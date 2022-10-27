Mevzuat dışı yapılan öğretmen ataması soruşturması AKP - MHP oyları ile reddedildi

Erdoğan’ın “Yolsuzluğu biz hallederiz.” sözü sonrasında, “Genel Başkanımız Meral Akşener’in “yolsuzluğun üzerine gidin” diye verdiği talimat doğrultusunda, İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail KONCUK Cumhurbaşkanlığı kreşine sözleşmeli olarak alınan bir öğretmenin, Keçiören Nuri Pakdil Anadolu Lisesi’ne İngilizce öğretmeni olarak atanmasını Meclis gündeme taşıdı. Mevzuat dışı, atama şartlarını taşımayan kişinin öğretmen olarak atanması ile verilen Meclis Araştırması Cumhur ittifakının oyları ile reddedildi"

İYİ Parti Adana Milletvekili Koncuk, TBMM kürsüsünde şunları söyledi;

“Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı bir açıklamada “yolsuzluğu biz hallederiz” diye bir cümle kullandı; inşallah diyelim!”

Koncuk, “Bir yolsuzluğun da halledilmesi bakımından ben de yolsuzluk söyleyeyim, Öğretmenlerin ilk ataması Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ne göre yapılır. Bu yönetmelik dışında Cumhurbaşkanı, Bakan, hiç kimse öğretmen atama yetkisine sahip değildir, hiçbir kanun da bu mevzuatın üzerinde bir yeni öğretmen atama şekli dayatamaz. Hal böyle iken;

Cumhurbaşkanlığı kreşine sözleşmeli bir öğretmen işe alınıyor, daha sonra Keçiören Nuri Pakdil Anadolu Lisesi’ne İngilizce öğretmeni olarak atanıyor. Ayrılma tarihinde düzenlenen tebliğ tutanağı da elimizde mevcut.”

Cumhurbaşkanının da "Yolsuzluğu biz hallederiz" sözüne göre bu bir yolsuzluktur!

500 bin memleket evladı, ataması yapılmayan öğretmen, öğretmen olabilmek için dirsek çürütsün, KPSS kurslarına gitsin, para harcasın; üç, beş, on yıl atanamasın ama bir kişi Cumhurbaşkanlığı kanalıyla öğretmen olarak atansın hem de nereye? Ankara'nın göbeğine, Keçiören’e. Peki, bu 500 binin üzerinde olan, ataması yapılmayan öğretmene ne cevap vereceksiniz?

Sayın Bakana yazılı olarak sordum "Bu nasıl atandı?" diye; tık yok. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Oktay’a sordum, cevap yok. Benim tespitim bir kişi ama bir kişi mi gerçekten, bunu bilmiyoruz.

500 binin üzerinde ataması yapılmayan memleket evladının alın teri, emeği sizin için ne kadar önemli gelin, araştıralım; bu bir kişi dışında daha kaç kişi atandı acaba? 50 mi, 100 mü, 1.000 mi? bunu bilmiyoruz, bunu araştırmak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin görevidir. Ataması yapılmayan o 500 binin üzerindeki evladımıza, gencimize borcumuzdur. Onun için, elinizi vicdanınıza koyun ve bu teklifimize lütfen cevap verin. Bu nasıl olabilir? Atama usulleri belli: İlk atama, yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama, millî sporcuların ataması, engellilerin ataması; dört bölümde yapılıyor ve bu atama şekillerinin hiçbirinin kapsamına girmeyen, üçkağıtla atama yapılıyor.

Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki: “yolsuzluğu biz hallederiz” buyurun, siz de AK Parti’nin kıymetli milletvekilleri olarak verdiğimiz önergeye “evet” deyin, bu yolsuzluğu yapan kimse, Millî Eğitim Bakanı mı, hesabını Meclis sorsun! Millî Eğitim Bakanı olmak böyle kafasına göre atama yapma hakkını kendisine veriyor mu? Bunu Sayın Mahmut Özer’e bir soralım. Başka bir ülkede olsa o bakan bir dakika bile o koltukta oturamaz.

Bu ülke hukuksuzluğun, yolsuzluğun, yandaş kayırmanın cenneti hâline geldi âdeta!

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, “Kul hakkı yiyorsunuz, bir kişinin de değil, 500 bin hatta 700 bin ataması yapılmayan öğretmen var. Başta Millî Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer ve bu konuda dahil olan her kim varsa hepsini bu 500 bin memleket evladı adına şiddetle, İYİ Parti adına kınıyorum!”

Verilen Meclis Araştırması AKP ve MHP’li vekillerin oyları ile REDDEDİLDİ!”