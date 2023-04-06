MHP milletvekili aday listesi | Olcay Kılavuz'un üstü çizildi mi?
Milliyetçi Hareket Partisi’nin 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri Aday Listesi yayınlandı. MHP Lideri Devlet Bahçeli memleketi Osmaniye'den aday olurken, Doç. Dr. Sinan Ateş'e yönelik suikastin en önemli isimlerinden Olcay Klavuz, daha önce 1. sıradan Mersin'den seçilen sırası 4'ncülüğü indirdi.
Öte yandan Alaattin Çakıcı'ya yakınlığı ile bilinen Vahit Kayrıcı ise Çorum 1. sıra milletvekili adayı ilan edildi.
Kayrıcı, Çakıcı ile birlikte tatildeki fotoğraflarının ardından “Devlet Bahçeli’ye rakip” olduğu iddiaları ortaya atılmış, Çakıcı bir açıklama yaparak “Genel Başkanımızın bir adım önünden yürümez” ifadelerini kullanmıştı.
SİNAN ATEŞ AYRINTISI
Bu arada Ülkü Ocakları eski Başkanı öğretim görevlisi Doç. Sinan Ateş’in ölümüne ilişkin soruşturmada aranan kişiyle aynı evde olduğu tespit edilen Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz yeniden Mersin’den aday gösterildi.
Olcay Kılavuz 2018 seçimlerinde MHP'den Mersin’de 1. sıradan aday gösterilmişti.
Bu seçimlerde Kılavuz Mersin’de 4. sıraya ötelendi. Bu durum Bahçeli’nin parti içerisinde verdiği bir mesaj olara yorumlandı. Çünkü Kılavuz seçilmesi zor bir ihitmal olan 4. sırada eğer milletvekili olamazsa dokunulmazlığını kaybedecek ve Sinan Ateş davasında yargılanmak üzere mahkemeye çıkarılabilecek.
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Aday Listesi.
|Adana
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|MUHARREM VARLI
|ÜNİVERSİTE
|EĞİTİMCİ
|2
|AYŞE SİBEL ERSOY
|YÜKSEK LİSANS
|ECZACI
|3
|MUSTAFA İZGİOĞLU
|ÖNLİSANS
|İŞ İNSANI
|4
|FİRDEVS CİNGÖZLER
|LİSE
|İŞ İNSANI
|5
|ALEV ATAŞ
|ÜNİVERSİTE
|İŞ İNSANI
|6
|UĞUR ÖZTÜRK
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|7
|BÜNYAMİN AVCI
|ÜNİVERSİTE
|YÖNETİCİ
|8
|YUSUF BAŞ
|ÜNİVERSİTE
|ÖĞRETMEN
|9
|ADEM GÜNDOĞAN
|YÜKSEK LİSANS
|TIP DOKTORU
|10
|AHMET REHA YEREŞEN
|ÜNİVERSİTE
|İŞ İNSANI
|11
|ZEKERİYA SİVEREKLİ
|ÜNİVERSİTE
|İŞ İNSANI
|12
|HAKAN UYKIZ
|İLKOKUL
|İŞ İNSANI
|13
|ATİLLA DUYGUN
|ÜNİVERSİTE
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|14
|MAHMUT TÜLEK
|YÜKSEK LİSANS
|TV PROGRAMCISI
|15
|TUFAN BİLEN
|İLKOKUL
|ÇİFTÇİ
|Adıyaman
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|İSMAİL GÜMÜŞ
|ÜNİVERSİTE
|EĞİTİMCİ
|2
|FEVZİ ÖZTÜRK
|ÖN LİSANS
|ELEKTRİK - ELEKTRONİK TEKNİKERİ
|3
|AHMET BİLGİÇ
|YÜKSEK LİSANS
|ÖĞRETMEN
|4
|ASİYE BULUNDU
|ORTAOKUL
|SİYASETÇİ
|5
|SIRAÇ ASLAN
|LİSE
|İŞ İNSANI
|Afyonkarahisar
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET TAYTAK
|ÜNİVERSİTE
|ÖĞRETMEN
|2
|YÜCEL GENÇ
|LİSE
|İŞ İNSANI
|3
|MEHMET EMRE DEMİRAL
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|4
|MEHMET HAKAN ÇOLPAN
|DOKTORA
|ÖĞRETİM ÜYESİ
|5
|İSMAİL AYDOĞUŞ
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|6
|MUSTAFA GÜLLÜ
|İLKOKUL
|İŞ İNSANI
|Ağrı
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|SALİH EMİR MUTLUER
|DOKTORA
|AKADEMİSYEN
|2
|YASİN ÖZYALÇIN
|ÜNİVERSİTE
|SOSYOLOG
|3
|KAHRAMAN HANBABA
|ÜNİVERSİTE
|SUBAY
|4
|İBRAHİM ARPACI
|ORTAOKUL
|ESNAF
|Amasya
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET SARI
|ÜNİVERSİTE
|İŞ İNSANI
|2
|MUSTAFA GÜÇYETMEZ
|LİSE
|İŞ İNSANI
|3
|MURAT SUŞEHİRLİ
|LİSE
|İŞ İNSANI
|Ankara 1
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|MEVLÜT KARAKAYA
|DOKTORA
|MALİYECİ
|2
|ÖNDER KAHVECİ
|ÜNİVERSİTE
|SENDİKACI
|3
|EYYÜP YILDIZ
|LİSE
|İŞ İNSANI
|4
|İBRAHİM ÇİFTÇİ
|YÜKSEK LİSANS
|İŞ İNSANI
|5
|OĞUZ YILMAZ
|ÜNİVERSİTE
|ELEKTRİK / ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
|6
|LEVENT ÇAĞLANCI
|DOKTORA
|AVUKAT
|7
|ŞENİZ SEZGİN
|DOKTORA
|HALKLA İLİŞKİLER UZMANI
|8
|YİĞİT YILMAZ
|LİSE
|MADENCİ
|9
|SULTAN POLAT
|ÜNİVERSİTE
|EMEKLİ
|10
|FUNDA GÜLERER
|ÜNİVERSİTE
|FİLOLOG
|11
|MURAT KARAKURT
|ÖN LİSANS
|KAMU İŞÇİSİ
|12
|AHMET KARAGÖZ
|ÜNİVERSİTE
|İŞ İNSANI
|13
|ADNAN YİRİK
|LİSE
|SİGORTACI
|Ankara 2
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|SADİR DURMAZ
|ÜNİVERSİTE
|EKONOMİST
|2
|ÖZGÜR BAYRAKTAR
|ÜNİVERSİTE
|İŞ İNSANI
|3
|NEVİN TAŞLIÇAY
|ÜNİVERSİTE
|ECZACI
|4
|AHMET SELİM YURDAKUL
|DOKTORA
|AKADEMİSYEN
|5
|CENGİZ ŞAHİN
|DOKTORA
|ÖĞRETİM ÜYESİ
|6
|TARKAN TOPER
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|7
|EMİNE GÜVEN ÖZTÜRK
|ÜNİVERSİTE
