Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Meclis'te gergin saatler | Gergerlioğlu'nun vekilliği düştü

HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu'nun sosyal medyada paylaştığı bir mesaj yüzünden hakkında verilen mahkeme kararı gerekçe gösterilerek vekilliği düşürüldü.

17 Mart 2021 Çarşamba 16:22
Meclis'te gergin saatler | Gergerlioğlu'nun vekilliği düştü

Meclis'te gergin saatler | Gergerlioğlu'nun vekilliği düştü

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun sosyal medyada bir mesajı paylaştığı için hakkında verilen cezayla ilgili karar TBMM Genel Kurulu'nda okunmasının ardından, milletvekilliği düştü. 

Türkiye yeni bir siyasi gerginliğe doğru sürükleniyor. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği, hakkındaki yargı kararının dosyasının TBMM'de okunmasıyla düştü. HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan 2 yıl 6 aylık hapis cezası verilmişti. 

GERGERLİOĞLU; HİÇ BİR YERE GİTMEYECEĞİM

HDP'li Gergerlioğlu, "Anayasa dışı bir karardır. Meclis Genel Kurulunu terk etmiyorum. Hiçbir yere gitmiyorum. Milletimizin iradesine sığınıyorum" ifadelerini kullandı.

Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşmesiyle birlikte HDP'nin TBMM'de 56 olan milletvekili sandalye sayısı da 55'e düştü. 

Bu arada TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekillerinin konuşmaları sırasında, basın locasında oturan AK Parti 22. Dönem Milletvekili Abdurrahim Aksoy, ayağa kalkarak "Yaşasın özgürlükçü demokrasi. Yaşasın demokratik Türkiye. Kahrolsun otokrasi." sloganları attı. Aksoy, AK Parti üyesi olmadığını, DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi olduğunu söyledi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara verdi. Daha sonra basın locasına gelen TBMM Koruma Daire Başkanı Ahmet Birtan Erol, Aksoy'u, "Genel Kurul kuralları gereği burada durmanız mümkün değil." diye uyararak kendisini Genel Kurul Salonu dışına davet etti. 

Daha sonra oturumu açan TBMM Başkanvekili Adan, Gergerlioğlu’nu dışarıya davet etti. Gergerlioğlu salondan çıkmamakta ısrar edince Adan tekrar ara vererek, grup başkanvekillerini çağırdı.

Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşmesinin ardından HDP milletvekilleri, sloganlar eşliğinde sıra kapaklarına vurarak tezkerenin okutulması kararını protesto etti. 

Son Güncelleme: 17.03.2021 16:30
Anahtar Kelimeler:
TbmmVekilHDP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maltepe'de çöp sorunu | İBB ekipleri harekete geçti
Maltepe'de çöp sorunu | İBB ekipleri harekete geçti
Beş siyasi partiden ortak duruş | İstanbul Sözleşmesi'nden dönmek yok
Beş siyasi partiden ortak duruş | İstanbul Sözleşmesi'nden dönmek yok
Koray Aydın | Bunları söylemezsek nankörlük olur, Kılıçdaroğlu'na minnettarım
Koray Aydın | Bunları söylemezsek nankörlük olur, Kılıçdaroğlu'na minnettarım
Selçuk Özdağ'a saldıranlar serbest bırakıldı
Selçuk Özdağ'a saldıranlar serbest bırakıldı
Dekan da böyle söylerse | İlahiyatçı dekandan akıllara zarar tehdit
Dekan da böyle söylerse | İlahiyatçı dekandan akıllara zarar tehdit
Fatih Erbakan: 'Yerli ve milli bir anayasa için destek vermeye hazırız'
Fatih Erbakan: 'Yerli ve milli bir anayasa için destek vermeye hazırız'
Fatih Erbakan | 3. ittifak için görüşmeler yapıyoruz
Fatih Erbakan | 3. ittifak için görüşmeler yapıyoruz
Selçuk Özdağ'a saldırı | Saldırgan ocak bağlantılı çıktı
Selçuk Özdağ'a saldırı | Saldırgan ocak bağlantılı çıktı
Prof. Dr. Doğan Aydal | Hükümet algı yönetimi yapıyor
Prof. Dr. Doğan Aydal | Hükümet algı yönetimi yapıyor
Konya'yı karıştıran olay | Belediye başkanı işçisine zam yapınca kavga çıktı
Konya'yı karıştıran olay | Belediye başkanı işçisine zam yapınca kavga çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim