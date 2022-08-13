Mansur Yavaş'ın başarısı AKP'lileri delirtti

Mansur Yavaş'ın oy trendi, AKP'lileri delirtti



Son 6 aydır kamuoyu anketlerinde cumhurbaşkanlığı adaylığında tüm liderleri geride bırakan Mansur Yavaş'ın, halkın gündeminde olmayan, belediyecilik dışı faaliyetler hakkında görüş açıklamaktan çekinmesi, AKP sözcülerini çileden çıkarıyor. AKP'li siyasilerin ağzından düşürmediği 'Sürtük, hain, terörist, şerefsiz' gibi kaba sıfat ve hakaretlerden uzak duran Mansur Yavaş'ın 'Hiç konuşmadığını' ileri süren Yaşar Hacısalihoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki yaptığı konuşmaları duymamazlıktan gelmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Yaşar Hacısalihoğlu, canlı yayında son seçim anketine tepki gösterdi. Mansur Yavaş'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan daha fazla oy aldığını görünce “Adam konuşmayarak yüzde 70’e çıkacak neredeyse” diye tepki gösterdi.

Evet evet akın akın geliyoruz. Bak Yaşar Hacısalihoğlu denilen adam nasıl çıldırıyor..Memlekette hergün konuşup insanları birbirine düşman eden bir Erdoğan'dan sonra konuşmuyor diye Mansur Yavaş'a kin kusuyor. Sen hergün konuşuyorsun ya, boş boş, daha ne olsun ey Yaşar pic.twitter.com/Qodq1BIlb3 — Faruk Mangırcı (@FarukMang) August 12, 2022



Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken araştırma şirketleri de anket çalışmalarıyla birlikte kamuoyunun nabzını tutmaya devam ediyor.

TV100 ekranlarında Yöneylem Araştırma’nın son seçim anketi anketi analiz edildi.

Anket çalışmasında Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan daha yüksek alması Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Yaşar Hacısalihoğlu'nu kızdırdı.

Hacısalihoğlu “Adam konuşmayarak yüzde 70’e çıkacak neredeyse. Bu ülkenin insanı akıllıdır. Mansur Yavaş nasıl yönetecek ülkeyi? 2023’e doğru gidiyoruz eğitimli seviyemiz de yükseldi. Bizim vatandaşımız sürekli susan bir adama oy vermez. Konuşmuyor ama oyu yükseliyor” ifadelerini kullandı.