|İŞ İNSANI
|8
|İLKAY UYAR KABA
|YÜKSEK LİSANS
|AVUKAT
|9
|ÜMMÜHANİ ÇOŞKUN
|LİSE
|ARAŞTIRMACI YAZAR
|10
|YUSUF TANIK
|ÜNİVERSİTE
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|11
|LEVENT UĞURLU
|DOKTORA
|VETERİNER HEKİM
|Ankara 3
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|YAŞAR YILDIRIM
|LİSE
|İŞ İNSANI
|2
|ERKAN HABERAL
|YÜKSEK LİSANS
|İŞ İNSANI
|3
|SEÇKİN ODABAŞI
|LİSE
|KAMU GÖREVLİSİ
|4
|FATİH ÇETİNKAYA
|ÖNLİSANS
|MÜTEAHHİT
|5
|ÖZMEN ALP GİRAY ERDEMİR
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|6
|HAYRİYE AYDIN
|ÜNİVERSİTE
|İŞ İNSANI
|7
|ERDİNÇ ÖLMEZ
|LİSE
|MÜTEAHHİT
|8
|YAŞAR YUKARIKIR
|LİSE
|YÖNETİCİ
|9
|BAHRİ BATUHAN KURBAN
|YÜKSEK LİSANS
|YAZILIM MÜHENDİSİ
|10
|HÜSEYİN YILMAZ
|YÜKSEK LİSANS
|İŞ İNSANI
|11
|UĞUR SADIK
|LİSE
|MUHASEBECİ
|12
|ÖZNUR ÖZEN
|YÜKSEK LİSANS
|ÖĞRETMEN
|Antalya
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|ABDURRAHMAN BAŞKAN
|ÜNİVERSİTE
|ZİRAAT MÜHENDİSİ
|2
|HİLMİ DURGUN
|LİSANS
|ZİRAAT MÜHENDİSİ
|3
|MUSTAFA AKSOY
|ÜNİVERSİTE
|SERBEST MESLEK
|4
|YUSUF KELLELİ
|YÜKSEK LİSANS
|KURMAY ALBAY
|5
|FERHAT SARIBEK
|YÜKSEK LİSANS
|DOKTOR
|6
|İLKNUR FİDAN
|LİSE
|TURİZMCİ
|7
|OĞUZHAN ÇELİK
|DOKTORA
|AKADEMİSYEN
|8
|YAVUZ ÇAĞLAR
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|9
|SERKAN ÖZTÜRK
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|10
|ALİ ÇETİN
|ÜNİVERSİTE
|ZİRAAT MÜHENDİSİ
|11
|HAYATİ PEKER
|ÜNİVERSİTE
|KAMU GÖREVLİSİ
|12
|ESMAYE ÖZÖRMENOĞLU
|DOKTORA
|DOKTOR
|13
|İDRİS ÖZCAN
|ÜNİVERSİTE
|MALİ MÜŞAVİR
|14
|AHMET ALİ COŞKUN
|ÜNİVERSİTE
|İŞ İNSANI
|15
|MEHMET ALİ YALÇIN
|ÜNİVERSİTE
|MALİ MÜŞAVİR
|16
|MUSTAFA DORUATLI
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|17
|KUTLUHAN TOZOĞLU
|YÜKSEK LİSANS
|İŞ İNSANI
|Artvin
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|METE HAN ÖZKAN
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|2
|ERKAN ÇAĞATAY KURUOĞLU
|ÖN LİSANS
|İŞ İNSANI
|Aydın
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|DENİZ DEPBOYLU
|YÜKSEK LİSANS
|PSİKOLOG
|2
|BURAK PEHLİVAN
|ÜNİVERSİTE
|İŞ İNSANI
|3
|YUSUF KEREMİT
|ÜNİVERSİTE
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|4
|BURHAN UÇAŞ
|ÜNİVERSİTE
|EĞİTİMCİ
|5
|ETEM YEŞİLYURT
|İLKOKUL
|İŞ İNSANI
|6
|ÇETİN DURMAZ
|ÜNİVERSİTE
|İŞ İNSANI
|7
|OSMAN GAZİ CİHANGİROĞLU
|ÜNİVERSİTE
|İŞ İNSANI
|8
|CENGİZ ATASEVEN
|İLKOKUL
|MARANGOZ
|Balıkesir
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|EKREM GÖKAY YÜKSEL
|ÜNİVERSİTE
|İŞ İNSANI
|2
|HARUN ALGÜL
|YÜKSEK LİSANS
|ŞEHİR PLANCISI
|3
|CEM ÖZIŞIKLIOĞLU
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|4
|ABDULLAH SARBAY
|ÜNİVERSİTE
|ESNAF
|5
|İLTERİŞ KAĞAN SIKICIKOĞLU
|DOKTORA
|AKADEMİSYEN
|6
|NİHAT GEZERGİÇ
|ÜNİVERSİTE
|MİMAR
|7
|AYTEN SAK
|ÜNİVERSİTE
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|8
|ÖZKAN ÖZTÜRK
|LİSE
|İŞ İNSANI
|9
|CEM KIVILCIM
|ÜNİVERSİTE
|ECZACI
|Bilecik
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|İBRAHİM BAĞ
|YÜKSEK LİSANS
|İŞ İNSANI
|2
|TACETTİN GÜVEN
|İLKOKUL
|İŞ İNSANI
|Bingöl
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|METİN KESKİN
|LİSE
|İŞ İNSANI
|2
|MUHAMMED KÖSE
|DOKTORA
|AKADEMİSYEN
|3
|EKREM ÇİFÇİ
|ORTAOKUL
|ÇİFTÇİ
|Bitlis
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|GÖKHAN İDİZ
|ÜNİVERSİTE
|ESNAF
|2
|OSMAN GÜLSAR
|LİSE
|ZANAATKAR
|3
|ABDULRAHİM ŞUBAŞI
|ÜNİVERSİTE
|MEMUR
|Bolu
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|İSMAİL AKGÜL
|ÜNİVERSİTE
|MEMUR
|2
|RAHMİ AKSOY
|LİSE
|ESNAF
|3
|MUHİTTİN ÖZEL
|ORTAOKUL
|EMEKLİ GAZİ
|Burdur
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|SERVET OLPAK
|ÜNİVERSİTE
|ÖĞRETMEN
|2
|ANDAÇ ÖZDEMİR
|YÜKSEK LİSANS
|İNŞAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ
|3
|ESMA ÖZDAŞLI
|DOKTORA
|AKADEMİSYEN
|Bursa 1
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|İSMET BÜYÜKATAMAN
|YÜKSEK LİSANS
|EĞİTİMCİ
|2
|AHMET BEYGİRCİ
|ÜNİVERSİTE
|MÜTEAHHİT
|3
|YAŞAR TÜRK
|ÖN LİSANS
|KAMU GÖREVLİSİ
|4
|KORKUT AKTAŞ
|ÜNİVERSİTE
|İŞ İNSANI
|5
|METİN ÇORAKLI
|ÜNİVERSİTE
|ELEKTRİK / ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
|6
|CANAN TARÇIN
|LİSE
|İŞ İNSANI
|7
|RİDVAN KILIÇOĞLU
|ÜNİVERSİTE
|MUHASEBECİ
|8
|SUAT ERMİŞ
|LİSE
|MÜTEAHHİT
|9
|EROL COMART
|YÜKSEK LİSANS
|TIP DOKTORU
|10
|TUĞBA ŞENTÜRK YILMAZ
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|Bursa 2
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|FEVZİ ZIRHLIOĞLU
|ÜNİVERSİTE
|İŞ İNSANI
|2
|MUHAMMET TEKİN
|LİSE
|YÖNETİCİ
|3
|AYHAN ÖNAL
|ÜNİVERSİTE
|ECZACI
|4
|BİLAL DOĞAN
|ÜNİVERSİTE
|İŞ İNSANI
|5
|MUSTAFA NARMANLI
|DOKTORA
|TIP DOKTORU
|6
|ALİ BAHADIR
|DOKTORA
|AKADEMİSYEN
|7
|AYDIN SANCAR
|ÜNİVERSİTE
|KAMU GÖREVLİSİ
|8
|ALPARSLAN KARAASLAN
|ÜNİVERSİTE
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|9
|GAMZE NUR SARĞIN
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|10
|GÜLSEREN ÖZBEK
|ÖN LİSANS
|SAĞLIK TEKNİKERİ
|Çanakkale
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|SITKI KEÇECİ
|ÜNİVERSİTE
|VETERİNER HEKİM
|2
|NAHİT ÖZKAN
|ÜNİVERSİTE
|VETERİNER HEKİM
|3
|HASAN BABADAĞLI
|LİSE
|EMEKLİ
|4
|FATİH ŞAHİN
|LİSE
|MÜTEAHHİT
|Çankırı
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|PELİN YILIK
|DOKTORA
|YÖNETİCİ
|2
|İSMAİL ARSLANER
|LİSE
|MÜTEAHHİT
|Çorum
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|VAHİT KAYRICI
|ÖNLİSANS
|MUHASEBECİ
|2
|AHMET KURTBAŞ
|LİSE
|İŞ İNSANI
|3
|İSMAİL LEK
|LİSE
|EMEKLİ
|4
|METE ÇAKI
|ÜNİVERSİTE
|MAKİNE MÜHENDİSİ
|Denizli
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|FERUDUN ÜNAL
|İLKOKUL
|İŞ İNSANI
|2
|YUSUF GARİP
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|3
|EBRU LEMAN KALKAN
|ÜNİVERSİTE
|MİMAR
|4
|EMRE ERDOĞAN
|ÜNİVERSİTE
|ÖĞRETMEN
|5
|MEHMET ALTINTAŞ
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|6
|RAŞİT ÖZDEMİR
|LİSE
|İŞ İNSANI
|7
|HÜSEYİN YÜKLET
|ÜNİVERSİTE
|ESNAF
|Diyarbakır
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|HASAN ÖZMEN
|ORTAOKUL
|İŞ İNSANI
|2
|AHMET GÜZEL
|ORTAOKUL
|İŞ İNSANI
|3
|ZÜLKÜF ASLAN
|ORTAOKUL
|SERBEST
|4
|GÜLŞAH SÜVARİOĞLU
|ORTAOKUL
|EV HANIMI
|5
|FEYZİ YİĞİTKAN
|LİSE
|ESNAF
|6
|İLKNUR YILMAZ
|LİSE
|EV HANIMI
|7
|AHMET TUNCALP
|ÜNİVERSİTE
|EMEKLİ EĞİTİMCİ
|8
|MAHSUM YILMAZ
|LİSE
|SERBEST
|9
|ABDURRAHMAN MUSTAFA UĞURLU KÖPRÜ
|ÜNİVERSİTE
|POLİS MEMURU
|10
|GÖKALP KAYACAN
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|11
|OKAN DEMİR
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|12
|YUNUS BOSTAN
|ÜNİVERSİTE
|EĞİTİMCİ
|Edirne
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|ALİ ÖZER
|ÜNİVERSİTE
|ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ
|2
|AYVAZ YALAZA
|ORTAOKUL
|ESNAF
|3
|HATİCE SER
|ORTAOKUL
|EV HANIMI
|4
|HÜLYA BALKAN
|LİSE
|ESNAF
|Elazığ
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|SEMİH IŞIKVER
|ÜNİVERSİTE
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|2
|OĞUZHAN DEMİR
|ÜNİVERSİTE
|İŞ İNSANI
|3
|HAKAN KUZU
|YÜKSEK LİSANS
|İŞ İNSANI
|4
|YUNUS GENÇ
|ÜNİVERSİTE
|İŞ İNSANI
|5
|FATMA SEVİNÇ OĞUZHAN
|LİSE
|EMEKLİ EĞİTİMCİ
|Erzincan
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|CEMİL YAVUZ AKSU
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|2
|AZİZ GÜN
|ÜNİVERSİTE
|EĞİTİMCİ
|Erzurum
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|KAMİL AYDIN
|DOKTORA
|AKADEMİSYEN
|2
|MUHAMMET HANİFİ MACİT
|DOKTORA
|AKADEMİSYEN
|3
|ÖMER HALUK PİRİMOĞLU
|ÜNİVERSİTE
|İŞ İNSANI
|4
|NAİM KARATAŞ
|ORTAOKUL
|İŞ İNSANI
|5
|MEHMET MUSA ÇAKIR
|LİSE
|GAZETECİ
|6
|SİNAN DEMİRCİOĞLU
|YÜKSEK LİSANS
|İNŞAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ
|Eskişehir
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|BÜLENT MAŞAOĞLU
|ÜNİVERSİTE
|İŞ İNSANI
|2
|LEMAN SİVRİ
|ÜNİVERSİTE
|İŞ İNSANI
|3
|MUHAMMED BAHADIR AYAS
|DOKTORA
|AKADEMİSYEN
|4
|MUSTAFA ENES SÜZEN
|ÜNİVERSİTE
|MİMAR
|5
|EMRE KARABACAK
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|6
|OĞUZHAN ÜNAL
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|Gaziantep
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|SERMET ATAY
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|2
|MUSTAFA BOZGEYİK
|ÜNİVERSİTE
|İŞ İNSANI
|3
|ALİ MUHİTTİN TAŞDOĞAN
|DOKTORA
|TIP DOKTORU
|4
|MAHMUT CÜNEYT GÖZ
|LİSE
|MÜTEAHHİT
|5
|ABDULLAH ŞAŞUŞAĞI
|ÖN LİSANS
|İNŞAAT MÜTEAHHİTİ
|6
|ELİF ASLI ERCİHAN
|ÜNİVERSİTE
|GIDA MÜHENDİSİ
|7
|AYŞEGÜL KÖROĞLU
|ÜNİVERSİTE
|HEMŞİRE
|8
|ENDER ÖZKARSLIGİL
|ÜNİVERSİTE
|İŞ İNSANI
|9
|RAMAZAN YILDIZ
|ORTAOKUL
|İŞ İNSANI
|10
|FATİH YUNUS
|ÜNİVERSİTE
|DİŞ HEKİMİ
|11
|FAHRİ ÇEVİK
|LİSE
|ESNAF
|12
|GÜRKAN KIRAÇ
|ÜNİVERSİTE
|MUHASEBECİ
|13
|AHMET DURMUŞ YILMAZ
|ÜNİVERSİTE
|ÖĞRETMEN
|14
|ALPASLAN SAVAŞ
|LİSE
|GRAFİKER
|Giresun
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|ERTUĞRUL GAZİ KONAL
|ÜNİVERSİTE
|ŞEHİN PLANCISI
|2
|FATİH MEŞE
|LİSE
