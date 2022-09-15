Meral Akşener Bolu'da konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Ey büyük insan Atatürk, Mustafa Kemal Paşa. Bizleri affet ama söz olsun, sana yemin olsun; bu ülkenin insanlarını senin gibi, bir arada, beraber, birbirine düşürmeden hep birlikte tutacağımıza söz veriyorum.” dedi.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bolu Belediyesi yeni itfaiye binası açılış törenine katıldı.

Millet İttifakı'nın seçilmiş belediye başkanlarının yaptığı çalışmalardan çok memnun olduklarını belirten

Akşener, “Hepsi çok önemli bir tavır koydu. Çalmadılar, çaldırmadılar, israf etmediler. Dolayısıyla elde ettikleri her bir kuruşu hem hizmete hem de kaybolan sosyal devlet anlayışının yanına koydular." dedi.

Uzun bir zamandır gerçekleştirdiği esnaf ve yoksul ev ziyaretleri sırasında karşılaştıklarını anlatan Akşener,

Millet İttifakı belediyelerince verilen sosyal yardımlara dikkat çekti.

İYİ Parti lideri, “Soğuk geçen bir kışta aç ve açıkta kalmasın diye hem ısınma parasını veren hem gıda yardımı yapan hem de o insanlara dokunan bir sosyal belediyecilik anlayışını bu ülkeye getirdiler. Benim için yoksulun durumu çok önemli. O nedenle de her birinize ayrı ayrı Sayın Tanju Özcan'ın şahsında teşekkür ediyorum." dedi.

"Çalmadılar, çaldırmadılar" sözlerini hatırlatan Akşener, "Kefalet koyduk. Tersi olaydı bak o zaman yanmıştınız. Amma velakin israfı da kestiler. İsraftan kesilen her şeyi size, halkımıza, milletimize harcadılar. Davul zurnayla da yapmadılar. Bir önemlisi de o. Yoksulu incitmeden, ihtiyaç sahibini başkalarının karşısında zor duruma düşürmeden, kolileri omuzlara atıp fotoğraflarla yapmadan bir çalışma yaptılar. Bunu, bugünün Türkiye'si için çok önemli buluyorum." ifadelerini kullandı.

"Millet İttifakı ya da altılı masa, adını ne söylersek söyleyelim, inşallah 13. Cumhurbaşkanı bizim gösterdiğimiz aday olacak. Ben ona inanıyorum.” diyen Akşener, hem seçilecek cumhurbaşkanının hem de ortaya çıkacak iktidarın aynı belediyelerde olduğu gibi ortaya konan iradeyi, çalışmayı, sadeliği ve o sosyal devlet olma anlayışını devam ettireceğini söyledi.

Devletin aç ve açıkta insan bırakmaması gerektiğine vurgu yapan Akşener, “Bunu yaparken de imkan sahibi olanların vergilerinden alır imkan sahibi olmayanlara verir. Onu il başkanlarının, ilçe başkanlarının, mahalle temsilcilerinin talimatıyla değil; kaymakamın, valinin, muhtarın tespitleriyle, sosyal hak denilen hakkın yerine ulaşmasını sağlar. O sizin hakkınız. İnsan olmaktan doğan hakkınız, bir devletin insanının hizmetkarı olması gerektiğinden doğan hakkınızdır. İşte bu hakkın nasıl organize edildiğini belediyelerimiz somut olarak ortaya koydular. Allah onlardan Allah razı olsun. Bu tavırlarının bozulmamasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın “Altılı masa olarak herhalde isimleri konuşmaya başlayacaksınız. Bolu’da bir kardeşiniz var” sözlerine değinen Akşener, “Çok önemli mesajlar verdi arkadaşım. Bizim Tanju Başkan ile şöyle bir geçmişimiz var. Ben Meclis Başkanvekiliydim, kendisi de katip üyeydi. Uzunca bir zaman birlikte çalıştık. Dolayısıyla Bolu için çarpan kalbini bilirim. Bolular için hayallerini bilirim ama vitesi yükseltmiş gördüm. Şimdi iki şey talep etti. Biri 'Meral abla masada benim adımı unutma.' Şimdi herkesi komaya sokayım, unutmayacağım. İkinci mesaj Nurettin Nebati meselesi. Diyor ki 'Gözünde ışıltı olan abiden çok daha iyi ekonomi yönetirim' Bunu da unutmayacağım Tanju Başkan.“ ifadelerini kullandı.

Başkan Özcan’ın sığınmacılarla ilgili sözlerine değinen Akşener, “Sığınmacı meselesi önemli bir mesele. İşaret etmekte haklısınız. Gündeme getirmekte haklısınız. Türkiye'de bu durumu duyurma konusunda, bu rahatsızlığı duyurma konusunda en önemli sesi çıkaran siz oldunuz. Zaman zaman haksız saldırılara, eleştirilere uğradınız. Ama ben sizin insani yanınızı bilirim.” dedi.

Her siyasi partinin Suriyeliler adı altında kategorize edilen sığınmacı meselesiyle ilgili deklarasyonu olduğuna işaret eden Akşener, “Mesela bizim 2019'da yaptığımız bir çalıştay var. Onun çıktıları vardı. Partimiz adına o kararları ben okudum. Ondan sonra devam ettirdik ve geçtiğimiz hafta içinde sığınmacılara dair somut programımızı açıkladık. Adına Milli Göç doktrini dediğimiz, 3 yıl içerisinde Türkiye'deki bütün sığınmacıların memleketlerine gönderilmesini planlayan, bunun için Avrupa Birliği, Amerika, Rusya ve Esad dahil olmak üzere herkesin masaya oturduğu, bu yükü sadece Türkiye'nin çekmeyeceği bir planı paylaştık. Sizlerin de geri bildirimi olursa bunun güncellemeleri devam edecek.” şeklinde konuştu.

Törenden önce bandonun Atatürk'ün en çok sevdiği şarkılardan biri olan 'Selanik Türküsü'nü çaldığını hatırlatan Akşener, şunları ekledi:

"Ben Rumeli göçmeni bir ailenin kızıyım. Evlad-ı Fatihan derler bize. Bizim ailenin bütün kadınları bu türküyü söylerdi. Her biri de çocukluğundan beri ağlayarak söylerdi. O günün Türkiye'sini o günün Türk Milletini, o günün Balkanlar’ını, o günün Rumeli’sini en iyi şekilde anlatan bir şarkı. Bilir misiniz bunu Atatürk kendi söylermiş ve ağlayarak söylermiş. Bizlere Rumeli’sinden Anadolu’suna, bir ruhu bırakan, bu Cumhuriyeti kuran ve bu Cumhuriyeti bizlere emanet eden, hiçbir vatandaşını ayırt etmeyen, zenginine fakirine bakan, fakirini kollayan, demokrasiyi hedef seçmiş o insana bu kadar hakaret edilirken, onunla bu kadar mücadele edilirken, ona bu kadar haksızlık edilirken zaman zaman kendime soruyorum 'Ey Meral Akşener üzerine düşeni yerine getirebildin mi?." Ey büyük insan Atatürk, Mustafa Kemal Paşa, bizleri affet ama söz olsun, sana yemin olsun, bu ülkenin insanlarını senin gibi, bir arada, beraber, birbirine düşürmeden hep birlikte tutacağımıza söz veriyorum. Manevi huzurunda saygıyla, sevgiyle, hürmetle eğiliyorum.