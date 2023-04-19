Meral Akşener'den Sinan Ateş çıkışı | Hesabını soracağım



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 28. Dönem Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine yönelik il ziyaretlerine Mansur Yavaş ile birlikte Sinop’ta devam etti.

Akşener, Sinop İskele Meydanı’nda kendilerini karşılayan kalabalıkta vatandaşlara seslendi.

"BİZ BU UCUBE SİSTEMİ BİRLİKTE DEĞİŞTİRMELİYİZ."

"Ben İYİ Parti’ye oy istiyorum aynı zamanda Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı olan sayın Kılıçdaroğlu’na da oy istiyorum. Biz bu ucube sistemi birlikte değiştirmeliyiz." diyen Akşener, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin haksızlıklara sebep olduğu ifade ederek bu sistemin değişmesi gerektiğini vurguladı.

"ÖNCE BU UCUBE SİSTEM DEĞİŞECEK, SONRA BAŞBAKAN OLACAĞIM."

Kalabalıktan gelen; "Başbakan Meral" sözleri üzerine Akşener; "Bedava olmaz. Oylarınızı vereceksiniz. Birinci parti yapacaksınız. Ben de kimseyle pazarlık etmeden önce bu ucube sistem değişecek sonra başbakan olacağım." dedi.

"BENİ O MASAYA JET HIZIYLA İKNA EDEN MANSUR YAVAŞ OLDU."

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığının yanında Ekrem İmamoğlu’nun ve Mansur Yavaş’ın da Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı olmasıyla birlikte kazanma sistemini birlikte oluşturduklarını ifade eden Akşener, masaya tekrar dönüşü üzerine ortaya atılan iddialara ilişkin; "Mansur Bey ve Ekrem İmamoğlu her ikisi de geldiler ve şahsıma dair bir talebim olmadığı ortaya çıkınca her ikisini etkili, yetkili birer cumhurbaşkanı yardımcılığına getirdik, el birliğiyle imzaladık. Şimdi bir televizyona gittim, televizyonda dedi ki ilgili arkadaşımız; ‘Siz o masaya nasıl oturdunuz? Diyolar ki, dış güçler oturttu.’ Ben de dedim ki; ‘Beni o masaya jet hızıyla ikna eden Mansur Yavaş oldu." diye konuştu.

"ARTIK İŞLERİ İFTİRAYA KALDI"

Kendisiyle birlikte diğer Millet İttifakı paydaşlarına ve iki büyükşehir belediye başkanına yönelik birçok iftira ortaya atıldığının altını çizen Akşener, "50 bin tane dedikodu yapıyorlar, 50 bin tane iftira atıyorlar. Artık işleri iftiraya kaldı. Ama söyleyemedikleri bir şey var. O da hırsız diyemiyorlar çünkü kendileri hırsız! Hırsız deseler, hırsızlıklarını çat diye yüzlerine vuracağız." dedi.



"GENÇLER, İYİ PARTİ’YE OY İSTİYORUM"

14 Mayıs seçimlerine ilişkin gençlere çağrıda bulunan Akşener; "Gençler sizden rica ediyorum, her seferinde yanınızda iki arkadaşınızı götüreceksiniz. Sandığa mutlaka gideceksiniz. Millet İttifakı’nda bakın 2 siyasi parti var, onu göreceksiniz. Başta sayın Kılıçdaroğlu’nu göreceksiniz, mührü oraya basacaksınız. Sonra da CHP’yle İYİ Parti’yi göreceksiniz. Tabii CHP’ye oy verenler versinler ama ben İYİ Parti’ye de oy istiyorum." diye konuştu.

"ASLINDA RECEP BEY’İ DE KURTARACAĞIZ"

Birleşe birleşe kazanma hâlinin Türkiye’ye refah, hakça paylaşım, sosyal devlet anlayışı ve fırsat eşitliğini getireceğini söyleyen Akşener, adalet kavramının altını çizerek;

"Aslında sayın Erdoğan’ı, Recep Bey’i de kurtaracağız ha. Çünkü ya adamcağız bir haftada 36 bin imza atmak zorunda. Ya böyle bir imkân olabilir mi? Böyle bir iş olur mu? Onun için her şey yanlış. Onun için 5-10-15 maaş ikramiye alan, maaş alan, yan gelip yatan danışmanlar var. Haram olsun, zıkkım olsun. Adalet sağlanacak ve hepsinden hesap sorulacak!" sözleriyle konuşmasını tamamladı.