|İŞ İNSANI
|3
|HAMİ PEKDEMİR
|ÖN LİSANS
|İŞ İNSANI
|4
|SALİH TÜRK
|LİSE
|VERİ HAZIRLAMA
|Gümüşhane
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|MUSA KÜÇÜK
|LİSE
|MÜTEAHHİT
|2
|BİROL TUĞLU
|YÜKSEK LİSANS
|ÖĞRETMEN
|Hakkari
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|FATİH ÖZBEK
|LİSE
|SERBEST MESLEK
|2
|MURAT TAŞYÜREK
|YÜKSEK LİSANS
|İŞ İNSANI
|3
|ULAŞ ALBAYRAK
|ÜNİVERSİTE
|YAZILIMCI
|Hatay
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|LÜTFÜ KAŞIKÇI
|DOKTORA
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|2
|İSMAİL BAŞAR
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|3
|MEHMET BİLGİLİ
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|4
|HÜSEYİN ZAROĞLU
|LİSE
|ÇİFTÇİ
|5
|HÜSEYİN AKGÖL
|YÜKSEK LİSANS
|DİŞ HEKİMİ
|6
|AHMET GEDİK
|ÜNİVERSİTE
|BÜROKRAT
|7
|NİGAR ÖZER
|LİSE
|İŞ İNSANI
|8
|UYGAR POLAT
|ÜNİVERSİTE
|İŞ İNSANI
|9
|HASAN KENDİR
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|10
|YUNUS TÜRK
|LİSE
|İŞLETMECİ
|11
|MEHMET ÖZGÜR YILDIRIM
|ÜNİVERSİTE
|EĞİTİMCİ
|Isparta
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|HASAN BASRİ SÖNMEZ
|ÜNİVERSİTE
|İŞ İNSANI
|2
|SELİM ÖNCEL
|ÜNİVERSİTE
|İŞ İNSANI
|3
|AHMET KAYA
|ÜNİVERSİTE
|İKTİSATÇI
|4
|CENNET TOKER
|ÜNİVERSİTE
|EMEKLİ
|Mersin
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|LEVENT UYSAL
|DOKTORA
|EĞİTİMCİ
|2
|SERDAR SOYDAN
|YÜKSEK LİSANS
|GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
|3
|MUSTAFA AKIN
|YÜKSEK LİSANS
|DOKTOR
|4
|OLCAY KILAVUZ
|YÜKSEK LİSANS
|SPOR BİLİMLERİ UZMANI
|5
|MEHMET ŞAHİN
|ÜNİVERSİTE
|MALİ MÜŞAVİR
|6
|KÜRŞAT TÜRKER ERCAN
|YÜKSEK LİSANS
|AVUKAT
|7
|MUSTAFA YAŞAR
|YÜKSEK LİSANS
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|8
|KIVANÇ DERYA
|ÜNİVERSİTE
|KUYUMCU
|9
|ZEYNEL KORKMAZ
|YÜKSEK LİSANS
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|10
|FERDA ER
|ÜNİVERSİTE
|ELEKTRONİK ÖĞRETMENİ
|11
|FATİH ÖNGE
|ÜNİVERSİTE
|EMEKLİ SUBAY
|12
|ALİ ARI
|DOKTORA
|AKADEMİSYEN
|13
|ALİ KAYA
|ÜNİVERSİTE
|KAMU GÖREVLİSİ
|İstanbul 1
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|EDİP SEMİH YALÇIN
|DOKTORA
|AKADEMİSYEN
|2
|İZZET ULVİ YÖNTER
|DOKTORA
|İKTİSAT
|3
|MEMET BÜLENT KARATAŞ
|ÜNİVERSİTE
|İŞ İNSANI
|4
|NEVZAT ÜNLÜTÜRK
|ORTAOKUL
|İŞ İNSANI
|5
|MURAT ŞAHİN
|LİSE
|DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ
|6
|ŞAHİN GÜRZ
|DOKTORA
|İÇ MİMAR
|7
|FADİME ERSOY DURSUN
|ÜNİVERSİTE
|UZMAN DOKTOR
|8
|BÜŞRA DÜZGÜN KAYA
|YÜKSEK LİSANS
|İŞ İNSANI
|9
|HİLAL DİLBER
|LİSE
|YÖNETİCİ
|10
|AFŞİN BİRBEN
|ÜNİVERSİTE
|İŞLETMECİ
|11
|İREM ÇELİK
|YÜKSEK OKUL
|SAĞLIK TEKNİKERİ
|12
|ERDEM DOĞRUER
|LİSE
|ESNAF
|13
|YİĞİT EMRE ALTUN
|LİSE
|KUYUMCU
|14
|FATİH ERYILMAZ
|YÜKSEK LİSANS
|MALİ MÜŞAVİR
|15
|FEVZİYE HASASU
|ÜNİVERSİTE
|TIP DOKTORU
|16
|BAYRAM BİNİCİ
|ÜNİVERSİTE
|İŞ İNSANI
|17
|AYSUN TURGUT BEŞOLUK
|ÜNİVERSİTE
|ÖĞRETMEN
|18
|CAN ILDIRI
|LİSE
|MÜTEAHHİT
|19
|GÖKSAL BEŞKAYA
|ÜNİVERSİTE
|İŞ İNSANI
|20
|FİKRİ AY
|ÖN LİSANS
|MALİYECİ
|21
|İLKER ÇAKIROĞLU
|ÜNİVERSİTE
|GEMİ KAPTANI
|22
|YUNUS EMRE DURMUŞ
|LİSE
|MÜTEAHHİT
|23
|ŞENEL USTABAŞI
|LİSE
|İŞ İNSANI
|24
|GÖKMEN KAYIKÇI
|YÜKSEK LİSANS
|EMEKLİ
|25
|CEMAL ALTUNHAN
|ORTAOKUL
|MÜTEAHHİT
|26
|FATİH KAYA
|ÜNİVERSİTE
|YÖNETİCİ
|27
|MAHMUT COŞKUN
|ÜNİVERSİTE
|İHRACATÇI
|28
|MURAT CAN AYDIN
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|29
|SERDAR BIYIKOĞLU
|ÜNİVERSİTE
|MAKİNE MÜHENDİSİ
|30
|MÜCAHİT GÜNGÖR
|YÜKSEK LİSANS
|MEMUR
|31
|MUSTAFA YETER
|LİSE
|GÜVENLİK
|32
|HALİL İBRAHİM UZ
|ÜNİVERSİTE
|İŞ İNSANI
|33
|SUAT ALTUNKAYNAK
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|34
|UMUT AKBULUT
|LİSE
|DİREKSİYON HOCASI
|35
|OKAN ERTORUN
|LİSE
|PAZARLAMA
|İstanbul 2
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|CELAL ADAN
|ÜNİVERSİTE
|KAMU GÖREVLİSİ
|2
|CEMAL ÇETİN
|ÜNİVERSİTE
|JEOLOJİ MÜHENDİSİ
|3
|FERHAT ÇAKIROĞLU
|ÜNİVERSİTE
|TEKSTİLCİ
|4
|NUR TUBA AKTAY
|YÜKSEK LİSANS
|EĞİTİMCİ
|5
|NİYAZİ PAKSOY
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|6
|BİROL GÜR
|LİSE
|ESNAF
|7
|YÜKSEL KALECİ
|ÜNİVERSİTE
|İŞ İNSANI
|8
|GÜLLÜ YENER
|ORTAOKUL
|İŞ İNSANI
|9
|MAHMUT YALÇIN
|LİSE
|İŞ İNSANI
|10
|TUĞRUL GÖK
|LİSE
|MEMUR
|11
|AYHAN ARAS
|LİSE
|İŞ İNSANI
|12
|FEİME AKINCI
|ÖN LİSANS
|RADYOLOJİ TEKNİKERİ
|13
|NEVRA İMAMOĞLU
|ÜNİVERSİTE
|ÖĞRETMEN
|14
|MEHMET ÇETİN
|LİSE
|İŞLETMECİ
|15
|RECEP YAVAŞ
|İLKOKUL
|EMEKLİ
|16
|ALİ ATABEYOĞLU
|YÜKSEK LİSANS
|ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ
|17
|ERHAN ÜSTÜNBAŞ
|ÖN LİSANS
|ESNAF
|18
|SERKAN BÜYÜK
|ÜNİVERSİTE
|İŞ İNSANI
|19
|MURAT SANCAK
|YÜKSEK LİSANS
|İŞ İNSANI
|20
|ERKAN ÖZÇELİK
|LİSE
|İŞ İNSANI
|21
|CANER ÖNER
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|22
|BEYDA NUR AYÇETİN
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|23
|FERDA KAPUCUOĞLU
|YÜKSEK LİSANS
|FİNANSAL ANALİSTCİ
|24
|NECDET ÖZTÜRK
|ÖN LİSANS
|İŞ İNSANI
|25
|SERDAR DOYURAN
|LİSE
|EMLAKÇI
|26
|ALİCAN ERDOĞAN
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|27
|CELAL DENİZ
|ÜNİVERSİTE
|KAMU GÖREVLİSİ
|İstanbul 3
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|FETİ YILDIZ
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|2
|İSMAİL FARUK AKSU
|YÜKSEK LİSANS
|EKONOMİST
|3
|HAYATİ ARKAZ
|ÜNİVERSİTE
|TIP DOKTORU
|4
|ARZU ERDEM
|DOKTORA
|İŞ İNSANI
|5
|GÖKHAN TÜRKEŞ ÖNGEL
|ÜNİVERSİTE
|İŞ İNSANI
|6
|DAVUT HASKIRIŞ
|LİSE
|İŞ İNSANI
|7
|AHMET SAVAŞ ÇOLAK
|YÜKSEK LİSANS
|SOSYOLOG / ANTROPOLOG
|8
|ÖZGE TEKOĞULLARI
|ÜNİVERSİTE
|MİMAR
|9
|AYLİN YÜKSEL ÜLKER
|YÜKSEK LİSANS
|UZMAN TIP DOKTORU
|10
|METİN ARI
|LİSE
|OTEL İŞLETMECİSİ
|11
|BAHATTİN ŞENGÜL
|ÜNİVERSİTE
|SİYASET BİLİMCİ
|12
|OSMAN BÜYÜKKAYA
|YÜKSEK LİSANS
|MİKROBİYOLOG
|13
|UYGAR ORAL ÖZTÜRK
|ÜNİVERSİTE
|İŞ İNSANI
|14
|ALPARSLAN ÇATAK
|LİSE
|İŞ İNSANI
|15
|İLKAY KAYMAK
|LİSE
|ESNAF
|16
|DİLARA ERKUT
|ÜNİVERSİTE
|TURİZMCİ
|17
|ASLIHAN SOYLU
|ÖN LİSANS
|İŞ İNSANI
|18
|MUSTAFA SEPİN
|ÜNİVERSİTE
|KAMU GÖREVLİSİ
|19
|JASMİNA TÜRKOĞLU
|ÜNİVERSİTE
|PSİKOLOG
|20
|VOLKAN BÜYÜKUSTA
|ÜNİVERSİTE
|MEMUR
|21
|NERGİS GÖK
|LİSE
|FİLOLOG
|22
|OKAN DEMİR
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|23
|MESUT YILDIRIM
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|24
|MUSTAFA ALP
|LİSE
|İŞ İNSANI
|25
|MEHMET BAŞAK
|LİSE
|İŞ İNSANI
|26
|MEHMET ŞENER ÇELİK
|LİSE
|İŞ İNSANI
|27
|BEKİR SITKI KARAUSTA
|YÜKSEK LİSANS
|İŞ İNSANI
|28
|MEHMET GALİP DERE
|ÜNİVERSİTE
|BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ
|29
|ENES YILMAZ
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|30
|MEHMET SIDDIK KAPLAN
|LİSE
|İŞ İNSANI
|31
|HAKAN ÖZTÜRK
|YÜKSEK LİSANS
|EĞİTİMCİ
|32
|MEHMET GÜRBÜZ
|ÜNİVERSİTE
|MALİ MÜŞAVİR
|33
|FATİH MEHMET ÇETİNKAYA
|YÜKSEK LİSANS
|İŞ İNSANI
|34
|MEHMET ALİ ÖZEL
|ÜNİVERSİTE
|İŞ İNSANI
|35
|MUHAMMED RAFET YİĞİT
|YÜKSEK LİSANS
|FİNANSAL ANALİSTCİ
|36
|BÜLENT ÖZCAN
|ÜNİVERSİTE
|İŞÇİ
|İzmir 1
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|HASAN KALYONCU
|DOKTORA
|AKADEMİSYEN
|2
|BAHADIR BUMİN ÖZARSLAN
|DOKTORA
|ÖĞRETİM ÜYESİ
|3
|CİHAN ASLAN
|DOKTORA
|DOKTOR
|4
|SELAHATTİN ŞAHİN
|LİSE
|İŞLETMECİ
|5
|UFUK AKSOY
|LİSE
|İŞ İNSANI
|6
|SIDIKA TOPAL
|ÜNİVERSİTE
|EMEKLİ EĞİTİMCİ
|7
|SALİM ARDUÇLU
|ÜNİVERSİTE
|İŞ İNSANI
|8
|LOKMAN KIZILÖRENLİ
|ÜNİVERSİTE
|EĞİTİMCİ
|9
|NİHAL BAŞ
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|10
|ALİ DURUT
|İLKOKUL
|İŞ İNSANI
|11
|ABDULLAH BATUHAN GÜRBÜZ
|ÜNİVERSİTE
|YÖNETİCİ
|12
|HÜLYA AYKAÇ
|LİSE
|EĞİTİMCİ
|13
|HALİT GÖNDÜZ
|LİSE
|NAKLİYECİ
|14
|KAYHAN DERYA
|ÜNİVERSİTE
|YAZILIM UZMANI
|İzmir 2
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|TAMER OSMANAĞAOĞLU
|ÜNİVERSİTE
|İŞ İNSANI
|2
|ABDULKADİR BEKTAŞ
|DOKTORA
|BÜROKRAT
|3
|İSMAİL OBUZ
|YÜKSEK LİSANS
|DOKTOR
|4
|AYŞEGÜL EKŞİ
|ÜNİVERSİTE
|ECZACI
|5
|RECEP AKAN
|DOKTORA
|AKADEMİSYEN
|6
|EYÜP ERİM ERGÖREN
|ÜNİVERSİTE
|İŞ İNSANI
|7
|ÇETİN ALTIN
|YÜKSEK LİSANS
|DİŞ HEKİMİ
|8
|İHSAN GÜRKAN TAŞKIN
|YÜKSEK LİSANS
|İŞLETMECİ
|9
|AHMET DEHA İMAL
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|10
|YİĞİT FİKRİ ATALI
|ÜNİVERSİTE
|ÖĞRETMEN
|11
|HASAN SEKİN
|ÜNİVERSİTE
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|12
|ERHAN ELİBOL
|YÜKSEK LİSANS
|VETERİNER HEKİM
|13
|MUSTAFA ÇİNTAŞ
|ÜNİVERSİTE
|İŞ İNSANI
|14
|MEHMET MERT DOLĞAÇ
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|Kars
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|TANER GÖKÇEK
|LİSE
|İŞ İNSANI
|2
|UĞUR BOY
|ÜNİVERSİTE
|İŞ İNSANI
|3
|HALİL KEREM AYDIN
|ÜNİVERSİTE
|İŞ İNSANI
|Kastamonu
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|EMİN ÇINAR
|LİSE
|ESNAF
|2
|ALPEREN ÖZMEN
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|3
|ENGİN UZUNER
|LİSE
|ESNAF
|Kayseri
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|İSMAİL ÖZDEMİR
|YÜKSEK LİSANS
|MAKİNE YÜKSEK MÜHENDİSİ
|2
|MUSTAFA BAKİ ERSOY
