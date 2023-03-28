Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
kısa süreli yağmur
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

MHP İzmir İl Başkanı'ndan HÜDA-PAR savunması

Türkiye cumhurbaşkanı seçimine hazırlanırken iktidarın sessiz ortağı MHP yöneticileri, ekonomi, dış politika, iç siyaset yerine hayatın gerçekliğinden uzak açıklamalarla taraftarlarını motive etmeye çalışıyor.

28 Mart 2023 Salı 14:58
MHP İzmir İl Başkanı'ndan HÜDA-PAR savunması

MHP İzmir İl Başkanı'ndan HÜDA-PAR savunması


Cumhur İttifakı'nın sadık ortağı MHP'nin İzmir İl Başkanı, AKP iktidarının savunurken hayatla adeta gerçeklik bağını kopardı. Biden'in kucağına oturmaktan, Ebabil Kuşları'ndan, hainlerden, FETÖ'den bahsederken "Seçmen bize HÜDA-PAR'ı sormuyor" dedi. Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okan'ı kurdukları alçak pusuda şehit kerör örgütü Hizbullah'ın siyasal kanadı HÜDA-PAR'la aynı ittifakta yer almayı parti tabanına anlatmakta zorlanmadıklarını ima eden Başkan Veysel Şahin "Bunu kimse bize sormuyor" dedi. Türk topraklarında Kürdistan İslam Cumhuriyeti kurma niyetini gizlemeyen HÜDA-PAR'ın İran yanlısı Hizbullah'ı terör örgütü olarak görmediğini söylemesine rağmen, Cumhur ittifakı içine alınmasında sorun görmeyen MHP'li Veysel Şahin "Biz eline silah almış mı almamış mı" ona bakarız sözleri şaşkınlıkla karşılandı.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin konuşurken “Bu matematik işi değil, Allah’ın işi. Cenab-ı Allah imansızlara, hainlere fırsat vermez. Allah varken matematik olmaz. Allah var” ifadelerini kullandı.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, yerel bir internet sitesinin programında yaptığı konuşmada muhalefeti hedef alırken akıl almaz ifadeler kullandı.

Millet İttifakı’nın seçimi ilk turda kazanacağı yönündeki tahminlere karşı çıkan Şahin, konuyla ilgili "düşünce"lerini şu sözlerle dile getirdi:

“Bu matematik işi değil, Allah’ın işi. Cenab-ı Allah imansızlara, hainlere fırsat vermez. Allah varken matematik olmaz. Allah var. Türk milletine Allah’ın dinine 600 yıl kılıçdarlık yapmış milletten söz ediyoruz. Ebabillerle filleri yenen ordulardan bahsediyoruz. Bu söylediğim dini bir şey değil. Bu söylediğim Amerika’nın, FETÖ’nün, hainlerin Türkiye üzerinde tahakküm kurmak isteğiyle Allah’ın izniyle olmamasından bahsetmiyorum” ifadelerini kullandı.

'HÜDA PAR' AÇIKLAMASI: SEÇMEN SORMUYOR

Şahin, Cumhur İttifakı'na katılan HÜDA PAR'ın terör örgütü Hizbullah'la bağlantılı olduğu iddialar üzerine de "Biz eline silah almış mı almamış mı ona bakarız. Seçmen bize HÜDA PAR'ı sormuyor. Böyle bir soru ile karşılaşmadım. Biz Türk milliyetçileri olarak vatan, millet diyen herkes gölgesinde olabilir. Peygamberimizin duasını almış bu milleti FETÖ'nün Biden'ın kucağına bırakmaz" diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
MHPHüdaparIzmir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seçim 2023 | Sinan Ogan 100 bin imza barajını geçti
Seçim 2023 | Sinan Ogan 100 bin imza barajını geçti
Cumhurbaşkanı adayları kaç imza aldı
Cumhurbaşkanı adayları kaç imza aldı
Yeniden Refah Partisi 2 günde U dönüşü yaptı
Yeniden Refah Partisi 2 günde U dönüşü yaptı
Cemaatlerden tarikatlardan Yeniden Refah'a sert tepki
Cemaatlerden tarikatlardan Yeniden Refah'a sert tepki
Mehmet Şimşek, AKP'ye neden geri dönmedi
Mehmet Şimşek, AKP'ye neden geri dönmedi
Sarı çizmeli Destici'den skandal seçim reklamı
Sarı çizmeli Destici'den skandal seçim reklamı
Erbakan Cumhur İttifakı'na hayır dedi, TRT yayını kesti
Erbakan Cumhur İttifakı'na hayır dedi, TRT yayını kesti
Erkan Baş | Asrın dayanışmasını örgütledik
Erkan Baş | Asrın dayanışmasını örgütledik
Kılıçdaroğlu | Herkes üretecek, dışarıya el avuç açmayacağız
Kılıçdaroğlu | Herkes üretecek, dışarıya el avuç açmayacağız
Ebru Uzun Oruç | Esenler'de bile Kılıçdaroğlu önde
Ebru Uzun Oruç | Esenler'de bile Kılıçdaroğlu önde

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim