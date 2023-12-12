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Meclis'te AKP'li sıralardan vicdansız sözler yükseldi

Saadet Partisi Milletvekili TBMM Genel Kurul'nda konuşma yaparken kalp krizi geçirerek yere düşen Hasan Bitmez ölümle pençeleşirken, AKP'li sıralardan çirkin sözler yükseldi.

12 Aralık 2023 Salı 17:19
Meclis'te AKP'li sıralardan vicdansız sözler yükseldi






Meclis'te AKP'li sıralardan vicdansız sözler yükseldi

Saadet Partisi milletvekili Hasan Bitmez'in kalp krizi geçirerek bayıldığı sırada AKP sıralarından insanlık dışı sözlere kamuoyundan tepkiler gecikmedi. 'Allah'ın gazabı böyle olur' sözlerine tepki gösteren muhalafet partili vekiller ve vatandaşlar bu davranışı ayıpladı. 

Siyaseti, politikayı çirkinleştiren davranışlar TBMM'de iktidar ortaklarının sıralarından sık sık yükseliyor. Bayılan muhalefet partili vekil hayatının en zor anlarını yaşarken AKP'li vekillerin sözlerine tepki yağdı


TBMM Genel Kurulu’nda, İsrail’le ticaretin sürdürülmesine yönelik yaptığı konuşma sırasında kalp krizi geçiren Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez’in yere düştüğü sırada AKP sıralarından, “Allah’ın gazabı böyle olur işte, Allah’ın gazabı” diye bağırıldığı TBMM tutanaklarına geçti.


TBMM kürsüsünde 2024 yılı bütçesi üzerinde konuşma yapan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, konuşmasını bitirdikten sonra fenalık geçirerek bayıldı ve yere düştü. Bitmez hastanede tedavi altına alındı.

O sırada AKP sıralarından gelen ve Meclis tutanaklarına geçen sözleri duyanlar ise kulaklarına inanamadı. Bitmez, AKP'nin İsrail'le ilgili politikaları eleştirdiği konuşmasını, “Vicdan azabından kurtulsanız, tarihin azabından kurtulamazsınız” diye bitirdi. Tutanağa göre Bitmez konuşma sırasında, “Yazıklar olsun sana” diye bağırdı. Buna karşılık AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise “Siz öyle olacaksınız" diye yanıt verdi. 

Bitmez, konuşmasını bitirdikten sonra bayılıp yere düştü. Bitmez düşerken başını da beton zemine vurdu. Tutanağa göre ise AKP sıralarından bu sırada, “Allah’ın gazabı böyle olur işte, Allah’ın gazabı” diye bağıranlar oldu.

İşte ilgili Meclis tutanağı:

BİTMEZ'İN DURUMU KRİTİK

Öte yandan Saadet Partisi Basın Müşaviri Hacı Murat Uzgur, sosyal medya hesabından Hasan Bitmez’in sağlık durumuna ilişkin yaptığı paylaşımda, “Kocaeli Milletvekilimiz Genel Başkan Yardımcımız Hasan Bitmez Bey’in durumu ciddiyetini koruyor. Bilkent Şehir Hastanesi’nde tıbbi müdahale devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
MeclisKalp Krizi
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