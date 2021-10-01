Marmara'da hayaller oksijen, gerçekler ölü balıklar
Marmara Denizindeki kirlilik sorunuyla ilgili etkin ve şeffaf mücadelenin yürütülmediğine ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali ÖZTUNÇ, “AKP’nin tüm planları kağıt üzerinde kalıyor. Her sorunda, ağza bal çalar gibi hemen plan yayınlıyorlar. Sonrası, aynı tas aynı hamam...” dedi.
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Acele Etmezsek Karadeniz ve Akdeniz’e Kıyı Devletlerle Karşı Karşıya Geleceğiz
Marmara Denizindeki kirlilik ve müsilaj sorununun sadece bu denizle bağlantılı olmadığını aktaran ÖZTUNÇ, “MAREM’in “Kütlesel Müsilaj Oluşumunun Durumu ve Marmara Denizi Ekosisteminde Bıraktığı Etkiler” isimli çalışmasında Marmara Denizindeki kirliliğin Karadeniz’i yok olma sürecine sokacağı, Ege Denizi’ni büyük bir risk altına sokacağı açıkça dile getirilmiştir. Böyle bir durumda, bu denizlere kıyısı olan devletlere karşı da sorumluluklarımız doğacak. Bakanlık, denize oksijen veriyoruz, yüzey temizliği yapıyoruz gibi görsel algı yaratmayı bırakıp, işin esasına dair çaba göstermeli” dedi.
FOTOĞRAF: Kaynak NASA