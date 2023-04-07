MHP Karabük Milletvekili Adayı sırasını beğenmedi istifa etti
Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nde milletvekilliği sıralamasında 2'nci sırayı beğenleyen Murat Karagül partisinden istifa ettiğini açıkladı.
Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) milletvekili aday listelerini 9 Nisan’dan önce açıklayacağını duyurmasının ardından aday listesi
dün itibarı ile açıklandı. Karabük'te de MHP'nin ikinci sıra milletvekili adayı olarak açıklanan Murat Karagül, adaylığından çekilerek istifa etti. Dilekçesini İl Başkanlığına sunan Karagül'ün istifası kabul edildi.
Karagül'ün istifa gerekçesinin ikinci sıradan aday gösterilmesi olduğu öğrenildi.