|YÜKSEK LİSANS
|İŞ İNSANI
|3
|ADNAN İNCETOPRAK
|ORTAOKUL
|KUYUMCU
|4
|METE KURT
|ÜNİVERSİTE
|YÖNETİCİ
|5
|MÜLAYİM GÜL AKARSU
|YÜKSEK LİSANS
|İŞ İNSANI
|6
|ERGÜN ERYILMAZ
|ÜNİVERSİTE
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|7
|ERTUĞRUL YÜCEBAŞ
|ÖN LİSANS
|BİLGİSAYAR DONANIM / ELEKTRİK
|8
|KAYHAN SARAÇ
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|9
|MUSTAFA BOZKURT
|ORTAOKUL
|KUYUMCU
|10
|BATUHAN BERKE BAŞPINAR
|LİSE
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
|Kırklareli
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|NUR AYBÜKE BAYBAŞ
|YÜKSEK LİSANS
|BÜROKRAT
|2
|GAMZE BOZDEMİR
|ÖN LİSANS
|SİGORTACI
|3
|ALAATTİN ERSAN ŞENYİĞİT
|LİSE
|İŞ İNSANI
|Kırşehir
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|ALİ AYDIN AKPINAR
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|2
|MEHMET AY
|ORTAOKUL
|İŞ İNSANI
|Kocaeli
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|SAFFET SANCAKLI
|LİSE
|SERBEST MESLEK
|2
|YUDUM KAŞIKÇI
|ÜNİVERSİTE
|İŞ İNSANI
|3
|EMRE KÜLCÜ
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|4
|HAKTAN KALINTAŞ
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|5
|HASAN GALYAN
|ÜNİVERSİTE
|BÜROKRAT
|6
|CELALETTİN YAYLAK
|ÜNİVERSİTE
|KAMU GÖREVLİSİ
|7
|SERKAN GÜNAYDIN
|LİSE
|SİGORTACI
|8
|HALİL MAYA
|ÜNİVERSİTE
|SİYASETÇİ
|9
|MURAT BALTA
|ÜNİVERSİTE
|MAKİNE MÜHENDİSİ
|10
|HAVVA KÖSE
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|11
|MUHTEREN ÇAY
|ÖN LİSANS
|BİLGİSAYAR PROGRAMCISI
|12
|HACI ERTAN
|LİSE
|İŞ İNSANI
|13
|İSA ARAZ
|DOKTORA
|ELEKTRİK - ELEKTONİK MÜHENDİSİ
|14
|ABDÜLKADİR DANIŞMAZ
|YÜKSEK LİSANS
|ULUSLARARASI İLİŞKİLER UZMANI
|Konya
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|MUSTAFA KALAYCI
|ÜNİVERSİTE
|EKONOMİST
|2
|KONUR ALP KOÇAK
|YÜKSEK LİSANS
|BÜROKRAT
|3
|CELİL ÇALIŞ
|YÜKSEK LİSANS
|ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ
|4
|GÜZİDE ÇIPAN
|ÜNİVERSİTE
|ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ
|5
|HÜSEYİN KAVAS
|ÜNİVERSİTE
|ELEKTRİK MÜHENDİSİ
|6
|BİLAL YİĞİT
|LİSE
|İŞ İNSANI
|7
|MUSTAFA YAĞAN
|LİSE
|SANAYİCİ
|8
|MEHMET TURHAN
|ÜNİVERSİTE
|İŞ İNSANI
|9
|YASİN YAKAR
|ÖN LİSANS
|MÜTEAHHİT
|10
|SALİH AKÇA
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|11
|SONGÜL GİZEM YÜCEL
|ÜNİVERSİTE
|PSİKOLOG
|12
|RAMAZAN UYAR
|ÜNİVERSİTE
|İŞ İNSANI
|13
|AYTEKİN MART
|ÜNİVERSİTE
|ESNAF
|14
|YAKUP KOCABAŞ
|ÜNİVERSİTE
|EMEKLİ EĞİTİMCİ
|15
|FATİH TOKLUCU
|ÜNİVERSİTE
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|Kütahya
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|AHMET ERBAŞ
|ÜNİVERSİTE
|İŞ İNSANI
|2
|MURAT GÜL
|ÜNİVERSİTE
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|3
|MEHMET DİNÇ
|ÜNİVERSİTE
|DOKTOR / ECZACI
|4
|ARZU KURNAZ
|LİSE
|İŞ İNSANI
|5
|ÜLKÜ GÖKÇEN KEHRİBAR
|ÜNİVERSİTE
|ŞİRKET YÖNETİCİSİ
|Malatya
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET CELAL FENDOĞLU
|LİSE
|TURİZM
|2
|ÖMER EKİCİ
|ÜNİVERSİTE
|İŞ İNSANI
|3
|MESUT SAMANLI
|LİSE
|ESNAF
|4
|SELMA ÇİÇEK
|LİSE
|EMEKLİ
|5
|MUHSİN YİĞİT
|ÖN LİSANS
|ÖĞRETMEN
|6
|UĞUR SEVİM
|LİSE
|İŞ İNSANI
|Manisa
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|ERKAN AKÇAY
|ÜNİVERSİTE
|MALİYECİ
|2
|ALİ UÇAK
|LİSE
|İŞ İNSANI
|3
|ŞEHNAZ GÜVENDİK ARIK
|ÜNİVERSİTE
|HEMŞİRE
|4
|MUSTAFA ÜNVEREN
|ÜNİVERSİTE
|İŞ İNSANI
|5
|GÜNGÖR DİNÇER
|ÜNİVERSİTE
|MÜTEAHHİT
|6
|SEVAL BAŞKESEN
|ÜNİVERSİTE
|EĞİTİMCİ
|7
|HÜSEYİN ŞAHİN ERTURAN
|ÜNİVERSİTE
|EĞİTİMCİ
|8
|NADİ SARI
|ÜNİVERSİTE
|MALİ MÜŞAVİR
|9
|DENİZ SEVİM
|ÖN LİSANS
|MAKİNE TEKNİKERİ
|10
|ÖZTÜRK DEMİR
|LİSE
|İŞ İNSANI
|Kahramanmaraş
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|ZUHAL KARAKOÇ DORA
|DOKTORA
|ULUSLARARASI İLŞK. DOÇENTİ
|2
|TURAN ŞAHİN
|DOKTORA
|AKADEMİSYEN
|3
|ERTUĞRUL DOĞAN
|LİSE
|İŞLETMECİ
|4
|ÖMER ÖZKAN
|ÜNİVERSİTE
|GERİ DÖNÜŞÜM UZMANI
|5
|AZİZ KÖMÜRCÜ
|YÜKSEK LİSANS
|MAKİNE MÜHENDİSİ
|6
|HÜSEYİN ÇİÇEK
|ÜNİVERSİTE
|İŞ İNSANI
|7
|SERMET YILDIZ
|ÖN LİSANS
|ÇİFTÇİ
|8
|MESUT ÇAKAR
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|Mardin
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|FERHAN BOZKUŞ
|LİSE
|İŞ İNSANI
|2
|MEHMET ERBOĞAN
|LİSE
|İŞ İNSANI
|3
|MEHMET SAİT TEZDÖNEN
|İLKOKUL
|ÇİFTÇİ
|4
|ZEYNİ ALBAYRAK
|LİSE
|İŞ İNSANI
|5
|BEDRETTİN ASLAN
|İLKOKUL
|EMEKLİ
|6
|OKTAY ŞENGÜL
|ÜNİVERSİTE
|POLİS MEMURU
|Muğla
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|ÖZLEM BALCI
|ÜNİVERSİTE
