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Meral Akşener'e İkizdere'de çirkin provakasyon

AKP'ye yakın Cengiz Holding'in taş ocağı olarak kullandığı İşkencedere Vadisi'ndeki gelişmeleri yerinde görmek için İkizdere'ye gelen İYİ Parti lideri Meral Akşener, çirkin provakasyon.

20 Mayıs 2021 Perşembe 23:54
Meral Akşener'e İkizdere'de çirkin provakasyon

Meral Akşener'e İkizdere'de çirkin provakasyon

Türkiye ekonomik kriz, pandeminin ağır yükü ile can çekişirken, Cengiz İnşaat'ın Rize'de yapacağı liman için heba edilen İşkencedere'deki çevre katliamı ülke gündeminden silinmek üzere. Bölgede tüm gösteri ve basın açıklamaları yasaklanırken, bölge halkının sorunlarını dinlemek için İkizdere'ye gelen İYİ Parti Lideri Meral Akşener'e adeta provakasyon tuzağı kuruldu. Rize’nin İkizdere ilçesinde esnafı ziyaret ettiği sırada bir grubun provokasyonu ile karşılaşan Meral Akşener gerginlik nedeniyle bazı temaslarını iptal etti. 


İYİ Parti lideri Meral Akşener, Rize’nin İkizdere ilçesinde esnafı ziyaret ettiği sırada bir grubun provokasyonu ile karşılaştı. Polis gerginlik nedeniyle müdahale etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize’nin İkizdere ilçesinde esnaf ziyareti yaptığı sırada, bir grubun provokasyonu ile karşılaştı. Provokasyon yapan grupla partililer arasında gerginlik yaşandı.
 
Polis gerginlik nedeniyle müdahale etti. Akşener olayların ardından ilçeden ayrıldı. Meral Akşener ilçe merkezinden ayrılması sonrası dünyada koruma altındaki 200 vadiden biri olan İşkencedere Vadisi'nde Cengiz İnşaat tarafından yapılmak istenen taş ocağına direne köylüleri ziyaret etti. Akşener'in köylüler ile görüşmesi sürerken İYİ Parti heyetinin bölgeye henüz alınmadığı öğrenildi. 

Akşener ayrıca, İkizdere'de "Siz PKK ile işbirliği yapan CHP ile neden berabersiniz" sorusuna tepki gösterdi.  Akşener, "Megri Megriyi ben mi söyledim, Osman Öcalan'ın mektubunu ben mi okutturdum" dedi. 

Son Güncelleme: 21.05.2021 00:40
Anahtar Kelimeler:
IkizdereMeral AkşenerProvakasyonRize
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