Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

MHP'de 'Thodex' istifası | Sancaklı şok suçlamalar

MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, daha önce oğlunun adının karıştığı Thodex vurgunu iddialarını kesin bir dille reddetmesine rağmen, seçim bölgesinde meydana gelen istifalar konuyu yeniden gündeme getirdi.

13 Eylül 2022 Salı 12:28
MHP'de 'Thodex' istifası | Sancaklı şok suçlamalar

MHP'de 'Thodex' istifası | Sancaklı şok suçlamalar

Arnavutluk'ta yakalanan Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer'in Kocaeli'de yaşayan ailesinin iddiaları MHP teşkilatını karıştırdı. Kocaeli MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, vurgun olayının patlak vermesinin ardından ortaya atılan iddiaları kesin bir dille reddetmesine rağmen, Darıca'da sular durulmuyor. MHP Darıca İlçe Başkanı Yücel Bektaş, partisindeki görevinden istifa ettiğini duyurduğu açıklamasında MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'yla ilgili çok konuşulacak iddialarda bulundu.

Bir süredir istifaların yaşandığı MHP Kocaeli İl Teşkilatı'nda depremler durmuyor. Partisinin Darıca İlçe Teşkilatı'nda geçen hafta yaşanan istifa furyasının ardından MHP Darıca İlçe Başkanı Yücel Bektaş’ın görevden alındığı iddia edildi.


MHP Genel Merkezi tarafından görevden alındığı öne sürülen MHP Darıca İlçe Başkanı Yücel Bektaş, dün yaptığı yazılı bir açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurdu. Bektaş'ın açıklamasında 'Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer üzerinden MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'yla ilgili ileri sürdüğü iddia da dikkat çekti.

Kocaeli yerel basınında yer alan haberlere göre, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın MHP Darıca ilçe yöneticilerine istifa etmeleri konusunda baskı yaptığını ve parti aleyhine faaliyet gösteren kişilerin söylemleri üzerinden hareket ettiğini ifade eden Bektaş, şunları söyledi: 

"HUSUMET GÜTMEYE BAŞLADI"

"Bir yıldan beri sürdürdüğüm ilçe başkanlığından istifa etmiş bulunmaktayım. Göreve geldiğimiz günden itibaren Cumhur İttifakı çerçevesinde teşkilat tabanımızla birlikte çalıştık. Yaklaşık bin üye yaptık. Partimizi, bölgemizin her köşesinde konuşulur hale getirdik. Ancak süreç içinde milletvekili Saffet Sancaklı, sebebini bilmediğim bir şekilde bölgedeki teşkilat ve genel merkez aleyhine faaliyet yürüten kişilerin sözüyle bize husumet gütmeye başladı.

"NE KADAR İT KOPUK VARSA..."

Dedikodu fitne üreterek elimizi zayıflatmaya çalıştı. Bir ülkücüyü aramayan telefonlarına bakmayan bölge insanı ile irtibatı kopuk vekil, ne kadar it kopuk varsa bunlardan bir ekip yaparak her bölgede hizip üretti. Yöneticilerime telefon açarak istifa etmeleri konusunda baskı yaptı. Hatta istifa metnini bile kendisi hazırlamış.


"THODEX'İN AÇIKLAMASINI YAPMAK ZORUNDA KALDIK"

Biz çalışmamızı yaparken, partimizi anlatmak için sahada çalışma yaparken binlerce kişiyi dolandıran Thodex adlı coin şirketindeki ortaklıklarını şaibeli kişilerle diyaloğunun açıklamasını yapmak zorunda kaldık.

"SANCAKLI VE OĞLU PARALARI ALDI"

Öyle ki Thodex kurucusu Arnavutluk’ta yakalanan Fatih Özer’in Darıca'da yaşayan aile fertleri partimize gelerek, çocuklarının hiçbir şey yapmadığını, sorunların aileye kaldığını ancak Saffet Sancaklı ve oğlunun paraları alıp kendilerini kurbanlık koyun gibi ortada bıraktığını ifade edip her yerde konuşmaktadır.

"İSTİFAMI VERDİM"

Ben istifamı il başkanıma verdim. Bilinmesini isterim ki partimin liderimin her şartta emrinde oldum olmaya da devam edeceğim. Biliyorum ki Başbuğumuzun dediği gibi Ülkücülük, her türlü haksızlığa karşı boyun eğmeyen, asil bir başkaldırı hareketidir.”

Adı milyar dolarlık dolandırıcılık iddiasına karışan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın oğlu Mert Sancaklı ile ortak olduğu ortaya çıkmıştı. 

Thodex’in kurucusu Fatih Özer Arnavutluk'ta yakalandı
Thodex’in kurucusu Fatih Özer Arnavutluk'ta yakalandı
Dogecoin bin 500 kişiyi 1 milyar lira dolandırdı
Dogecoin bin 500 kişiyi 1 milyar lira dolandırdı
GoldexCo kullanıcıları şirketi şikayet yağmuruna tuttu
GoldexCo kullanıcıları şirketi şikayet yağmuruna tuttu
Faruk Fatih Özer'in sevgilisi Eslem Sena Nur ilk kez konuştu
Faruk Fatih Özer'in sevgilisi Eslem Sena Nur ilk kez konuştu
Thodex vurgunu | Arnavutluk'tan iadesi istendi
Thodex vurgunu | Arnavutluk'tan iadesi istendi
Thodex şikayetleri bir haftada yüzde bin 161 arttı
Thodex şikayetleri bir haftada yüzde bin 161 arttı
Kripto para piyasında deprem | Vurgunun boyutları büyüyor
Kripto para piyasında deprem | Vurgunun boyutları büyüyor
Caner Ünal, evini sattı, parayı batırdı | Thodex yüzünden canına kaydı
Caner Ünal, evini sattı, parayı batırdı | Thodex yüzünden canına kaydı
Anahtar Kelimeler:
MHPThodexVurgunBitcoinDarıcaKocaeli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu beşli çete organizasyonuna sert çıktı
Kılıçdaroğlu beşli çete organizasyonuna sert çıktı
CHP 99 yaşında | Karaca'dan 100. yıl çağrısı
CHP 99 yaşında | Karaca'dan 100. yıl çağrısı
Ankaralı muhtarlar, Mansur Yavaş'tan havaalanı istemiş
Ankaralı muhtarlar, Mansur Yavaş'tan havaalanı istemiş
Son seçim anketi | Muhalefet oyları artıyor, AKP oyları düşüyor
Son seçim anketi | Muhalefet oyları artıyor, AKP oyları düşüyor
İYİ Parti'den Barış Yarkadaş hakkında suç duyurusu
İYİ Parti'den Barış Yarkadaş hakkında suç duyurusu
MHP ilçe başkanı tutuklandı, hakim ve savcı sürüldü
MHP ilçe başkanı tutuklandı, hakim ve savcı sürüldü
Akşener | Üç yıl içinde Suriyeli'lerin tamamını göndereceğiz
Akşener | Üç yıl içinde Suriyeli'lerin tamamını göndereceğiz
Altılı masadan, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına olumlu mesajlar
Altılı masadan, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına olumlu mesajlar
Lüleburgaz'da yeni rant alanına karşı tepkiler sürüyor
Lüleburgaz'da yeni rant alanına karşı tepkiler sürüyor
Peker'in listesine giren isimlerin tamamı hakkında suç duyurusu
Peker'in listesine giren isimlerin tamamı hakkında suç duyurusu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim