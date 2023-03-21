Mehmet Şimşek, AKP'ye neden geri dönmedi

Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Cumhur İttifakı saflarında siyasi parti sayısını artırmaya çalışan AKP dün iki büyük hüsranı birden yaşadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Maliye Bakanı Şimşek ile AKP Genel Merkezi'nde görüştü. Şimşek, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada "Kendi alanıma giren her konuda istenen katkıları vermeye her zaman hazırım" dedi. Sosyal medya platformu Twitter'da yorumlarda bulunan yurttaşlar, Yeniden Refah Partisi'nin ardından Şimşek'ten de ret geldiğine dikkat çekti.

Yaklaşık 11 yıl boyunca hükümette ekonominin pek çok alanında görev almış olan eski bakan ve başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek, dün akşam saatlerinde AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde aktif siyasete girmeyi düşünmediğini, ancak kendi alanına giren konularda destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.



Reuters geçen hafta yayımlanan haberde AKP'nin iki ay sonra yapılacak seçimler için hazırladığı seçim beyannamesinde birkaç yıldır sıkı sıkıya izlediği ekonomi politikalarına yer vermediğini, bunun yerine serbest piyasa kurallarının yer alacağı ifade edilmiş, alışılmış politikalara geri dönüşte de ekonomi eski bakanlarından Mehmet Şimşek'in adının öne çıktığı belirtilmişti.

Haberde kaynaklar, Şimşek'e cumhurbaşkanı yardımcılığı görevinin teklif edilebileceğini ifade etmişti.

"KENDİ ALANIMA GİREN KONUDA..."

Erdoğan ile AKP Genel Merkezi'nde görüşen Şimşek dün Twitter'da, "Sn Cumhurbaşkanımız ile akşam saatlerinde Ak Parti Genel Merkezi'nde son derecede samimi bir ortamda görüşme fırsatım oldu... Kendi alanıma giren her konuda istenen katkıları vermeye her zaman hazırım. Ancak yurtdışında finans kuruluşlarındaki işlerim nedeni ile aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum" dedi.

AKP sözcüsü Ömer Çelik de dün gece yaptığı açıklamada, Şimşek'in aktif siyaseti tercih etmesi halinde partideki tüm mekanizmaların kendisine açık olacağını ifade ederek Erdoğan'ın bakanlık, cumhurbaşkanı yardımcılığı veya danışmanlık gibi bir pozisyon teklifinde bulunmadığını belirtti.

Öte yandan Erdoğan-Şimşek'in sürpriz görüşmesi sosyal medya platformu Twitter'da gündem oldu. Yurttaşlar çok sayıda yorumda bulundu.

Ekonomist Evren Devrim Zelyut, Şimşek'in paylaşımını alıntılayarak, "AKP'yi Mehmet Şimşek değil Kara Şimşek kurtaramaz kaç kere yazmam gerekiyor? 20 yıl boyunca ithalata ve tüketime dayalı sistem 2 ay ya da 2 yılda değişir mi? AKP algı yapmak istedi Refah işinden sonra bu da ellerinde patladı" dedi.

ŞİMŞEK NASIL AYRILMIŞTI?

24 haziran 2018 seçimlerinde milletvekili olmayan Şimşek, bir önceki hükümette Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

2018 seçimleri sonrası ekonomi yönetimi Hazine ve Maliye Bakanlığı adı altında yeniden yapılandırıldı.

Erdoğan da bu göreve damadı Berat Albayrak'ı atadı. Ardından da Yeni Ekonomi Modeli olarak adlandırılan dönem başladı.

Albayrak'ın istifası sonrasında yerine getirilen Lütfü Elvan'ın da istifa etmesiyle göreve getirilen Nureddin Nebati halen bu koltukta oturuyor.