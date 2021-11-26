Metin Gürcanlı gözaltında | Ankara'ya götürülüyor



Peş peşe gelen zamlar, döviz piyasasında yaşanan kargaşa, BAE ile yürütülen görüşmeler ve atılan imzaların ardından Türkiye yeni bir güne siyasi casusluk iddiasıyla yürütülen operasyonla güne başladı. DEVA Partisi kurucusu Metin Gürcan, siyasi casusluk suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu. Sabaha karşı düzenlenen operasyonda Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Gürcanlı'nın sorgusu İstanbul'da tamamlandıktan sonra Ankara'ya gönderileceği bildirilmişti. Ancak son anda alınan bir kararla, kara yolu ile Ankara'ya götürülüyor.

????Siyasi casusluk suçlaması ile göz altına alınıyorum. Polisler evde…Arama yapıyorlar . Şok oldum. Desteğiniz istiyorum. — METIN GURCAN (@Metin4020) November 26, 2021

SABAH İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDI

DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi Metin Gürcan gözaltına alındığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında gözaltı kararı verdiği Gürcan'ın İstanbul Bakırköy'deki evinde arama yapıldı. Gözaltına alınan Gürcan'ın buradaki işlemlerin ardından Ankara'ya getirileceği belirtildi.

Babacan: Desteğimiz devam ediyor

Gürcan hakkındaki soruşturmanın "siyasal ve askeri casusluk" suçuna yönelik yürütüldüğü öğrenildi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gürcan hakkında yaptığı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2020 yılındaki bir soruşturmasına dayanarak bu işlemin yapıldığı bilgisini aldık. Hem ailesine hem kendisine desteğimiz devam ediyor. Şu anda elimizdeki bilgiler sınırlı, detaylı bilgiye sahip değiliz. Bu gelişme eğer siyasi bir nitelikteyse, partimize yönelik bir tutumsa bu tür girişimler DEVA kadrolarını yıldıramaz" dedi.

YENEROĞLU: SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ

DEVA İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Partimizin kurucularından Metin Gürcan Bey'in ikametinde Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı üzerine bu sabah 05.00 sularında arama yapılmıştır. Arama kararına göre Metin Gürcan Bey, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının casusluk suçlaması ile ilgili 2020 yılındaki bir soruşturmaya dayanılarak gözaltına alınmıştır. Söz konusu soruşturma bağlamında başkalarının da gözaltına alındığı bilgisi vardır. Metin Bey şu anda sağlık kontrolünde. Tüm desteğimizle süreci yakinen takip ediyoruz. Avukat arkadaşlarımız emniyette, kendilerine gereken hukuki desteği vermekle birlikte soruşturma ile ilgili daha net bilgiler aldıktan sonra kamuoyunu bilgilendireceğiz."

Metin Gürcan'ın, İstanbul'da işlemleri tamamlandıktan sonra soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya getirileceği belirtildi.



