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MHP milletvekili aday listesi | Olcay Kılavuz'un üstü çizildi mi?

Seçimlere sayılı günler kala, milletvekili aday listesini ilk açıklayan Milliyetçi Hareket Partisi oldu. MHP adayları arasında önemli mesajlar var. MHP Milletvekili adayları tam listesi il il haberin devamında

06 Nisan 2023 Perşembe 23:45
MHP milletvekili aday listesi | Olcay Kılavuz'un üstü çizildi mi?

MHP milletvekili aday listesi | Olcay Kılavuz'un üstü çizildi mi?



Milliyetçi Hareket Partisi’nin 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri Aday Listesi yayınlandı. MHP Lideri Devlet Bahçeli memleketi Osmaniye'den aday olurken, Doç. Dr. Sinan Ateş'e yönelik suikastin en önemli isimlerinden Olcay Klavuz, daha önce 1. sıradan Mersin'den seçilen sırası 4'ncülüğü indirdi.

Öte yandan Alaattin Çakıcı'ya yakınlığı ile bilinen Vahit Kayrıcı ise Çorum 1. sıra milletvekili adayı ilan edildi.

Kayrıcı, Çakıcı ile birlikte tatildeki fotoğraflarının ardından “Devlet Bahçeli’ye rakip” olduğu iddiaları ortaya atılmış, Çakıcı bir açıklama yaparak “Genel Başkanımızın bir adım önünden yürümez” ifadelerini kullanmıştı.  

Öte yandan Alaattin Çakıcı da daha önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etmişti. Birlikte karşılıklı ziyaretlerin fotoğrafları gündem olmuştu. 

SİNAN ATEŞ AYRINTISI

Bu arada Ülkü Ocakları eski Başkanı öğretim görevlisi Doç. Sinan Ateş’in ölümüne ilişkin soruşturmada aranan kişiyle aynı evde olduğu tespit edilen Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz yeniden Mersin’den aday gösterildi.

Olcay Kılavuz 2018 seçimlerinde MHP'den Mersin’de 1. sıradan aday gösterilmişti. 

Bu seçimlerde Kılavuz Mersin’de 4. sıraya ötelendi. Bu durum Bahçeli’nin parti içerisinde verdiği bir mesaj olara yorumlandı. Çünkü Kılavuz seçilmesi zor bir ihitmal olan 4. sırada eğer milletvekili olamazsa dokunulmazlığını kaybedecek ve Sinan Ateş davasında yargılanmak üzere mahkemeye çıkarılabilecek. 

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Aday Listesi.

