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Memleket Partisi'nin il başkanlığını çaldılar

Deprem felaketinin ardından Malatya'da faaliyetlerini çadırda sürdüren İl Başkanlığı hırsızların hedefi oldu. Hırsızlar İl Başkanlığı çadırını çaldı. 

03 Temmuz 2023 Pazartesi 12:38
Memleket Partisi'nin il başkanlığını çaldılar

Memleket Partisi'nin il başkanlığını çaldılar



Malatya'da, Memleket Partisi’nin İl Başkanlığı binası olarak kullanılan çadır çalındı. Çadır, polisin yardımıyla bulundu. İl Başkanı Benay Turfanda Çinkılıç, "Diğer partiler gibi çok zengin değiliz. Gariban olmak, şaibeli olmaktan iyidir" dedi.


Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Malatya'da, maddi yetersizliklerden ötürü konteynere geçemeyen Memleket Partisi’nin Malatya İl Başkanlığı olarak kurduğu çadır çalındı.

Çadır polis ekiplerinin yardımıyla tekrar bulundu.

Malatya Söz gazetesinin haberine göre; partinin Abdullah Gül Parkı’nda kurulan çadırında faaliyetlerini yürüten Malatya Memleket Partisi İl Başkanı Benay Turfanda Çinkılıç, konuya dair şunları söyledi:

“Konteyner ayarlamak istedik ama olmadı. Öyle bir bütçemiz olmadı. Seçim dönemiydi zaten, hemen çadırımızı kurup standımızı açtık. Hatta çadırımız bir kere çalındı. Emniyetten arkadaşların ilgilenmesi neticesinde bulduk. Şartlar şu anda bunu gerektiriyor, memnunuz, yapacak bir şey yok. 'Malatya’da bir yer tutmak çok mu zor?' diye yorum alıyoruz. Evet, burada sağlam ve uygun bir yer bulmak çok zor. 

Hem kiralar fahiş miktarda, hem de sağlam bir yer bulmak öyle kolay değil. İnsanlar başını koyacak yer bulmazken bizim böyle bir yere geçmemizin mümkünü yok. Diğer partiler gibi çok zengin değiliz. Gariban olmak, şaibeli olmaktan iyidir. Malatya İl Başkanlığımız dimdik ayakta.”

Anahtar Kelimeler:
Memleket PartisiMalatya
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