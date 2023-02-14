Mansur Yavaş depremzedelere seslendi | Ankara Hepimizin Evi

Mansur Yavaş: Eserkent konutları ve Kesikköprü yerleşkesi depremzedelere açıldı
Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin ardından yaraların sarılması sürecinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’da Eserkent konutlarının depremzedelere açıldığını duyurdu.
Araplar Eserkent Konutlarımız, Kesikköprü yerleşkemiz ve misafirhanelerimizde 4500 depremzede vatandaşımızı ağırlıyoruz.Ankara hepimizin evi. Daima başımızın üstünde yeriniz var. pic.twitter.com/DbuQaBDAKo— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) February 14, 2023
Türkiye, peş peşe meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık depremin ardından tek yürek oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Araplar Eserkent konutlarının depremzedelere açıldığını duyurdu.
Yavaş’ın paylaşımında, “Araplar Eserkent Konutlarımız, Kesikköprü yerleşkemiz ve misafirhanelerimizde 4500 depremzede vatandaşımızı ağırlıyoruz. Ankara hepimizin evi. Daima başımızın üstünde yeriniz var.” ifadeleri yer aldı.