Adana
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 MUHARREM VARLI ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ
2 AYŞE SİBEL ERSOY YÜKSEK LİSANS ECZACI
3 MUSTAFA İZGİOĞLU ÖNLİSANS İŞ İNSANI
4 FİRDEVS CİNGÖZLER LİSE İŞ İNSANI
5 ALEV ATAŞ ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
6 UĞUR ÖZTÜRK ÜNİVERSİTE AVUKAT
7 BÜNYAMİN AVCI ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ
8 YUSUF BAŞ ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN
9 ADEM GÜNDOĞAN YÜKSEK LİSANS TIP DOKTORU
10 AHMET REHA YEREŞEN ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
11 ZEKERİYA SİVEREKLİ ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
12 HAKAN UYKIZ İLKOKUL İŞ İNSANI
13 ATİLLA DUYGUN ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ
14 MAHMUT TÜLEK YÜKSEK LİSANS TV PROGRAMCISI
15 TUFAN BİLEN İLKOKUL ÇİFTÇİ
Adıyaman
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 İSMAİL GÜMÜŞ ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ
2 FEVZİ ÖZTÜRK ÖN LİSANS ELEKTRİK - ELEKTRONİK TEKNİKERİ
3 AHMET BİLGİÇ YÜKSEK LİSANS ÖĞRETMEN
4 ASİYE BULUNDU ORTAOKUL SİYASETÇİ
5 SIRAÇ ASLAN LİSE İŞ İNSANI
Afyonkarahisar
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 MEHMET TAYTAK ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN
2 YÜCEL GENÇ LİSE İŞ İNSANI
3 MEHMET EMRE DEMİRAL ÜNİVERSİTE AVUKAT
4 MEHMET HAKAN ÇOLPAN DOKTORA ÖĞRETİM ÜYESİ
5 İSMAİL AYDOĞUŞ ÜNİVERSİTE AVUKAT
6 MUSTAFA GÜLLÜ İLKOKUL İŞ İNSANI
Ağrı
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 SALİH EMİR MUTLUER DOKTORA AKADEMİSYEN
2 YASİN ÖZYALÇIN ÜNİVERSİTE SOSYOLOG
3 KAHRAMAN HANBABA ÜNİVERSİTE SUBAY
4 İBRAHİM ARPACI ORTAOKUL ESNAF
Amasya
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 MEHMET SARI ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
2 MUSTAFA GÜÇYETMEZ LİSE İŞ İNSANI
3 MURAT SUŞEHİRLİ LİSE İŞ İNSANI
Ankara 1
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 MEVLÜT KARAKAYA DOKTORA MALİYECİ
2 ÖNDER KAHVECİ ÜNİVERSİTE SENDİKACI
3 EYYÜP YILDIZ LİSE İŞ İNSANI
4 İBRAHİM ÇİFTÇİ YÜKSEK LİSANS İŞ İNSANI
5 OĞUZ YILMAZ ÜNİVERSİTE ELEKTRİK / ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
6 LEVENT ÇAĞLANCI DOKTORA AVUKAT
7 ŞENİZ SEZGİN DOKTORA HALKLA İLİŞKİLER UZMANI
8 YİĞİT YILMAZ LİSE MADENCİ
9 SULTAN POLAT ÜNİVERSİTE EMEKLİ
10 FUNDA GÜLERER ÜNİVERSİTE FİLOLOG
11 MURAT KARAKURT ÖN LİSANS KAMU İŞÇİSİ
12 AHMET KARAGÖZ ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
13 ADNAN YİRİK LİSE SİGORTACI
Ankara 2
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 SADİR DURMAZ ÜNİVERSİTE EKONOMİST
2 ÖZGÜR BAYRAKTAR ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
3 NEVİN TAŞLIÇAY ÜNİVERSİTE ECZACI
4 AHMET SELİM YURDAKUL DOKTORA AKADEMİSYEN
5 CENGİZ ŞAHİN DOKTORA ÖĞRETİM ÜYESİ
6 TARKAN TOPER ÜNİVERSİTE AVUKAT
7 EMİNE GÜVEN ÖZTÜRK ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
8 İLKAY UYAR KABA YÜKSEK LİSANS AVUKAT
9 ÜMMÜHANİ ÇOŞKUN LİSE ARAŞTIRMACI YAZAR
10 YUSUF TANIK ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ
11 LEVENT UĞURLU DOKTORA VETERİNER HEKİM
Ankara 3
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 YAŞAR YILDIRIM LİSE İŞ İNSANI
2 ERKAN HABERAL YÜKSEK LİSANS İŞ İNSANI
3 SEÇKİN ODABAŞI LİSE KAMU GÖREVLİSİ
4 FATİH ÇETİNKAYA ÖNLİSANS MÜTEAHHİT
5 ÖZMEN ALP GİRAY ERDEMİR ÜNİVERSİTE AVUKAT
6 HAYRİYE AYDIN ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
7 ERDİNÇ ÖLMEZ LİSE MÜTEAHHİT
8 YAŞAR YUKARIKIR LİSE YÖNETİCİ
9 BAHRİ BATUHAN KURBAN YÜKSEK LİSANS YAZILIM MÜHENDİSİ
10 HÜSEYİN YILMAZ YÜKSEK LİSANS İŞ İNSANI
11 UĞUR SADIK LİSE MUHASEBECİ
12 ÖZNUR ÖZEN YÜKSEK LİSANS ÖĞRETMEN
Antalya
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 ABDURRAHMAN BAŞKAN ÜNİVERSİTE ZİRAAT MÜHENDİSİ
2 HİLMİ DURGUN LİSANS ZİRAAT MÜHENDİSİ
3 MUSTAFA AKSOY ÜNİVERSİTE SERBEST MESLEK
4 YUSUF KELLELİ YÜKSEK LİSANS KURMAY ALBAY
5 FERHAT SARIBEK YÜKSEK LİSANS DOKTOR
6 İLKNUR FİDAN LİSE TURİZMCİ
7 OĞUZHAN ÇELİK DOKTORA AKADEMİSYEN
8 YAVUZ ÇAĞLAR ÜNİVERSİTE AVUKAT
9 SERKAN ÖZTÜRK ÜNİVERSİTE AVUKAT
10 ALİ ÇETİN ÜNİVERSİTE ZİRAAT MÜHENDİSİ
11 HAYATİ PEKER ÜNİVERSİTE KAMU GÖREVLİSİ
12 ESMAYE ÖZÖRMENOĞLU DOKTORA DOKTOR
13 İDRİS ÖZCAN ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR
14 AHMET ALİ COŞKUN ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
15 MEHMET ALİ YALÇIN ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR
16 MUSTAFA DORUATLI ÜNİVERSİTE AVUKAT
17 KUTLUHAN TOZOĞLU YÜKSEK LİSANS İŞ İNSANI
Artvin
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 METE HAN ÖZKAN ÜNİVERSİTE AVUKAT
2 ERKAN ÇAĞATAY KURUOĞLU ÖN LİSANS İŞ İNSANI
Aydın
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 DENİZ DEPBOYLU YÜKSEK LİSANS PSİKOLOG
2 BURAK PEHLİVAN ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
3 YUSUF KEREMİT ÜNİVERSİTE EMEKLİ ÖĞRETMEN
4 BURHAN UÇAŞ ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ
5 ETEM YEŞİLYURT İLKOKUL İŞ İNSANI
6 ÇETİN DURMAZ ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
7 OSMAN GAZİ CİHANGİROĞLU ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
8 CENGİZ ATASEVEN İLKOKUL MARANGOZ
Balıkesir
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 EKREM GÖKAY YÜKSEL ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
2 HARUN ALGÜL YÜKSEK LİSANS ŞEHİR PLANCISI
3 CEM ÖZIŞIKLIOĞLU ÜNİVERSİTE AVUKAT
4 ABDULLAH SARBAY ÜNİVERSİTE ESNAF
5 İLTERİŞ KAĞAN SIKICIKOĞLU DOKTORA AKADEMİSYEN
6 NİHAT GEZERGİÇ ÜNİVERSİTE MİMAR
7 AYTEN SAK ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ
8 ÖZKAN ÖZTÜRK LİSE İŞ İNSANI
9 CEM KIVILCIM ÜNİVERSİTE ECZACI
Bilecik
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 İBRAHİM BAĞ YÜKSEK LİSANS İŞ İNSANI
2 TACETTİN GÜVEN İLKOKUL İŞ İNSANI
Bingöl
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 METİN KESKİN LİSE İŞ İNSANI
2 MUHAMMED KÖSE DOKTORA AKADEMİSYEN
3 EKREM ÇİFÇİ ORTAOKUL ÇİFTÇİ
Bitlis
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 GÖKHAN İDİZ ÜNİVERSİTE ESNAF
2 OSMAN GÜLSAR LİSE ZANAATKAR
3 ABDULRAHİM ŞUBAŞI ÜNİVERSİTE MEMUR
Bolu
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 İSMAİL AKGÜL ÜNİVERSİTE MEMUR
2 RAHMİ AKSOY LİSE ESNAF
3 MUHİTTİN ÖZEL ORTAOKUL EMEKLİ GAZİ
Burdur
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 SERVET OLPAK ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN
2 ANDAÇ ÖZDEMİR YÜKSEK LİSANS İNŞAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ
3 ESMA ÖZDAŞLI DOKTORA AKADEMİSYEN
Bursa 1
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 İSMET BÜYÜKATAMAN YÜKSEK LİSANS EĞİTİMCİ
2 AHMET BEYGİRCİ ÜNİVERSİTE MÜTEAHHİT
3 YAŞAR TÜRK ÖN LİSANS KAMU GÖREVLİSİ
4 KORKUT AKTAŞ ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
5 METİN ÇORAKLI ÜNİVERSİTE ELEKTRİK / ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
6 CANAN TARÇIN LİSE İŞ İNSANI
7 RİDVAN KILIÇOĞLU ÜNİVERSİTE MUHASEBECİ
8 SUAT ERMİŞ LİSE MÜTEAHHİT
9 EROL COMART YÜKSEK LİSANS TIP DOKTORU
10 TUĞBA ŞENTÜRK YILMAZ ÜNİVERSİTE AVUKAT
Bursa 2
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 FEVZİ ZIRHLIOĞLU ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
2 MUHAMMET TEKİN LİSE YÖNETİCİ
3 AYHAN ÖNAL ÜNİVERSİTE ECZACI
4 BİLAL DOĞAN ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
5 MUSTAFA NARMANLI DOKTORA TIP DOKTORU
6 ALİ BAHADIR DOKTORA AKADEMİSYEN
7 AYDIN SANCAR ÜNİVERSİTE KAMU GÖREVLİSİ
8 ALPARSLAN KARAASLAN ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ
9 GAMZE NUR SARĞIN ÜNİVERSİTE AVUKAT
10 GÜLSEREN ÖZBEK ÖN LİSANS SAĞLIK TEKNİKERİ
Çanakkale
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 SITKI KEÇECİ ÜNİVERSİTE VETERİNER HEKİM
2 NAHİT ÖZKAN ÜNİVERSİTE VETERİNER HEKİM
3 HASAN BABADAĞLI LİSE EMEKLİ
4 FATİH ŞAHİN LİSE MÜTEAHHİT
Çankırı
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 PELİN YILIK DOKTORA YÖNETİCİ
2 İSMAİL ARSLANER LİSE MÜTEAHHİT
Çorum
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 VAHİT KAYRICI ÖNLİSANS MUHASEBECİ
2 AHMET KURTBAŞ LİSE İŞ İNSANI
3 İSMAİL LEK LİSE EMEKLİ
4 METE ÇAKI ÜNİVERSİTE MAKİNE MÜHENDİSİ
Denizli
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 FERUDUN ÜNAL İLKOKUL İŞ İNSANI
2 YUSUF GARİP ÜNİVERSİTE AVUKAT
3 EBRU LEMAN KALKAN ÜNİVERSİTE MİMAR
4 EMRE ERDOĞAN ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN
5 MEHMET ALTINTAŞ ÜNİVERSİTE AVUKAT
6 RAŞİT ÖZDEMİR LİSE İŞ İNSANI
7 HÜSEYİN YÜKLET ÜNİVERSİTE ESNAF
Diyarbakır
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 HASAN ÖZMEN ORTAOKUL İŞ İNSANI
2 AHMET GÜZEL ORTAOKUL İŞ İNSANI
3 ZÜLKÜF ASLAN ORTAOKUL SERBEST
4 GÜLŞAH SÜVARİOĞLU ORTAOKUL EV HANIMI
5 FEYZİ YİĞİTKAN LİSE ESNAF
6 İLKNUR YILMAZ LİSE EV HANIMI
7 AHMET TUNCALP ÜNİVERSİTE EMEKLİ EĞİTİMCİ
8 MAHSUM YILMAZ LİSE SERBEST
9 ABDURRAHMAN MUSTAFA UĞURLU KÖPRÜ ÜNİVERSİTE POLİS MEMURU
10 GÖKALP KAYACAN ÜNİVERSİTE AVUKAT
11 OKAN DEMİR ÜNİVERSİTE AVUKAT
12 YUNUS BOSTAN ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ
Edirne
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 ALİ ÖZER ÜNİVERSİTE ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ
2 AYVAZ YALAZA ORTAOKUL ESNAF
3 HATİCE SER ORTAOKUL EV HANIMI
4 HÜLYA BALKAN LİSE ESNAF
Elazığ
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 SEMİH IŞIKVER ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ
2 OĞUZHAN DEMİR ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
3 HAKAN KUZU YÜKSEK LİSANS İŞ İNSANI
4 YUNUS GENÇ ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
5 FATMA SEVİNÇ OĞUZHAN LİSE EMEKLİ EĞİTİMCİ
Erzincan
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 CEMİL YAVUZ AKSU ÜNİVERSİTE AVUKAT
2 AZİZ GÜN ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ
Erzurum
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 KAMİL AYDIN DOKTORA AKADEMİSYEN
2 MUHAMMET HANİFİ MACİT DOKTORA AKADEMİSYEN
3 ÖMER HALUK PİRİMOĞLU ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
4 NAİM KARATAŞ ORTAOKUL İŞ İNSANI
5 MEHMET MUSA ÇAKIR LİSE GAZETECİ
6 SİNAN DEMİRCİOĞLU YÜKSEK LİSANS İNŞAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ
Eskişehir
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 BÜLENT MAŞAOĞLU ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
2 LEMAN SİVRİ ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
3 MUHAMMED BAHADIR AYAS DOKTORA AKADEMİSYEN
4 MUSTAFA ENES SÜZEN ÜNİVERSİTE MİMAR
5 EMRE KARABACAK ÜNİVERSİTE AVUKAT
6 OĞUZHAN ÜNAL ÜNİVERSİTE AVUKAT
Gaziantep
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 SERMET ATAY ÜNİVERSİTE AVUKAT
2 MUSTAFA BOZGEYİK ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
3 ALİ MUHİTTİN TAŞDOĞAN DOKTORA TIP DOKTORU
4 MAHMUT CÜNEYT GÖZ LİSE MÜTEAHHİT
5 ABDULLAH ŞAŞUŞAĞI ÖN LİSANS İNŞAAT MÜTEAHHİTİ
6 ELİF ASLI ERCİHAN ÜNİVERSİTE GIDA MÜHENDİSİ
7 AYŞEGÜL KÖROĞLU ÜNİVERSİTE HEMŞİRE
8 ENDER ÖZKARSLIGİL ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
9 RAMAZAN YILDIZ ORTAOKUL İŞ İNSANI
10 FATİH YUNUS ÜNİVERSİTE DİŞ HEKİMİ
11 FAHRİ ÇEVİK LİSE ESNAF
12 GÜRKAN KIRAÇ ÜNİVERSİTE MUHASEBECİ
13 AHMET DURMUŞ YILMAZ ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN
14 ALPASLAN SAVAŞ LİSE GRAFİKER
Giresun
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 ERTUĞRUL GAZİ KONAL ÜNİVERSİTE ŞEHİN PLANCISI
2 FATİH MEŞE LİSE İŞ İNSANI
3 HAMİ PEKDEMİR ÖN LİSANS İŞ İNSANI
4 SALİH TÜRK LİSE VERİ HAZIRLAMA
Gümüşhane
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 MUSA KÜÇÜK LİSE MÜTEAHHİT
2 BİROL TUĞLU YÜKSEK LİSANS ÖĞRETMEN
Hakkari
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 FATİH ÖZBEK LİSE SERBEST MESLEK
2 MURAT TAŞYÜREK YÜKSEK LİSANS İŞ İNSANI
3 ULAŞ ALBAYRAK ÜNİVERSİTE YAZILIMCI
Hatay
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 LÜTFÜ KAŞIKÇI DOKTORA İNŞAAT MÜHENDİSİ
2 İSMAİL BAŞAR ÜNİVERSİTE AVUKAT
3 MEHMET BİLGİLİ ÜNİVERSİTE AVUKAT
4 HÜSEYİN ZAROĞLU LİSE ÇİFTÇİ
5 HÜSEYİN AKGÖL YÜKSEK LİSANS DİŞ HEKİMİ
6 AHMET GEDİK ÜNİVERSİTE BÜROKRAT
7 NİGAR ÖZER LİSE İŞ İNSANI
8 UYGAR POLAT ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
9 HASAN KENDİR ÜNİVERSİTE AVUKAT
10 YUNUS TÜRK LİSE İŞLETMECİ
11 MEHMET ÖZGÜR YILDIRIM ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ
Isparta
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 HASAN BASRİ SÖNMEZ ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
2 SELİM ÖNCEL ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
3 AHMET KAYA ÜNİVERSİTE İKTİSATÇI
4 CENNET TOKER ÜNİVERSİTE EMEKLİ
Mersin
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 LEVENT UYSAL DOKTORA EĞİTİMCİ
2 SERDAR SOYDAN YÜKSEK LİSANS GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
3 MUSTAFA AKIN YÜKSEK LİSANS DOKTOR
4 OLCAY KILAVUZ YÜKSEK LİSANS SPOR BİLİMLERİ UZMANI
5 MEHMET ŞAHİN ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR
6 KÜRŞAT TÜRKER ERCAN YÜKSEK LİSANS AVUKAT
7 MUSTAFA YAŞAR YÜKSEK LİSANS İNŞAAT MÜHENDİSİ
8 KIVANÇ DERYA ÜNİVERSİTE KUYUMCU
9 ZEYNEL KORKMAZ YÜKSEK LİSANS EMEKLİ ÖĞRETMEN
10 FERDA ER ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK ÖĞRETMENİ
11 FATİH ÖNGE ÜNİVERSİTE EMEKLİ SUBAY
12 ALİ ARI DOKTORA AKADEMİSYEN
13 ALİ KAYA ÜNİVERSİTE KAMU GÖREVLİSİ
İstanbul 1
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 EDİP SEMİH YALÇIN DOKTORA AKADEMİSYEN
2 İZZET ULVİ YÖNTER DOKTORA İKTİSAT
3 MEMET BÜLENT KARATAŞ ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
4 NEVZAT ÜNLÜTÜRK ORTAOKUL İŞ İNSANI
5 MURAT ŞAHİN LİSE DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ
6 ŞAHİN GÜRZ DOKTORA İÇ MİMAR
7 FADİME ERSOY DURSUN ÜNİVERSİTE UZMAN DOKTOR
8 BÜŞRA DÜZGÜN KAYA YÜKSEK LİSANS İŞ İNSANI
9 HİLAL DİLBER LİSE YÖNETİCİ
10 AFŞİN BİRBEN ÜNİVERSİTE İŞLETMECİ
11 İREM ÇELİK YÜKSEK OKUL SAĞLIK TEKNİKERİ
12 ERDEM DOĞRUER LİSE ESNAF
13 YİĞİT EMRE ALTUN LİSE KUYUMCU
14 FATİH ERYILMAZ YÜKSEK LİSANS MALİ MÜŞAVİR
15 FEVZİYE HASASU ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU
16 BAYRAM BİNİCİ ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
17 AYSUN TURGUT BEŞOLUK ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN
18 CAN ILDIRI LİSE MÜTEAHHİT
19 GÖKSAL BEŞKAYA ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
20 FİKRİ AY ÖN LİSANS MALİYECİ
21 İLKER ÇAKIROĞLU ÜNİVERSİTE GEMİ KAPTANI
22 YUNUS EMRE DURMUŞ LİSE MÜTEAHHİT
23 ŞENEL USTABAŞI LİSE İŞ İNSANI
24 GÖKMEN KAYIKÇI YÜKSEK LİSANS EMEKLİ
25 CEMAL ALTUNHAN ORTAOKUL MÜTEAHHİT
26 FATİH KAYA ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ
27 MAHMUT COŞKUN ÜNİVERSİTE İHRACATÇI
28 MURAT CAN AYDIN ÜNİVERSİTE AVUKAT
29 SERDAR BIYIKOĞLU ÜNİVERSİTE MAKİNE MÜHENDİSİ
30 MÜCAHİT GÜNGÖR YÜKSEK LİSANS MEMUR
31 MUSTAFA YETER LİSE GÜVENLİK
32 HALİL İBRAHİM UZ ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
33 SUAT ALTUNKAYNAK ÜNİVERSİTE AVUKAT
34 UMUT AKBULUT LİSE DİREKSİYON HOCASI
35 OKAN ERTORUN LİSE PAZARLAMA
İstanbul 2
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 CELAL ADAN ÜNİVERSİTE KAMU GÖREVLİSİ
2 CEMAL ÇETİN ÜNİVERSİTE JEOLOJİ MÜHENDİSİ
3 FERHAT ÇAKIROĞLU ÜNİVERSİTE TEKSTİLCİ
4 NUR TUBA AKTAY YÜKSEK LİSANS EĞİTİMCİ
5 NİYAZİ PAKSOY ÜNİVERSİTE AVUKAT
6 BİROL GÜR LİSE ESNAF
7 YÜKSEL KALECİ ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
8 GÜLLÜ YENER ORTAOKUL İŞ İNSANI
9 MAHMUT YALÇIN LİSE İŞ İNSANI
10 TUĞRUL GÖK LİSE MEMUR
11 AYHAN ARAS LİSE İŞ İNSANI
12 FEİME AKINCI ÖN LİSANS RADYOLOJİ TEKNİKERİ
13 NEVRA İMAMOĞLU ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN
14 MEHMET ÇETİN LİSE İŞLETMECİ
15 RECEP YAVAŞ İLKOKUL EMEKLİ
16 ALİ ATABEYOĞLU YÜKSEK LİSANS ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ
17 ERHAN ÜSTÜNBAŞ ÖN LİSANS ESNAF
18 SERKAN BÜYÜK ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
19 MURAT SANCAK YÜKSEK LİSANS İŞ İNSANI
20 ERKAN ÖZÇELİK LİSE İŞ İNSANI
21 CANER ÖNER ÜNİVERSİTE AVUKAT
22 BEYDA NUR AYÇETİN ÜNİVERSİTE AVUKAT
23 FERDA KAPUCUOĞLU YÜKSEK LİSANS FİNANSAL ANALİSTCİ
24 NECDET ÖZTÜRK ÖN LİSANS İŞ İNSANI
25 SERDAR DOYURAN LİSE EMLAKÇI
26 ALİCAN ERDOĞAN ÜNİVERSİTE AVUKAT
27 CELAL DENİZ ÜNİVERSİTE KAMU GÖREVLİSİ
İstanbul 3
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 FETİ YILDIZ ÜNİVERSİTE AVUKAT
2 İSMAİL FARUK AKSU YÜKSEK LİSANS EKONOMİST
3 HAYATİ ARKAZ ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU
4 ARZU ERDEM DOKTORA İŞ İNSANI
5 GÖKHAN TÜRKEŞ ÖNGEL ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
6 DAVUT HASKIRIŞ LİSE İŞ İNSANI
7 AHMET SAVAŞ ÇOLAK YÜKSEK LİSANS SOSYOLOG / ANTROPOLOG
8 ÖZGE TEKOĞULLARI ÜNİVERSİTE MİMAR
9 AYLİN YÜKSEL ÜLKER YÜKSEK LİSANS UZMAN TIP DOKTORU
10 METİN ARI LİSE OTEL İŞLETMECİSİ
11 BAHATTİN ŞENGÜL ÜNİVERSİTE SİYASET BİLİMCİ
12 OSMAN BÜYÜKKAYA YÜKSEK LİSANS MİKROBİYOLOG
13 UYGAR ORAL ÖZTÜRK ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
14 ALPARSLAN ÇATAK LİSE İŞ İNSANI
15 İLKAY KAYMAK LİSE ESNAF
16 DİLARA ERKUT ÜNİVERSİTE TURİZMCİ
17 ASLIHAN SOYLU ÖN LİSANS İŞ İNSANI
18 MUSTAFA SEPİN ÜNİVERSİTE KAMU GÖREVLİSİ
19 JASMİNA TÜRKOĞLU ÜNİVERSİTE PSİKOLOG
20 VOLKAN BÜYÜKUSTA ÜNİVERSİTE MEMUR
21 NERGİS GÖK LİSE FİLOLOG
22 OKAN DEMİR ÜNİVERSİTE AVUKAT
23 MESUT YILDIRIM ÜNİVERSİTE AVUKAT
24 MUSTAFA ALP LİSE İŞ İNSANI
25 MEHMET BAŞAK LİSE İŞ İNSANI
26 MEHMET ŞENER ÇELİK LİSE İŞ İNSANI
27 BEKİR SITKI KARAUSTA YÜKSEK LİSANS İŞ İNSANI
28 MEHMET GALİP DERE ÜNİVERSİTE BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ
29 ENES YILMAZ ÜNİVERSİTE AVUKAT
30 MEHMET SIDDIK KAPLAN LİSE İŞ İNSANI
31 HAKAN ÖZTÜRK YÜKSEK LİSANS EĞİTİMCİ
32 MEHMET GÜRBÜZ ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR
33 FATİH MEHMET ÇETİNKAYA YÜKSEK LİSANS İŞ İNSANI
34 MEHMET ALİ ÖZEL ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
35 MUHAMMED RAFET YİĞİT YÜKSEK LİSANS FİNANSAL ANALİSTCİ
36 BÜLENT ÖZCAN ÜNİVERSİTE İŞÇİ
İzmir 1
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 HASAN KALYONCU DOKTORA AKADEMİSYEN
2 BAHADIR BUMİN ÖZARSLAN DOKTORA ÖĞRETİM ÜYESİ
3 CİHAN ASLAN DOKTORA DOKTOR
4 SELAHATTİN ŞAHİN LİSE İŞLETMECİ
5 UFUK AKSOY LİSE İŞ İNSANI
6 SIDIKA TOPAL ÜNİVERSİTE EMEKLİ EĞİTİMCİ
7 SALİM ARDUÇLU ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
8 LOKMAN KIZILÖRENLİ ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ
9 NİHAL BAŞ ÜNİVERSİTE AVUKAT
10 ALİ DURUT İLKOKUL İŞ İNSANI
11 ABDULLAH BATUHAN GÜRBÜZ ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ
12 HÜLYA AYKAÇ LİSE EĞİTİMCİ
13 HALİT GÖNDÜZ LİSE NAKLİYECİ
14 KAYHAN DERYA ÜNİVERSİTE YAZILIM UZMANI
İzmir 2
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 TAMER OSMANAĞAOĞLU ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
2 ABDULKADİR BEKTAŞ DOKTORA BÜROKRAT
3 İSMAİL OBUZ YÜKSEK LİSANS DOKTOR
4 AYŞEGÜL EKŞİ ÜNİVERSİTE ECZACI
5 RECEP AKAN DOKTORA AKADEMİSYEN
6 EYÜP ERİM ERGÖREN ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
7 ÇETİN ALTIN YÜKSEK LİSANS DİŞ HEKİMİ
8 İHSAN GÜRKAN TAŞKIN YÜKSEK LİSANS İŞLETMECİ
9 AHMET DEHA İMAL ÜNİVERSİTE AVUKAT
10 YİĞİT FİKRİ ATALI ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN
11 HASAN SEKİN ÜNİVERSİTE EMEKLİ ÖĞRETMEN
12 ERHAN ELİBOL YÜKSEK LİSANS VETERİNER HEKİM
13 MUSTAFA ÇİNTAŞ ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
14 MEHMET MERT DOLĞAÇ ÜNİVERSİTE AVUKAT
Kars
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 TANER GÖKÇEK LİSE İŞ İNSANI
2 UĞUR BOY ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
3 HALİL KEREM AYDIN ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
Kastamonu
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 EMİN ÇINAR LİSE ESNAF
2 ALPEREN ÖZMEN ÜNİVERSİTE AVUKAT
3 ENGİN UZUNER LİSE ESNAF
Kayseri
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 İSMAİL ÖZDEMİR YÜKSEK LİSANS MAKİNE YÜKSEK MÜHENDİSİ
2 MUSTAFA BAKİ ERSOY YÜKSEK LİSANS İŞ İNSANI
3 ADNAN İNCETOPRAK ORTAOKUL KUYUMCU
4 METE KURT ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ
5 MÜLAYİM GÜL AKARSU YÜKSEK LİSANS İŞ İNSANI
6 ERGÜN ERYILMAZ ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ
7 ERTUĞRUL YÜCEBAŞ ÖN LİSANS BİLGİSAYAR DONANIM / ELEKTRİK
8 KAYHAN SARAÇ ÜNİVERSİTE AVUKAT
9 MUSTAFA BOZKURT ORTAOKUL KUYUMCU
10 BATUHAN BERKE BAŞPINAR LİSE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
Kırklareli
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 NUR AYBÜKE BAYBAŞ YÜKSEK LİSANS BÜROKRAT
2 GAMZE BOZDEMİR ÖN LİSANS SİGORTACI
3 ALAATTİN ERSAN ŞENYİĞİT LİSE İŞ İNSANI
Kırşehir
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 ALİ AYDIN AKPINAR ÜNİVERSİTE AVUKAT
2 MEHMET AY ORTAOKUL İŞ İNSANI
Kocaeli
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 SAFFET SANCAKLI LİSE SERBEST MESLEK
2 YUDUM KAŞIKÇI ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
3 EMRE KÜLCÜ ÜNİVERSİTE AVUKAT
4 HAKTAN KALINTAŞ ÜNİVERSİTE AVUKAT
5 HASAN GALYAN ÜNİVERSİTE BÜROKRAT
6 CELALETTİN YAYLAK ÜNİVERSİTE KAMU GÖREVLİSİ
7 SERKAN GÜNAYDIN LİSE SİGORTACI
8 HALİL MAYA ÜNİVERSİTE SİYASETÇİ
9 MURAT BALTA ÜNİVERSİTE MAKİNE MÜHENDİSİ
10 HAVVA KÖSE ÜNİVERSİTE AVUKAT
11 MUHTEREN ÇAY ÖN LİSANS BİLGİSAYAR PROGRAMCISI
12 HACI ERTAN LİSE İŞ İNSANI
13 İSA ARAZ DOKTORA ELEKTRİK - ELEKTONİK MÜHENDİSİ
14 ABDÜLKADİR DANIŞMAZ YÜKSEK LİSANS ULUSLARARASI İLİŞKİLER UZMANI
Konya
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 MUSTAFA KALAYCI ÜNİVERSİTE EKONOMİST
2 KONUR ALP KOÇAK YÜKSEK LİSANS BÜROKRAT
3 CELİL ÇALIŞ YÜKSEK LİSANS ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ
4 GÜZİDE ÇIPAN ÜNİVERSİTE ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ
5 HÜSEYİN KAVAS ÜNİVERSİTE ELEKTRİK MÜHENDİSİ
6 BİLAL YİĞİT LİSE İŞ İNSANI
7 MUSTAFA YAĞAN LİSE SANAYİCİ
8 MEHMET TURHAN ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
9 YASİN YAKAR ÖN LİSANS MÜTEAHHİT
10 SALİH AKÇA ÜNİVERSİTE AVUKAT
11 SONGÜL GİZEM YÜCEL ÜNİVERSİTE PSİKOLOG
12 RAMAZAN UYAR ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
13 AYTEKİN MART ÜNİVERSİTE ESNAF
14 YAKUP KOCABAŞ ÜNİVERSİTE EMEKLİ EĞİTİMCİ
15 FATİH TOKLUCU ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ
Kütahya
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 AHMET ERBAŞ ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
2 MURAT GÜL ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ
3 MEHMET DİNÇ ÜNİVERSİTE DOKTOR / ECZACI
4 ARZU KURNAZ LİSE İŞ İNSANI
5 ÜLKÜ GÖKÇEN KEHRİBAR ÜNİVERSİTE ŞİRKET YÖNETİCİSİ
Malatya
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 MEHMET CELAL FENDOĞLU LİSE TURİZM
2 ÖMER EKİCİ ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
3 MESUT SAMANLI LİSE ESNAF
4 SELMA ÇİÇEK LİSE EMEKLİ
5 MUHSİN YİĞİT ÖN LİSANS ÖĞRETMEN
6 UĞUR SEVİM LİSE İŞ İNSANI
Manisa
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 ERKAN AKÇAY ÜNİVERSİTE MALİYECİ
2 ALİ UÇAK LİSE İŞ İNSANI
3 ŞEHNAZ GÜVENDİK ARIK ÜNİVERSİTE HEMŞİRE
4 MUSTAFA ÜNVEREN ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
5 GÜNGÖR DİNÇER ÜNİVERSİTE MÜTEAHHİT
6 SEVAL BAŞKESEN ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ
7 HÜSEYİN ŞAHİN ERTURAN ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ
8 NADİ SARI ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR
9 DENİZ SEVİM ÖN LİSANS MAKİNE TEKNİKERİ
10 ÖZTÜRK DEMİR LİSE İŞ İNSANI
Kahramanmaraş
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 ZUHAL KARAKOÇ DORA DOKTORA ULUSLARARASI İLŞK. DOÇENTİ
2 TURAN ŞAHİN DOKTORA AKADEMİSYEN
3 ERTUĞRUL DOĞAN LİSE İŞLETMECİ
4 ÖMER ÖZKAN ÜNİVERSİTE GERİ DÖNÜŞÜM UZMANI
5 AZİZ KÖMÜRCÜ YÜKSEK LİSANS MAKİNE MÜHENDİSİ
6 HÜSEYİN ÇİÇEK ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
7 SERMET YILDIZ ÖN LİSANS ÇİFTÇİ
8 MESUT ÇAKAR ÜNİVERSİTE AVUKAT
Mardin
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 FERHAN BOZKUŞ LİSE İŞ İNSANI
2 MEHMET ERBOĞAN LİSE İŞ İNSANI
3 MEHMET SAİT TEZDÖNEN İLKOKUL ÇİFTÇİ
4 ZEYNİ ALBAYRAK LİSE İŞ İNSANI
5 BEDRETTİN ASLAN İLKOKUL EMEKLİ
6 OKTAY ŞENGÜL ÜNİVERSİTE POLİS MEMURU
Muğla
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 ÖZLEM BALCI ÜNİVERSİTE ULUSLARARASI İLİŞKİLER UZMANI
2 ERTUĞRUL AVCI ÜNİVERSİTE MADENCİ
3 MEVLÜT KİRİŞ ÜNİVERSİTE VETERİNER HEKİM
4 ABDULKADİR TEKİN ÜNİVERSİTE AVUKAT
5 ŞEVKET TOKUR ÜNİVERSİTE AVUKAT
6 HİLMİ BAŞPINAR LİSE İŞ İNSANI
7 NESLİHAN DOĞANGÜL ÖNDER ÜNİVERSİTE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİKERİ
Muş
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 LEVENT ÖZMEN İLKOKUL İŞ İNSANI
2 HALUK ZEKİ ÖĞRETEN LİSE İŞLETMECİ
3 YAŞAR FURKAN BİNGÖL LİSE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
Nevşehir
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 FİLİZ KILIÇ DOKTORA ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
2 MUSTAFA ÇİFTÇİ ÜNİVERSİTE AVUKAT
3 EMRE AKTAŞ ÜNİVERSİTE AVUKAT
Niğde
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 CUMALİ İNCE ÜNİVERSİTE SERBEST MESLEK
2 EMRULLAH TÜRE LİSE İŞ İNSANI
3 AHMET YASİN ŞENTÜRK ÜNİVERSİTE ZİRAAT MÜHENDİSİ
Ordu
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 NACİ ŞANLITÜRK ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
2 EROL BAYRAM ÖN LİSANS ÖĞRETMEN
3 DOĞUKAN AK ÖN LİSANS ESNAF
4 ALPASLAN TÜRKKAN ÜNİVERSİTE İŞÇİ
5 TUNCER USTA LİSE İŞ İNSANI
6 AHMET TOPAL ÖN LİSANS ELEKTRİK TEKNİKERİ
Rize
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 RECEP BAKIRCI ÜNİVERSİTE MAKİNE MÜHENDİSİ
2 REMZİ KUTANOĞLU ÜNİVERSİTE AVUKAT
3 YUNUS EMRE ÖZTÜRK ÜNİVERSİTE AVUKAT
Sakarya
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL YÜKSEK LİSANS AVUKAT
2 AHMET ZİYA AKAR ÜNİVERSİTE AVUKAT
3 HÜSEYİN EKŞİ ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR
4 SEZER ŞENGÖZ ÖN LİSANS İNŞAAT TEKNİKERİ
5 YAŞAR AYGÜNEŞ LİSE ESNAF
6 ŞÜKÜR SALİH LİSE İŞ İNSANI
7 NESRİN BURNAZOĞLU LİSE EV HANIMI
8 ALİ HALİL ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
Samsun
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 İLYAS TOPSAKAL DOKTORA AKADEMİSYEN
2 ABDULLAH KARAPIÇAK LİSE ESNAF
3 HÜSEYİN DEMİR DOKTORA AKADEMİSYEN
4 BERFİN KARA ÜNİVERSİTE MİMAR
5 YUNİS AKSU ORTAOKUL İŞ İNSANI
6 YAŞAR DURSUN LİSE ESNAF
7 İBRAHİM YÜKSEL ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
8 HAMİ KORKMAZLI ÜNİVERSİTE AVUKAT
9 ABDÜLVAHİT VARDAR LİSE İŞ İNSANI
Siirt
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 NECDET KAYRA ÜNİVERSİTE AVUKAT
2 İSMAİL KESKİN ÖN LİSANS İNŞAAT TEKNİKERİ
3 OKAN IŞIKTAŞ LİSE GÜVENLİK GÖREVLİSİ
Sinop
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 İSMAİL BÜYÜKKAYIKÇI ORTAOKUL EĞİTİMCİ
2 HASAN ATAMAN YÜKSEK LİSANS İŞ İNSANI
Sivas
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 AHMET ÖZYÜREK LİSE İŞ İNSANI
2 İLKER İPEK YÜKSEK LİSANS AVUKAT
3 KENAN ÇARBOĞA LİSE İŞ İNSANI
4 MURAT SEVİNÇ LİSE GAZETECİ
5 BAHADIR GÖKMEN ÖN LİSANS MUHASEBECİ
Tekirdağ
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 İLKER YÜCEL ÖN LİSANS İŞ İNSANI
2 KORAY ÖNSEL ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ
3 MURAT TURNA LİSE İŞ İNSANI
4 GÖKHAN BAYLAN YÜKSEK LİSANS İŞ İNSANI
5 MUSTAFA SÜLEYMAN KURTAR ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ
6 FİLİZ ORMAN AKIN ÜNİVERSİTE AVUKAT
7 HASAN MEMİŞOĞLU ORTAOKUL İŞ İNSANI
8 NECMİ ÖZGÜL LİSE ZANAATKAR
Tokat
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 YÜCEL BULUT ÜNİVERSİTE AVUKAT
2 RECEP BOZDEMİR YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
3 AYHAN ÖZÇELİK ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
4 AYLA BEDİRHAN ÇELİK YÜKSEK LİSANS ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ
5 UFUK DEĞERLİYURT LİSE YÖNETİCİ
Trabzon
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 BEKİR SITKI TARIM LİSE İŞ İNSANI
2 YAVUZ TELLİOĞLU YÜKSEK LİSANS TEKSTİL VE İNŞAAT
3 ŞENER PUL ÜNİVERSİTE MİMAR
4 EDANUR ALTINTAŞ ÜNİVERSİTE ORMAN / ZİRAAT MÜHENDİSİ
5 YUSUF ÇAKMAK ÖN LİSANS EMEKLİ POLİS
6 MURAT AKSOY YÜKSEK LİSANS JEOLOJİ YÜKSEK MÜHENDİSİ
Tunceli
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 NİLGÜN DALKILIÇ ÜNİVERSİTE HEMŞİRE