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmalarına meydan mitingleriyle devam ediyor. Akşener bugün öncese Sinop’ta vatandaşlarla buluşmasının ardından 28. Dönem Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine yönelik ilk miting startını Antalya’da verdi.

Akşener, Mansur Yavaş ile birlikte Antalya Kepez’de kendilerini karşılayan kalabalıkta vatandaşlara seslendi.



"RECEP BEY VE ARKADAŞLARININ MAKAMINDAN SAYGIYLA UĞURLANACAK"

21 yıllık Ak Parti iktidarının uzun zamandır insanları kutuplaştıran, hakaret ve küfür içeren diline karşılık 14 Mayıs’ta bunun değişeceğini söyleyen Akşener;

"Tam 21 yıldır onu onunla kavga ettiren bunu bununla kavga ettiren, doğduğu yerden dolayı hakaret yiyen, kıyafeti üzerinde hakaret edilen, davranışı yüzünden hakaret edilen ve hiç birimizin hiçbir yerde olmaması için tavır konulan bir siyasi tavrın, bir siyasi dilin 14 Mayıs akşamında addaya gideceği ve Recep Bey ve arkadaşlarının makamından saygıyla uğurlandığı, sayın Kılıçdaroğlu’nun da alkışlarla o makama oturtulduğu bir gün yaşayacağız." dedi.

"KILIÇDAROĞLU’NA OY İSTEMEK İÇİN KARŞINIZDAYIM "

"Bugün hem İYİ Parti’ye hem de sayın Kılıçdaroğlu’na oy istemek için karşınızdayım." diyerek konuşmasına devam eden Akşener, İYİ Parti’nin kurulmasıyla birlikte Türkiye’de birçok şeyin değiştiğini söyleyerek; "İYİ Parti kurulmasaydı bugün, bu kürsüden konuşan arkadaşlarımız, konuşan kardeşlerimiz, değerli ağabeyim sayın Mansur Yavaş ve diğer büyükşehir belediye başkanları acaba konuşuyor olabilecekler miydi? İYİ Parti kuruldu, bir şey değişti, her şey değişti." diye konuştu.

"BİRLEŞE BİRLEŞE KAZANDIK"

İYİ Parti’nin kurulduğu günden beri hakaretlerle, iftiralarla ve tehditlerle dolu bir 5 yıl geçirdiklerini ifade eden Akşener; "Korktuk mu? Hayır. Çaldık mı? Hayır. Ne yaptık? Birleşe birleşe kazandık." dedi.



"SİZ İŞTE KAFAYI BÖYLE YEDİNİZ"

Cumhur İttifakı tarafından kendisine yönelik iftiraları hatırlatarak konuşmasına devam eden Akşener; "Bakın aynı anda hem fetöcü hem ateist… Ya bir de kafir ilan ettiler. Ben ki hacıyım, ben ki 7 yaşından beri 5 vakit namaz kılarım. Amma velakin beni kafir ilan ettiler. Aynı anda fetöcü, kafir, pkklı. Ama Diyarbakır’a gittiğim zaman, Urfa’ya, Van’a gittiğim zaman da faili meçhulcü ilan ettiler. Ulan manyaklar! Hem ateist, hem kafir hem fetöcü hem faili meçhulcü hem de pkklı olunur mu? Siz işte kafayı böyle yediniz." dedi.

‘‘BU AZİZ MİLLET, MİLLÎ İRADESİNE EL SÜRDÜRMEZ!"

31 Mart seçimlerinde İstanbul’da seçimlerin iptal edilmesinin ardından Ekrem İmamoğlu’nun 805 bin farkla tekrar kazanmasını hatırlatan Akşener; "Eğer sen İstanbul seçimini iptal ettirir 13 bin 500 oy farkını kabul etmez; ‘Mutlaka bir şeyler olmuştur, olmasa bile olmuştur’ dersen, iptal ettirirsen ondan sonra ne olur biliyor musunuz? Bu millet, bu aziz millet millî iradeye el sürdürmez, iradesine el sürdürmez. El sürdürmediği için de döner öyle bir Osmanlı tokadı atar ki feleğini şaşırırsın." diye konuştu.

"SİNAN ATEŞ’İN HESABINI BİZATİHİ BEN SORACAĞIM, BEN!"

31 Mart Seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın yaptıklarını hatırlatmaya devam eden Akşener; "Kandil’in teröristini TRT’ye çıkardılar. Bebek katilinin mektubunu okuttular. Sinan Ateş’in katilini bulamayanlar, Sinan Ateş’i öldürtenin kim olduğunu bulamayanlar; o cinayeti, o katledilmeyi örtenler… Hesabını bizatihi ben soracağım, ben!" diye konuştu.

