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Meclis'te kavga | MHP'li vekil komisyonu karıştırdı

MHP Mersin Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, “Selahattin Demirtaş şerefsiz bir teröristtir” dedi. HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş, “Tetikçi” diye bağırdı. Komisyon üyesi olmamasına rağmen konuşma yapan Kılavuz'un ardından kavga çıktı

22 Kasım 2021 Pazartesi 22:43
Meclis'te kavga | MHP'li vekil komisyonu karıştırdı

Meclis'te kavga | MHP'li vekil komisyonu karıştırdı


TBMM Plan Bütçe Komisyonu ağır tahrik konuşmalarına ardından çıkan tartışmalara neden oldu.  İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP sıralarına yönelik sözlü sataşmasının ardından gerginliğin durmadığı toplantı sırasında Bakan Soylu'nun tetiklediği tartışma ilerleyen saatlerde kavgaya dönüştü. Bakanlığının bütçesi hakkında bilgi vermesi gerekirken çıkan tartışmada, milletin seçilmiş vekillerine sataşması sert tepkiler neden oldu.

İçişleri Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gerginlik çıktı. Tansiyonun yükseldiği bütçe görüşmelerinde, MHP ve HDP milletvekilleri arasındaki sözlü atışmaların ardından milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Tartışmaların ardından komisyon görüşmelerine ara verildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanlığı’nın bütçesi üzerindeki görüşmeler sırasında; HDP ile MHP ve AKP milletvekilleri arasında sözlü atışma yaşandı.

MHP Mersin Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, “Selahattin Demirtaş şerefsiz bir teröristtir” dedi. HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş, “Tetikçi” diye bağırdı. Bunun üzerine AKP ve MHP sıraları ayağa kalktı.  

Bu sırada MHP’li Olcay Kılavuz ile Baki Ersoy, muhalefet sıralarına doğru yürüdü ve gerginlik tırmandı. Kılavuz ile Ersoy, HDP milletvekillerinin üzerine yürüdü. Çok sayıda milletvekili gerginliği önlemek için araya girdi. Bu sırada Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, tansiyonu düşürmek için uyarılarda bulundu. Gerginliğin düşürülmesinin ardından, milletvekilleri söz aldı ve yaşanan sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, “İlk kez fiziki bir saldırıyla karşı karşıya kaldık. Faşizm şartlarını yaşıyoruz” dedi. Olcay Kılavuz ise “Sözümün arkasındayım” karşılığını verdi.

Komisyon Başkanı Yılmaz, “Son haftadayız. Sabahtan beri çok yüksek tonda devam ediyor” uyarısını yaptı ve toplantıya ara verdi.

Son Güncelleme: 22.11.2021 23:32
Anahtar Kelimeler:
TbmmKavgaKomisyonSüleyman SoyluOlcay Kılavuz
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