Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Mansur Yavaş'ın başarısı AKP'lileri delirtti

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yapılan kamuoyu anketlerinde Erdoğan'ı açık ara geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kavgadan uzan, halkın, şehrin gündeminden uzak konularda sessiz kalması, AKP'lilerin şirazesini kaydırdı

13 Ağustos 2022 Cumartesi 14:10
Mansur Yavaş'ın başarısı AKP'lileri delirtti

Mansur Yavaş'ın oy trendi, AKP'lileri delirtti


Son 6 aydır kamuoyu anketlerinde cumhurbaşkanlığı adaylığında tüm liderleri geride bırakan Mansur Yavaş'ın, halkın gündeminde olmayan, belediyecilik dışı faaliyetler hakkında görüş açıklamaktan çekinmesi, AKP sözcülerini çileden çıkarıyor. AKP'li siyasilerin ağzından düşürmediği 'Sürtük, hain, terörist, şerefsiz' gibi kaba sıfat ve hakaretlerden uzak duran Mansur Yavaş'ın 'Hiç konuşmadığını' ileri süren Yaşar Hacısalihoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki yaptığı konuşmaları duymamazlıktan gelmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Yaşar Hacısalihoğlu, canlı yayında son seçim anketine tepki gösterdi. Mansur Yavaş'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan daha fazla oy aldığını görünce “Adam konuşmayarak yüzde 70’e çıkacak neredeyse” diye tepki gösterdi.


Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken araştırma şirketleri de anket çalışmalarıyla birlikte kamuoyunun nabzını tutmaya devam ediyor. 


TV100 ekranlarında Yöneylem Araştırma’nın son seçim anketi anketi analiz edildi. 

Anket çalışmasında Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan daha yüksek alması Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Yaşar Hacısalihoğlu'nu kızdırdı. 

Hacısalihoğlu “Adam konuşmayarak yüzde 70’e çıkacak neredeyse. Bu ülkenin insanı akıllıdır. Mansur Yavaş nasıl yönetecek ülkeyi? 2023’e doğru gidiyoruz eğitimli seviyemiz de yükseldi. Bizim vatandaşımız sürekli susan bir adama oy vermez. Konuşmuyor ama oyu yükseliyor” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 15.08.2022 01:00
Anahtar Kelimeler:
Chpİyi PartiAkpAnkara BelediyesiAnkaraMansur Yavaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Belgeselde aslanın yediği eti imreniyoruz
Belgeselde aslanın yediği eti imreniyoruz
Akşener | Atanmamış öğretmen bıkarılması bu ülkeye ihanettir
Akşener | Atanmamış öğretmen bıkarılması bu ülkeye ihanettir
Akşener vatandaşın faturasını görünce | Konuşmanın bir anlamı yok
Akşener vatandaşın faturasını görünce | Konuşmanın bir anlamı yok
İmamoğlu 8 aydır onay bekleyen proje için isyan etti
İmamoğlu 8 aydır onay bekleyen proje için isyan etti
KPSS soruları çalındı mı? ÖSYM yalanladı, tepkiler dinmek bilmiyor
KPSS soruları çalındı mı? ÖSYM yalanladı, tepkiler dinmek bilmiyor
Gazeteci Özlem Gürses'den çok önemli 'Bilgi sızdırma' iddiası
Gazeteci Özlem Gürses'den çok önemli 'Bilgi sızdırma' iddiası
AKP'li milletvekiline, muhtarlardan protesto 
AKP'li milletvekiline, muhtarlardan protesto 
İYİ Parti'den Balıkesir'de seçim güvenliği toplantısı
İYİ Parti'den Balıkesir'de seçim güvenliği toplantısı
İYİ Parti | Venezuella'yı bırak, Karadeniz'e bak
İYİ Parti | Venezuella'yı bırak, Karadeniz'e bak
Kılıçdaroğlu | Beyfendiyi emekli edeceğim
Kılıçdaroğlu | Beyfendiyi emekli edeceğim

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim