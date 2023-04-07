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MHP Karabük Milletvekili Adayı sırasını beğenmedi istifa etti

Cumhur İttifakı'nda ortak aday listesi yerine bağımsız liste hazırlayan MHP'de adaylar arasında yer krizi çıktı. Karabük milletvekili adayı Murat Karagül, istifa ettiğini duyurdu

07 Nisan 2023 Cuma 18:34
MHP Karabük Milletvekili Adayı sırasını beğenmedi istifa etti

MHP Karabük Milletvekili Adayı sırasını beğenmedi istifa etti


Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nde milletvekilliği sıralamasında 2'nci sırayı beğenleyen Murat Karagül partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) milletvekili aday listelerini 9 Nisan’dan önce açıklayacağını duyurmasının ardından aday listesi dün itibarı ile açıklandı. Karabük'te de MHP'nin ikinci sıra milletvekili adayı olarak açıklanan Murat Karagül, adaylığından çekilerek istifa etti. Dilekçesini İl Başkanlığına sunan Karagül'ün istifası kabul edildi.

Karagül'ün istifa gerekçesinin ikinci sıradan aday gösterilmesi olduğu öğrenildi.

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