|ULUSLARARASI İLİŞKİLER UZMANI
|2
|ERTUĞRUL AVCI
|ÜNİVERSİTE
|MADENCİ
|3
|MEVLÜT KİRİŞ
|ÜNİVERSİTE
|VETERİNER HEKİM
|4
|ABDULKADİR TEKİN
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|5
|ŞEVKET TOKUR
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|6
|HİLMİ BAŞPINAR
|LİSE
|İŞ İNSANI
|7
|NESLİHAN DOĞANGÜL ÖNDER
|ÜNİVERSİTE
|İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİKERİ
|Muş
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|LEVENT ÖZMEN
|İLKOKUL
|İŞ İNSANI
|2
|HALUK ZEKİ ÖĞRETEN
|LİSE
|İŞLETMECİ
|3
|YAŞAR FURKAN BİNGÖL
|LİSE
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
|Nevşehir
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|FİLİZ KILIÇ
|DOKTORA
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|2
|MUSTAFA ÇİFTÇİ
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|3
|EMRE AKTAŞ
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|Niğde
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|CUMALİ İNCE
|ÜNİVERSİTE
|SERBEST MESLEK
|2
|EMRULLAH TÜRE
|LİSE
|İŞ İNSANI
|3
|AHMET YASİN ŞENTÜRK
|ÜNİVERSİTE
|ZİRAAT MÜHENDİSİ
|Ordu
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|NACİ ŞANLITÜRK
|ÜNİVERSİTE
|İŞ İNSANI
|2
|EROL BAYRAM
|ÖN LİSANS
|ÖĞRETMEN
|3
|DOĞUKAN AK
|ÖN LİSANS
|ESNAF
|4
|ALPASLAN TÜRKKAN
|ÜNİVERSİTE
|İŞÇİ
|5
|TUNCER USTA
|LİSE
|İŞ İNSANI
|6
|AHMET TOPAL
|ÖN LİSANS
|ELEKTRİK TEKNİKERİ
|Rize
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|RECEP BAKIRCI
|ÜNİVERSİTE
|MAKİNE MÜHENDİSİ
|2
|REMZİ KUTANOĞLU
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|3
|YUNUS EMRE ÖZTÜRK
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|Sakarya
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL
|YÜKSEK LİSANS
|AVUKAT
|2
|AHMET ZİYA AKAR
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|3
|HÜSEYİN EKŞİ
|ÜNİVERSİTE
|MALİ MÜŞAVİR
|4
|SEZER ŞENGÖZ
|ÖN LİSANS
|İNŞAAT TEKNİKERİ
|5
|YAŞAR AYGÜNEŞ
|LİSE
|ESNAF
|6
|ŞÜKÜR SALİH
|LİSE
|İŞ İNSANI
|7
|NESRİN BURNAZOĞLU
|LİSE
|EV HANIMI
|8
|ALİ HALİL
|ÜNİVERSİTE
|İŞ İNSANI
|Samsun
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|İLYAS TOPSAKAL
|DOKTORA
|AKADEMİSYEN
|2
|ABDULLAH KARAPIÇAK
|LİSE
|ESNAF
|3
|HÜSEYİN DEMİR
|DOKTORA
|AKADEMİSYEN
|4
|BERFİN KARA
|ÜNİVERSİTE
|MİMAR
|5
|YUNİS AKSU
|ORTAOKUL
|İŞ İNSANI
|6
|YAŞAR DURSUN
|LİSE
|ESNAF
|7
|İBRAHİM YÜKSEL
|ÜNİVERSİTE
|İŞ İNSANI
|8
|HAMİ KORKMAZLI
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|9
|ABDÜLVAHİT VARDAR
|LİSE
|İŞ İNSANI
|Siirt
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|NECDET KAYRA
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|2
|İSMAİL KESKİN
|ÖN LİSANS
|İNŞAAT TEKNİKERİ
|3
|OKAN IŞIKTAŞ
|LİSE
|GÜVENLİK GÖREVLİSİ
|Sinop
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|İSMAİL BÜYÜKKAYIKÇI
|ORTAOKUL
|EĞİTİMCİ
|2
|HASAN ATAMAN
|YÜKSEK LİSANS
|İŞ İNSANI
|Sivas
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|AHMET ÖZYÜREK
|LİSE
|İŞ İNSANI
|2
|İLKER İPEK
|YÜKSEK LİSANS
|AVUKAT
|3
|KENAN ÇARBOĞA
|LİSE
|İŞ İNSANI
|4
|MURAT SEVİNÇ
|LİSE
|GAZETECİ
|5
|BAHADIR GÖKMEN
|ÖN LİSANS
|MUHASEBECİ
|Tekirdağ
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|İLKER YÜCEL
|ÖN LİSANS
|İŞ İNSANI
|2
|KORAY ÖNSEL
|ÜNİVERSİTE
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|3
|MURAT TURNA
|LİSE
|İŞ İNSANI
|4
|GÖKHAN BAYLAN
|YÜKSEK LİSANS
|İŞ İNSANI
|5
|MUSTAFA SÜLEYMAN KURTAR
|ÜNİVERSİTE
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|6
|FİLİZ ORMAN AKIN
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|7
|HASAN MEMİŞOĞLU
|ORTAOKUL
|İŞ İNSANI
|8
|NECMİ ÖZGÜL
|LİSE
|ZANAATKAR
|Tokat
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|YÜCEL BULUT
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|2
|RECEP BOZDEMİR
|YÜKSEK LİSANS
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|3
|AYHAN ÖZÇELİK
|ÜNİVERSİTE
|İŞ İNSANI
|4
|AYLA BEDİRHAN ÇELİK
|YÜKSEK LİSANS
|ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ
|5
|UFUK DEĞERLİYURT
|LİSE
|YÖNETİCİ
|Trabzon
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|BEKİR SITKI TARIM
|LİSE
|İŞ İNSANI
|2
|YAVUZ TELLİOĞLU
|YÜKSEK LİSANS
|TEKSTİL VE İNŞAAT
|3
|ŞENER PUL
|ÜNİVERSİTE
|MİMAR
|4
|EDANUR ALTINTAŞ
|ÜNİVERSİTE
|ORMAN / ZİRAAT MÜHENDİSİ
|5
|YUSUF ÇAKMAK
|ÖN LİSANS
|EMEKLİ POLİS
|6
|MURAT AKSOY
|YÜKSEK LİSANS
|JEOLOJİ YÜKSEK MÜHENDİSİ
|Tunceli
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|NİLGÜN DALKILIÇ
