeye çalıştı. Tüm zorlamalarına ve engellemelerine rağmen bu kardeşiniz dosyasını tamamladı. Dosya tamamlanınca bana yapılan bu saldırıların nedenini anladım. Tespit etmiş olduğum usulsüzlük ve yolsuzluk bundan sonra yargının işi.

Uzaklaştırıldığım süre içerisinde Gönül Çarşısı’nda ne yapıldı? Nerelere ürün gönderildi? Gıda eksikliği var mı? Söylentiler doğru mu? Bunları tespit etmeye çalışıyorken cenaze işlerinde çalışan bir personel gelip seçilmiş belediye meclis üyesine hakaret, sinkaflı küfür, baskı, elektrikleri kesmek ve hatta kıyafetime dahi laf söyleyecek kadar densiz, hadsiz hatta fiziki şiddet uygulayacak kadar haddini aşmıştır.

Ben de yapabileceğim en doğru şeyi yaptım. Kendimi korudum. Bu iki personele dava açtım. Dava dilekçeme cevabınız daha da vahim. Yalan, iftira, dedikodu ve cımbızlanmış ifadelerle dolu. Yazık çok yazık.

Sayın Köse kıyafetimi sorgulayacak kadar ileri giden personelimizin yanında durdunuz. Biz kadınlar siyaseti kıyafetimizle yapmıyoruz. Zekamız ve bilgimizle yapıyoruz. Biz kadınlar sizin konu mankenimiz değiliz. Sayın Köse ben sizi tercihlerinizle baş başa bırakıyorum. Mamak Belediyesi‘ndeki akraba çetenizle, maşalarınızla, teşkilattan üstün iş adamlarınızla baş başa bırakıyorum. Yol yürüdüğüm değerli arkadaşlarıma hakkım varsa helal ediyorum.

Dokuz yılımı verdim AK Parti’den işte bu yapıdan dolayı söz hakkım dahi gasp edildiği için istifa ediyorum."