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Mansur Yavaş depremzedelere seslendi | Ankara Hepimizin Evi

Ankara Kesikköprü yerleşkesi ile Eserkent'te yapılan Büyükşehir Belediyesi'ne ait konutlar, Depremzede vatandaşların barınmasına ayrıldı

14 Şubat 2023 Salı 21:17
Mansur Yavaş depremzedelere seslendi | Ankara Hepimizin Evi

Mansur Yavaş: Eserkent konutları ve Kesikköprü yerleşkesi depremzedelere açıldı


Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin ardından yaraların sarılması sürecinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’da Eserkent konutlarının depremzedelere açıldığını duyurdu.

Türkiye, peş peşe meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık depremin ardından tek yürek oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Araplar Eserkent konutlarının depremzedelere açıldığını duyurdu.


Yavaş’ın paylaşımında, “Araplar Eserkent Konutlarımız, Kesikköprü yerleşkemiz ve misafirhanelerimizde 4500 depremzede vatandaşımızı ağırlıyoruz. Ankara hepimizin evi. Daima başımızın üstünde yeriniz var.” ifadeleri yer aldı.


 

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