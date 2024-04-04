

Mansur Yavaş mazbatasını aldı, yeni başkanlara seslendi



Ankara'da tarihi zafer kazanan CHP Adayı Mansur Yavaş bugün ailesiyle birlikte mazbatasını alarak göreve başladı. Seçim sürecinin geride kaldığını söyleyen Yavaş yeni dönemde meclis konuşmasında birlikte çalışma vurgusu yapacağını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara için aday gösterdiği Mansur Yavaş, seçimi büyük farkla kazandı. Yavaş, mazbatasını almasının ardından açıklamalarda bulundu.

Yavaş'ın konuşmasında satır başları şu şekilde:

"Bugün mazbatamızı almış bulunuyoruz. Ankara halkına teşekkür ediyorum. Emek veren herkese, oylarıyla destek olan Ankaralı'ya teşekkür ediyorum. Sosyal belediyeciliğe devam ederek, asfalt ve betondan yapılan projelerin belediyecilik olmadığını söylemiştim.

Ankara yüksek bir oyla güvenini belirtti. Ankara halkına hizmet edeceğiz. Yeni seçilen başkanlarımızla birlikte Ankara'yı Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği şekilde ve dünya başkentleriyle yarışır bir başkent yapmak ana hedefimiz olacak.

BİZE ENGEL OLANLARI HALK CEZALANDIRDI

Bize engel olan belediye başkanlarının hepsini kendi ilçelerinde şikayet ettim. Şu anda hiçbiri belediye meclisinde değil. Ankara halkı onları cezalandırdı. Rakip partiden yeni seçilen 8 belediye başkanı var. Bir de bağımsız belediye başkanı var. İlk meclis konuşmamda yine aynı şekilde onlara 2019'da yaptığım konuşmayı yapacağım. El ele verelim, Ankara halkı bizi hizmet etmemiz için seçti. Seçim bitmiştir, artık bir araya gelme zamanıdır. bu çağrımı tekrar edeceğim. Umuyorum ki bu seçimden gereken ders çıkarılmıştır. Ben çağrımı devam ettireceğim, artık gerisini kendileri bilir."