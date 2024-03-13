Mansur Yavaş sessizliğini bozdu | Namusluysa Savcılığa gitsin!

Ankara Mamak Belediye Başkan adayı olma isteğine Mansur Yavaş karşı çıkınca küplere binen İYİ Partili Cengiz Topel Yıldırım'ın iddiaları tartışmaları fitilledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Meral Akşener'le 40 şehirde mitinge çıktıklarını hatırlatarak "Aday olduğu partinin genel başkanı ile ben 40 ile gitmişimdir. Her yerde Akşener benim dürüstlüğümü anlatmıştır. Akşener'i yalanlıyor." dedi. Yavaş yolsuzluk iddiaları konusunda ise net konuştu. "Böyle bir şey iddia edildiğinde savcılığa gidin diyorum. Ruh sağlını kaybetmiş bu arkadaş" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti GİK üyesi Uğurhan Ferudun Berat Tiryaki'nin tepki göstermesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Yıldırım'ın iddialarına cavap verdi.

TV100 yayınına katılan Yavaş, "İhaleye fesat karıştırmak konusunda onun tecrübesi çoktur şimdilik o kadarını söylüyorum. Cengiz Topel Yıldırım geldi benden Mamak Belediye Başkanlığı'nı istedi. Biz de vermeyince bu sefer bütün televizyonlara sadece Mansur Yavaş’ı karalamak için gidiyor. Ruh sağlığını kaybetmiş bu arkadaş" dedi.



"İKİ DÖNEM SİYASET İÇİN DEĞİL, BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇİN YETERLİ"

Mansur Yavaş'ın açıklamaları özetle şöyle:

* Gerçek belediyeciliğin ne olduğunu gösterip bırakacağım demiştim. Fikrimi değiştiren etken pandemi dönemi oldu. 2,5 yıllık kaybımız oldu. Gelirlerde azalma, yoğun çalışmada başladığımız projelerin bir çoğunu yapamadık. Benim prensibim, 2 dönem bir belediye başkanlığı için yeterlidir. Yoksa belediye başkanının projesi bitmez. Fikrim bu konuda net. İlçe belediyelerinde muhtemelen büyük değişiklikler olacak. İstediğimiz gibi çalışamadık. 25 yıl sonra belediye başkanlığı değişimi olunca, ilçe belediyelerinin 19 tanesi muhalif partilerdendi. Birlike çalışma imkanı bulamadık. İnşallah şimdi birlikte çalışma imkanı bulacağımız belediye sayısı artacak. Tadında, zirvede bırakmak lazım. En büyük amacım görevi bırakıp, vatandaşın içine karışmak, gezmek. Bu belediye başkanlığımda son dönemim. Siyaset için değil.

"İLÇE ADAYLARININ BELİRLENMESİNDE ROLÜ NE"

"BEŞİKÇİOĞLU’NU İSTEMEDİM DEĞİL, ADAYLIĞINDAN HABERİM YOKTU"

* Oldu biraz, daha önceden çalışma yapmıştık. Bütün ilçelerde tek tek muhtemel adayları yan yana koyup çalışma yaptık. En çok oyu alma potansiyeli olan isimleri partinin önüne koyduk, kabul ettiler. Benim önerdiğim isimlerden bir çoğu ilçe teşkilatı tarafından da kabul görüp onaylandığı için genel merkezde kabul edildi.

* (Erdal Beşikçioğlu’nun Etimesgut adaylığı) Ben istemedim değil, Erdal Bey'in adaylığından haberim yoktu. Başka isim önermiştim sadece. Yoksa Erdal Bey'le daha önceden tanışırız. Dizilerinde Ankara’nın reklamı yapılıyor diye destek olduk. Sevdiğimiz bir insandır. Tek hedefimiz Ankara'da ilçe sayımızı artırmak, inşallah Erdal Bey ile artıracağız. Anketlerde önde görünüyor.

* Erdal Bey istekli, başarılı olacağına inanıyorum. Belediye başkanının kapısı herkese açık olmalıdır. Sosyal medya üzerinden çok rahat ulaşıyorlar. 153 hattımız var, ilk seçildiğimde günlük 2-3 bin talep geliyordu, bunların bir kısmına ben kendim de dönüyordum. Sosyal medyadanın artmasıyla insanlar artık sosyal medyadan ulaşıyorlar.

"BURCU KÖKSAL İLE DE GÖRÜŞTÜM, AFYON'DA KAPIMIZ HERKESE AÇIK"

* (DEM Parti hariç herkese kapılarım açık mı diyeceksiniz) 5 yıl belediye başkanlığı yaptım, kimseye kapı kapatmadık. Görüşlerini beğenmeyebilirsiniz, kızabilirsiniz. Seçildikten sonra herkesten vergi alıyorsunuz. Böyle yaptıktan sonra insan ayırırsanız kul hakkı yersiniz. Hiçbir belediyede kimliğini çıkar, parti kaydını göster, hangi mezhepsin filan sorulmaz. Rozet çıkarılır. Ben Burcu Hanım'ın aynı şeyi kastettiğini düşünüyorum. Ben DEM ile HÜDA PAR ile işbirliği yapmam anlamında söylediğini düşünüyorum. Hiçbir belediye başkanı böyle bir şey demez. Bu bir terör hassasiyetidir. Bu hassasiyet bende de var. Seçildikten sonra ben polis değilim, emniyet mensubu değilim. Belediye başkanının kapısı herkese açık olur. Burcu Hanım ile görüştüm, net bir şekilde benim gibi düşünüyor. Herkese hizmet vermekte mükellefiz diyor.

"İHALEYE FESATTA ONUN TECRÜBESİ ÇOKTUR"

* (İYİ Parti'nin ABB adayı Cengiz Topel Yıldırım'ın iddiaları) Onun söylediği doğru, nasıl doğru diyeceksiniz? İhaleye fesat karıştırmakta onun tecrübesi çoktur. İhaleler nasıl yapılıyor? Bizim bütün ihalelerimiz açıktır. Katılımcılar gelip zarflarını teker teker veriyor. Tek tek zarflar açılıyor. İki kişi kuruşu kuruşuna aynı teklifi vermiş. Fakat birisi eksik evraktan elenmiş. Aynı fiyatı veren ihaleyi alamamış. O ihale uzmanıdır. Çok girip çıkmıştır ihalelere. Siz ihaleye girmeden aynı rakamı verip veremeyeceğini nereden bilebilirsiniz ki? 10 tane katılımcı var. Biri elenmiş, dokuz katılımcı var. Biri fiyatta daha fazla kırım yaparak ihaleyi almış. Böyle bir şey iddia edildiğinde savcılığa gidin diyorum. Lafı ortaya bırakıp geri kaçmayacaksın.

"NAMUSLUYSA SAVCILIĞA GİTSİN"

* Aday olduğu partinin genel başkanı ile ben 40 ile gitmişimdir. Her yerde Akşener benim dürüstlüğümü anlatmıştır. Akşener'i yalanlıyor. Basına yansıdığı için söylemek zorundayım. Geldi benden Mamak Belediye Başkanlığı'nı istedi, biz de vermeyince oralarda Yavaş'ı karalıyor. Madem Yavaş yanlış bir insan neden bizle çalışma istedi? 'Mamak'tan belediye başkanı olamazsın' dedik, gitti. Lafı ortaya alıp kara almak için böyle konuşmak olmaz. Namuslu bir insansa gidip evrağı savcılığa verecek. Attığı iftiranın bedelini kendisi ödeyecek. Durmuş, durmuş bunu seçime giderken mi öğrenmiş?

"RUH SAĞLINI KAYBETMİŞ BU ARKADAŞ"

* (Yıldırım'ın '5 milyar 928 milyon belediye kasasında olması gerekirken yok’ bu para nerede' sorusu) Belediyenin beş kuruşu kaybolmaz. Türkiye'de bütün harcamalarını yayınlayan biziz. Şirketlerde yeminli mali müfettişlerimiz var. Sayıştay denetliyor bizi. Sayıştaş raporu olsa bununla ilgili bizi tefe koyarlar. Ruh sağlını kaybetmiş bu arkadaş. Gitsin savcılığa başvursun. Bize bunları savunmak zorunda bıraktırıp projelerimizi anlatmaktan geri koyuyorlar. Bunun muhattapları bizim şirketlerimiz, genel müdürlerimizdir. Herkes ağzından çıkanın sonucuna katlanacaktır.