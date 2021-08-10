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Meral Akşener'e Sivas'ta çirkin saldırı

Türkiye genelinde gezilerini sürdüren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Sivas Zara'da kişinin sözlü saldırısına uğradı. Sözlü saldırının olduğu sırada bir hacı amcanın kalkarak 'Ayıptır, günahtır siz Zaralı'da değilsiniz' diyerek tepki gösterdi.

10 Ağustos 2021 Salı 20:42
Meral Akşener'e Sivas'ta çirkin saldırı

Meral Akşener'e Sivas'ta çirkin saldırı


İYİ Parti Lideri Meral Akşener, esnaf ziyareti sırasında Sivas'ta sözlü saldırıya uğradı. Meral Akşener'e yönelik sözlü saldırıda bulunan sakallı takkeli şahısın sözleri partililer tarafından tepki gösterildi.

Akşener çirkin sataşmanın ardından yaptığı ilk açıklamada "Benim için önemli değil, bireysel bir şov bu" dedi. 

Meral Akşener'e daha önce İstanbul'da evinde, Rize'de ise şehir gezisinde saldırıya uğramıştı.

'Millet aç aç diye diye geziyor' dediği için tepki gösteren sözlü saldırıyı düzenleyen şahıs polis tarafından meydandan uzaklaştırılırken Akşener'e FETÖ'cü ithamında bulundu.

Meral Akşener'e kaba argo ifadelerle bağıran saldırganın provakatör tepkiler üzerine meydandan uzaklaşırken hakaret dolu sözlerini de devam ettirdi. O kadını buraya sokmayız diye bağıran provakatöre Akşener “sen istiyorsan istifa ederim” şeklinde cevap verince bu kez vatandaş “FETÖ’cüsün’ şeklinde tepki gösterdi. Ailesiyle birlikte alana geldiği anlaşılan şahısın çıkardığı kargaşa sonrası Akşener Sivas Zara gezisine kaldığı yerden devam etti.

Halk TV Canlı Yayını'na bağlanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Basın Danışmanı Murat İde, saldırganın Zara'da yaşamadığını, tatil için İstanbul'dan geldiğini söyledi. Canlı yayında yaşanan olayları anlatan Murat İde, servis edilen görüntülerin, Meral Akşener'le yaşanan diyaloğtan daha sonra çekildiği ortaya çıktı. İYİ Partili teşkilatından gelenlerin çoğunun sözlü saldırıdan haberi dahi olmadığını söyledi. 

Son Güncelleme: 10.08.2021 21:12
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