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MHP Manisa mitinginde olay çıktı | AKP ve MHP'liler birbirine girdi

Cumhurbaşkanlığı seçimi için AKP ve MHP teşkilatlarının ortaklaşa düzenlediği mitinglerin Manisa bölümünde kavga çıktı. Kavgaya neden olan isim İYİ Parti'den istifa ederek AKP'ye katılan Tamer Akkal oldu.

24 Ekim 2022 Pazartesi 18:07
MHP Manisa mitinginde olay çıktı | AKP ve MHP'liler birbirine girdi

MHP Manisa mitinginde olay çıktı | AKP ve MHP'liler birbirine girdi


AKP MHP ortak mitinginde çıkan tartışma kavgaya döndü. Manisalı seçmenin İYİ Parti listesinden Meclis'e gönderdiği ve daha sonra AKP'ye katılan Tamer Akkal, kendisini tanımayan MHP'li görevlilerin üstüne yürüyünce kavga çıktı. 

MHP'nin Manisa'da düzenlediği ‘2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net' mitingi öncesi AKP'li ve MHP'liler arasında yumruklu kavga yaşandı.

MHP'nin dün Manisa'da düzenlediği, "Karar Belli Kavga Net" temalı mitinge, toplanma alanı girişinde AKP'li ve MHP'liler arasında yaşanan kavga damga vurdu.


İddiaya göre, AKP Manisa Milletvekili Tamer Akkal, alana VIP bölümünden girmek istediğinde MHP'li görevli tarafından “Sizi tanımıyorum, buradan alamam” denilerek engellenmek istendi.

Bunun üzerine yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Bir anda büyüyen kavgada yumruklar ve tekmeler havada uçuştu. MHP'li il ve ilçe yöneticilerinin durdurmaya çalıştığı kavga sırasında AKP'li bazı milletvekillerinin de arada kaldığı görüldü.

Tamer Akkal, İYİ Parti'den milletvekili seçilmiş, daha sonra istifa ederek, AKP'ye katılmıştı.

Anahtar Kelimeler:
MHPAkpManisaKavga
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