Şanlıurfa
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 İBRAHİM ÖZYAVUZ LİSE ÇİFTÇİ
2 HALİL BAKIŞ LİSE ÇİFTÇİ
3 HALİT YILDIZ ORTAOKUL SERBEST MESLEK
4 OSMAN MUTLU ÜNİVERSİTE ECZACI
5 MEHMET ARPACİ LİSE KAMU İŞÇİSİ
6 MAHMUT POLAT LİSE ESNAF
7 KEMAL GÜNEŞ İLKOKUL SERBEST MESLEK
8 HAVVA BİRSEN DEGER ÖN LİSANS İŞÇİ
9 İSMAİL AKÇAKAYA LİSE İŞ İNSANI
10 MUSTAFA AYĞIRCI LİSE İŞÇİ
11 ALİ KURT ÜNİVERSİTE İŞÇİ
12 AHMET ERGÜN ORTAOKUL İŞ İNSANI
13 HASAN KORUK İLKOKUL ÇİFTÇİ
14 HAKKI KAYA ÜNİVERSİTE EMEKLİ ÖĞRETMEN
Uşak
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 AYHAN KINDEN ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
2 OĞUZ ÇAKMAK YÜKSEK LİSANS SUBAY
3 MUZAFFER SAİT DÖNMEZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRETMEN
Van
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 YAHYA CANCAN LİSE İŞ İNSANI
2 AYHAN KAHRAMAN LİSE İŞ İNSANI
3 FATİH ŞAHİN ÜNİVERSİTE AVUKAT
4 ABDULSELAM ARVAS ÖN LİSANS İŞ İNSANI
5 SUNULLAH KELEŞ ÖN LİSANS ELEKTRİK TEKNİKERİ
6 ABDULHAKAN ÜÇDAL LİSE MÜTEAHHİT
7 ABDULAZİZ GÜLBAY ORTAOKUL İŞÇİ (KAMU)
8 SERPİL TAŞKIRAN LİSE GÜVENLİK GÖREVLİSİ
Yozgat
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 İBRAHİM ETEM SEDEF ÖN LİSANS YEREL YÖNETİCİ
2 KAZIM ERGÜN LİSE İŞ İNSANI
3 ÜLKÜ YILMAZ ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR
4 SEZER YOZGAT ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR
Zonguldak
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 MURAT KOTRA LİSE İŞ İNSANI
2 BAYRAM BOZKURT LİSE İŞ İNSANI
3 ÖZLEM TAŞKIN ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ
4 ENGİN SUNAT ORTAOKUL MÜTEAHHİT
5 SEMİH AYDIN LİSE MADEN İŞÇİSİ
Aksaray
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 RAMAZAN KAŞLI LİSE İŞ İNSANI
2 MUSTAFA ZAVLAK ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR
3 ÇİĞDEM ER ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ
4 FATİH DOĞAN ÜNİVERSİTE HARİTA MÜHENDİSİ
Bayburt
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 BEKİR KASAP ORTAOKUL ESNAF
Karaman
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 MAHMUT ÜNÜVAR ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
2 TURAN ŞENER DOKTORA AKADEMİSYEN
3 SOYDAN EVCİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRETMEN
Kırıkkale
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 HALİL ÖZTÜRK ÜNİVERSİTE AVUKAT
2 MELİKE BORAN İSMAİLOĞULLARI ÜNİVERSİTE AVUKAT
3 MENDERES ERAY ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN
Batman
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 RECEP ÇELİKKAYA LİSE İŞ İNSANI
2 TEKİN GÜÇLÜ ORTAOKUL İŞ İNSANI
3 HÜSEYİN KAZAK LİSE İŞ İNSANI
4 HAKAN ATALA İLKOKUL İŞÇİ
5 ALPEREN ÖZDEMİR ÜNİVERSİTE AVUKAT
Şırnak
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 HALİL TATAR LİSE İŞ İNSANI
2 FİKRET KAYA ORTAOKUL SERBEST MESLEK
3 İDRİS BARKIN LİSE TÜCCAR
4 BAHATTİN SEVEN LİSE EMEKLİ
Bartın
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 CEMAL AKIN ÜNİVERSİTE ELEKTRİK MÜHENDİSİ
2 SEZAİ HANGİŞİ ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN
Ardahan
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 ONUR ÜMİT IŞIK ÜNİVERSİTE MAKİNE MÜHENDİSİ
2 NURSEN OPALAY ÜNİVERSİTE EMLAK MÜŞAVİRİ
Iğdır
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 YAŞAR KARADAĞ YÜKSEK LİSANS ÖĞRETMEN
2 İBRAHİM DİZMAN ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ
Yalova
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 NAMIK ÖZ ÜNİVERSİTE EKONOMİST
2 CEMİL TANRIKULU ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
3 ERKAN AKÇAL ÖN LİSANS İŞ İNSANI
Karabük
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 AHMET DÖNMEZ ORTAOKUL İŞ İNSANI
2 MURAT KARAGÜL LİSE ESNAF
3 DİLEK ÜNVER ÜNİVERSİTE AVUKAT
Kilis
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 MUSTAFA DEMİR ÖN LİSANS İŞÇİ
2 FATİH KAYA ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI
Osmaniye
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 DEVLET BAHÇELİ DOKTORA İKTİSATÇI
2 RUHİ ERSOY DOKTORA ÖĞRETİM ÜYESİ
3 HAKAN HAKKOYMAZ DOKTORA AKADEMİSYEN
4 ALİ FUAT KARDAŞ YÜKSEK LİSANS ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ
Düzce
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 ÜMİT YILMAZ ÜNİVERSİTE ECZACI
2 RÜMEYSA ATASEVEN YÜKSEK LİSANS ULUSLARARASI TİCARET BİLİM UZMANI
3 ÖMER ALBAYRAK ÜNİVERSİTE İŞ İNSANI


 

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Akşener; Silivri benim için soğuk değil
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MHP İzmir İl Başkanı'ndan HÜDA-PAR savunması
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