"AND OLSUN, ŞART OLSUN, YEMİN OLSUN Kİ..."

Vatandaşlardan gelen; "Başbakan Meral" sloganlarına Akşener; bunun İYİ Parti’nin Meclis’te çoğunluğu alarak birinci parti çıkmasıyla olacağının altını çizerek; "Helal oylarınızla birinci parti çıkacağız ve ben başbakan olacağım. Çok çalışacaksınız. Ondan sonra da Sinan Ateş kardeşimin kızları Bengisu ve Banuçiçek’in, Ayşe Ateş’in kalbini serinletmek, göz yaşlarını silmek için o katilleri bulmak benim boynumun borcudur. And olsun, şart olsun, yemin olsun ki nereye kaçmışlarsa oradan bulup çıkarmak benim görevim olacak." dedi.



"BUGÜN SİNAN’IN KATİLLERİNİ BULMAYANLAR, ONUN ÜSTÜNÜ ÖRTENLER; BEBEK KATİLİNİN MEKTUBUNU OKUTTULAR."

Sinan Ateş’in katillerini bulamayanların, terörist başı Abdullah Öcalan’ın TRT’de mektubunu okutanların kendilerine yönelik attıkları suçlamalarına değinen Akşener; "Bugün Sinan’ın katillerini bulmayanlar, onun üstünü örtenler ama bebek katilinin mektubunu okuttular. Diğerleri de çıktı dedi ki; ‘Bu mektup dikkate alınmalıdır.’ Şimdi bizi çeşitli şekillerde suçluyorlar. Hadi oradan be!

Hepimizin yüzünü yere eğdiniz. Benim arkadaşlarım var aranızda. Eğilmedi mi? Yüzümüz, gözümüz yere eğilmedi mi? Ben kaldıracağım, biz kaldıracağız. Gökyüzüne bakacağız, İYİ Parti kaldıracak. Gökyüzüne bakacağız inşallah. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız." diye konuştu.



Konuşmasına seçim vaatlerini hatırlatarak devam eden Akşener, Antalya için vaatlerini şu sözlerle anlattı:

"Antalyalılar turistlerin her türlü hizmetinde. Turistlere her türlü yardımı yapıp onlara Antalya’da hizmet ediyor. Ama onların kaldıkları yerlerle ilgili bir vergi var. Onlar birilerinin cebine gidiyor, sizden çıkıyor. Dolayısıyla o vergiyi kaldıracağız. O vergiyi sizin, işletmelerin, Antalyalıların olmasını sağlayacağız."

İktidara gelmeleriyle birlikte KPSS sistemi içerisindeki haksızlıklara son vereceklerini, esnafın yanında olacaklarını söyleyen Akşener, artan ev kiralarına da dikkat çekerek; "Kiralar uçmuş gitmiş Antalya’da. Bir tane polis memurunun, bir memurun, bir öğretmenin Antalya’da gelip de herhangi bir ilçesinde kiralık ev bulması mümkün değil. Belediye başkanlarımıza merkezi bütçeden para vereceğiz ve onlar size özellikle bu tür gençlere, bu tür devlet memurlarına elbette ki ev üretecekler ve ona göre maaşlarına göre kira ödeyecekler." diye konuştu.



"ŞİMDİ SEÇİME GİDİYORUZ, SİZLERİN OYLARINI İSTİYORUZ!"

Haksız atamaları, KPSS’den yüksek puan almış olmasına rağmen Ak Partili tanıdığı olmadığı için atanamayan gençleri anlatan ve mülakatları kaldıracaklarını ifade eden Akşener, 14 Mayıs seçimlerine işaret ederek; "Şimdi sizden oy istemek için ve kendi projelerimizi anlatmak için karşınızdayım. Partimi övmedim, propaganda yapmadım, başka bir partiyi de yermedim. Ama şimdi seçime gidiyoruz. Sizlerin oylarını istiyoruz." dedi.

"ATATÜRK’ÜN KURDUĞU CUMHURİYETİN DEĞERLERİNE YENİDEN SAHİP OLAN BİR ÜLKEYİ BERABER İNŞA EDECEĞİZ."

Akşener konuşmasını gençlere dikkat çekerek; "Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin yeniden değerlerine sahip olan bu gençlerin taleplerine uygun bir ülkeyi beraber inşa edeceğiz. Oylarınıza talibim, talibiz." sözleriyle tamamladı.

