Meral Akşener'den o soruya çok sert yanıt geldi



İYİ Parti İstanbul milletvekili adayı Seyithan İzsiz'in, 2015 yılında öldürülen Fırat Çakıroğlu'nun katili Nurullah Semo'ya burs verdiği iddialarına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den yanıt geldi. Akşener, gündem olan o iddiaya sert çıktı.

Seçime sayılı günler kala, İYİ Parti’nin İstanbul 3’üncü bölge 2. sıradan Millletvekili Adayı yaptığı Delta İnşaat'ın sahibi Seyithan İzsiz'in, Fırat Çakıroğlu'nu öldüren Nurullah Semo'ya burs verdiği iddia edildi.



"AYAĞINI DENK ALSIN"

Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığı'nın organize ettiği iftar programına konuk olarak davet edilen Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun babası Fuat Mahir Çakıroğlu, Seyithan İzsiz'in, Çakıroğlu'nun katili Semo'ya burs verdiği iddiasına ilişkin şöyle konuşmuştu:

AKŞENER'DEN SERT TEPKİ

"Fırat’ın katiline, benim oğlumu katleden insana İYİ Parti İstanbul 3'üncü bölge 2’nci sıra milletvekili adayı Seyithan İzsiz denen adam burs veriyor. Buradan’ye sesleniyorum. Meral Hanım’a sesleniyorum; ayağını denk alsın. Biz bu vatan için şehit veriyoruz. PKK’lı, HDP’li bir şahıstan acaba ne aldın ondan? Benim oğlumu sattın."

İYİ Parti lideri Meral Akşener, İzsiz'in Nurullah Semo'ya burs verdiği iddiasıyla ilgili suskunluğunu bozdu. Çakıroğlu'nun babasının 'burs' iddiasıyla ilgili konuşan Akşener, "Bu yalanı yayanları mahkemeye verdik" dedi.

"Fırat Çakıroğlu’nun katiline burs verilmesi külliyen yalan" diyen Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seyithan kardeşimin burs verdiği, şehit yakını, genç sayısı şu anda elimdeki rakam 125 kişi. Sadece şehit çocuğu, kardeşi olan gençlerimiz. O arada bir şey çıktı. Kendisi mahkemeye verdi. Denildi ki şehit edilmiş genç bir kardeşimiz, evladımız olan Fırat Çakıroğlu’nun katiline de burs vermiş. Külliyen yalan ve bu yalan için yalanı yayanları mahkemeye verdik. Ama kardeşim bu kadar fitnenin, bu kadar fesadın kime faydası var? Günahtır günah.”