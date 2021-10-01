Marmara'da hayaller oksijen, gerçekler ölü balıklar



Marmara Denizindeki kirlilik sorunuyla ilgili etkin ve şeffaf mücadelenin yürütülmediğine ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali ÖZTUNÇ, “AKP’nin tüm planları kağıt üzerinde kalıyor. Her sorunda, ağza bal çalar gibi hemen plan yayınlıyorlar. Sonrası, aynı tas aynı hamam...” dedi.

Toplumsal Uzlaşıya da Aykırı Davranıyorlar

Acele Etmezsek Karadeniz ve Akdeniz’e Kıyı Devletlerle Karşı Karşıya Geleceğiz

Marmara Denizindeki kirlilik ve balık ölümleri nedeniyle gündemde yer alan haberlere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sessiz kalmasını eleştiren ÖZTUNÇ; “Marmara Denizi Eylem Planında yer alan bir çok husus, o dönemde CHP Doğa Hakları olarak sıraladığımız önerileri karşılamıştır. Birçok bilim çevresi de eylem planını olumlu karşılamıştır. Seferberlik hali deyip, toplumsal uzlaşı sağladığımızı düşündük. Peki sonuç ? Sonuç her zamanki gibi. Bakan Murat Kurum, birkaç hafta ne yapıldığını paylaştı. Sonra O da sustu. Ergene desarjı halen sürüyor örneğin. Böyle süreç yönetilebilir mi? Bilgi kaçırarak, kimseyi sürece katmadan oldu bittiye getirmekten başka birşey değil bu” yorumunu yaptı.

Marmara Denizindeki kirlilik ve müsilaj sorununun sadece bu denizle bağlantılı olmadığını aktaran ÖZTUNÇ, “MAREM’in “Kütlesel Müsilaj Oluşumunun Durumu ve Marmara Denizi Ekosisteminde Bıraktığı Etkiler” isimli çalışmasında Marmara Denizindeki kirliliğin Karadeniz’i yok olma sürecine sokacağı, Ege Denizi’ni büyük bir risk altına sokacağı açıkça dile getirilmiştir. Böyle bir durumda, bu denizlere kıyısı olan devletlere karşı da sorumluluklarımız doğacak. Bakanlık, denize oksijen veriyoruz, yüzey temizliği yapıyoruz gibi görsel algı yaratmayı bırakıp, işin esasına dair çaba göstermeli” dedi.

FOTOĞRAF: Kaynak NASA