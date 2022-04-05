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MHP'de Zam krizi | 'Vatandaş zamlardan muzdarip' dedi, disipline gönderildi

AKP'nin bol zamlı ekonomi politikasından yakınan MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy disiplin kuruluna sevk edildi

05 Nisan 2022 Salı 17:05
MHP'de Zam krizi | 'Vatandaş zamlardan muzdarip' dedi, disipline gönderildi

MHP'de Zam krizi | Vatandaş zamlardan muzdarip dedi, disipline gönderildi

Milliyetçi Hareket Partisi'nde zamları eleştirmek, zamlardan yakınmak yasaklandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'un, "parti politikalarına aykırı açıklamaları" gerekçesiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.


MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP'li Ersoy için "Basına yapmış olduğu parti politikalarımıza aykırı açıklamalarından dolayı, parti tüzüğümüzün disipline dair hükümlerini uygulamak üzere tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiştir" açıklaması yaptı.

MHP'Lİ ERSOY NELER DEMİŞTİ?

Enflasyon rakamları ve Türkiye ekonomisine ilişkin yerel bir televizyon kanalına değerlendirmelerde bulunan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, vatandaşın enflasyondan inanılmaz derecede mustarip olduğunu belirterek şunları söylemişti:

“Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz. Bunları konuşmamız gerekiyor. Bunları yok sayamayız. Bir şey yok saydığınızda problem ortadan kalkmıyor ve bu tepkiyi getiriyor.''

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