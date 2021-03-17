Meclis'te gergin saatler | Gergerlioğlu'nun vekilliği düştü

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun sosyal medyada bir mesajı paylaştığı için hakkında verilen cezayla ilgili karar TBMM Genel Kurulu'nda okunmasının ardından, milletvekilliği düştü.

Türkiye yeni bir siyasi gerginliğe doğru sürükleniyor. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği, hakkındaki yargı kararının dosyasının TBMM'de okunmasıyla düştü. HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan 2 yıl 6 aylık hapis cezası verilmişti.

GERGERLİOĞLU; HİÇ BİR YERE GİTMEYECEĞİM

HDP'li Gergerlioğlu, "Anayasa dışı bir karardır. Meclis Genel Kurulunu terk etmiyorum. Hiçbir yere gitmiyorum. Milletimizin iradesine sığınıyorum" ifadelerini kullandı.

Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşmesiyle birlikte HDP'nin TBMM'de 56 olan milletvekili sandalye sayısı da 55'e düştü.

Bu arada TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekillerinin konuşmaları sırasında, basın locasında oturan AK Parti 22. Dönem Milletvekili Abdurrahim Aksoy, ayağa kalkarak "Yaşasın özgürlükçü demokrasi. Yaşasın demokratik Türkiye. Kahrolsun otokrasi." sloganları attı. Aksoy, AK Parti üyesi olmadığını, DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi olduğunu söyledi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara verdi. Daha sonra basın locasına gelen TBMM Koruma Daire Başkanı Ahmet Birtan Erol, Aksoy'u, "Genel Kurul kuralları gereği burada durmanız mümkün değil." diye uyararak kendisini Genel Kurul Salonu dışına davet etti.

Daha sonra oturumu açan TBMM Başkanvekili Adan, Gergerlioğlu’nu dışarıya davet etti. Gergerlioğlu salondan çıkmamakta ısrar edince Adan tekrar ara vererek, grup başkanvekillerini çağırdı.

Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşmesinin ardından HDP milletvekilleri, sloganlar eşliğinde sıra kapaklarına vurarak tezkerenin okutulması kararını protesto etti.