|ÜNİVERSİTE
|HEMŞİRE
|Şanlıurfa
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|İBRAHİM ÖZYAVUZ
|LİSE
|ÇİFTÇİ
|2
|HALİL BAKIŞ
|LİSE
|ÇİFTÇİ
|3
|HALİT YILDIZ
|ORTAOKUL
|SERBEST MESLEK
|4
|OSMAN MUTLU
|ÜNİVERSİTE
|ECZACI
|5
|MEHMET ARPACİ
|LİSE
|KAMU İŞÇİSİ
|6
|MAHMUT POLAT
|LİSE
|ESNAF
|7
|KEMAL GÜNEŞ
|İLKOKUL
|SERBEST MESLEK
|8
|HAVVA BİRSEN DEGER
|ÖN LİSANS
|İŞÇİ
|9
|İSMAİL AKÇAKAYA
|LİSE
|İŞ İNSANI
|10
|MUSTAFA AYĞIRCI
|LİSE
|İŞÇİ
|11
|ALİ KURT
|ÜNİVERSİTE
|İŞÇİ
|12
|AHMET ERGÜN
|ORTAOKUL
|İŞ İNSANI
|13
|HASAN KORUK
|İLKOKUL
|ÇİFTÇİ
|14
|HAKKI KAYA
|ÜNİVERSİTE
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|Uşak
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|AYHAN KINDEN
|ÜNİVERSİTE
|İŞ İNSANI
|2
|OĞUZ ÇAKMAK
|YÜKSEK LİSANS
|SUBAY
|3
|MUZAFFER SAİT DÖNMEZ
|YÜKSEK LİSANS
|ÖĞRETMEN
|Van
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|YAHYA CANCAN
|LİSE
|İŞ İNSANI
|2
|AYHAN KAHRAMAN
|LİSE
|İŞ İNSANI
|3
|FATİH ŞAHİN
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|4
|ABDULSELAM ARVAS
|ÖN LİSANS
|İŞ İNSANI
|5
|SUNULLAH KELEŞ
|ÖN LİSANS
|ELEKTRİK TEKNİKERİ
|6
|ABDULHAKAN ÜÇDAL
|LİSE
|MÜTEAHHİT
|7
|ABDULAZİZ GÜLBAY
|ORTAOKUL
|İŞÇİ (KAMU)
|8
|SERPİL TAŞKIRAN
|LİSE
|GÜVENLİK GÖREVLİSİ
|Yozgat
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|İBRAHİM ETEM SEDEF
|ÖN LİSANS
|YEREL YÖNETİCİ
|2
|KAZIM ERGÜN
|LİSE
|İŞ İNSANI
|3
|ÜLKÜ YILMAZ
|ÜNİVERSİTE
|MALİ MÜŞAVİR
|4
|SEZER YOZGAT
|ÜNİVERSİTE
|MALİ MÜŞAVİR
|Zonguldak
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|MURAT KOTRA
|LİSE
|İŞ İNSANI
|2
|BAYRAM BOZKURT
|LİSE
|İŞ İNSANI
|3
|ÖZLEM TAŞKIN
|ÜNİVERSİTE
|EĞİTİMCİ
|4
|ENGİN SUNAT
|ORTAOKUL
|MÜTEAHHİT
|5
|SEMİH AYDIN
|LİSE
|MADEN İŞÇİSİ
|Aksaray
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|RAMAZAN KAŞLI
|LİSE
|İŞ İNSANI
|2
|MUSTAFA ZAVLAK
|ÜNİVERSİTE
|MALİ MÜŞAVİR
|3
|ÇİĞDEM ER
|ÜNİVERSİTE
|EĞİTİMCİ
|4
|FATİH DOĞAN
|ÜNİVERSİTE
|HARİTA MÜHENDİSİ
|Bayburt
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|BEKİR KASAP
|ORTAOKUL
|ESNAF
|Karaman
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|MAHMUT ÜNÜVAR
|ÜNİVERSİTE
|İŞ İNSANI
|2
|TURAN ŞENER
|DOKTORA
|AKADEMİSYEN
|3
|SOYDAN EVCİ
|YÜKSEK LİSANS
|ÖĞRETMEN
|Kırıkkale
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|HALİL ÖZTÜRK
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|2
|MELİKE BORAN İSMAİLOĞULLARI
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|3
|MENDERES ERAY
|ÜNİVERSİTE
|ÖĞRETMEN
|Batman
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|RECEP ÇELİKKAYA
|LİSE
|İŞ İNSANI
|2
|TEKİN GÜÇLÜ
|ORTAOKUL
|İŞ İNSANI
|3
|HÜSEYİN KAZAK
|LİSE
|İŞ İNSANI
|4
|HAKAN ATALA
|İLKOKUL
|İŞÇİ
|5
|ALPEREN ÖZDEMİR
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|Şırnak
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|HALİL TATAR
|LİSE
|İŞ İNSANI
|2
|FİKRET KAYA
|ORTAOKUL
|SERBEST MESLEK
|3
|İDRİS BARKIN
|LİSE
|TÜCCAR
|4
|BAHATTİN SEVEN
|LİSE
|EMEKLİ
|Bartın
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|CEMAL AKIN
|ÜNİVERSİTE
|ELEKTRİK MÜHENDİSİ
|2
|SEZAİ HANGİŞİ
|ÜNİVERSİTE
|ÖĞRETMEN
|Ardahan
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|ONUR ÜMİT IŞIK
|ÜNİVERSİTE
|MAKİNE MÜHENDİSİ
|2
|NURSEN OPALAY
|ÜNİVERSİTE
|EMLAK MÜŞAVİRİ
|Iğdır
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|YAŞAR KARADAĞ
|YÜKSEK LİSANS
|ÖĞRETMEN
|2
|İBRAHİM DİZMAN
|ÜNİVERSİTE
|EĞİTİMCİ
|Yalova
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|NAMIK ÖZ
|ÜNİVERSİTE
|EKONOMİST
|2
|CEMİL TANRIKULU
|ÜNİVERSİTE
|İŞ İNSANI
|3
|ERKAN AKÇAL
|ÖN LİSANS
|İŞ İNSANI
|Karabük
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|AHMET DÖNMEZ
|ORTAOKUL
|İŞ İNSANI
|2
|MURAT KARAGÜL
|LİSE
|ESNAF
|3
|DİLEK ÜNVER
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|Kilis
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|MUSTAFA DEMİR
|ÖN LİSANS
|İŞÇİ
|2
|FATİH KAYA
|ÜNİVERSİTE
|İŞ İNSANI
|Osmaniye
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|DEVLET BAHÇELİ
|DOKTORA
|İKTİSATÇI
|2
|RUHİ ERSOY
|DOKTORA
|ÖĞRETİM ÜYESİ
|3
|HAKAN HAKKOYMAZ
|DOKTORA
|AKADEMİSYEN
|4
|ALİ FUAT KARDAŞ
|YÜKSEK LİSANS
|ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ
|Düzce
|SIRA NO
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|ÜMİT YILMAZ
|ÜNİVERSİTE
|ECZACI
|2
|RÜMEYSA ATASEVEN
|YÜKSEK LİSANS
|ULUSLARARASI TİCARET BİLİM UZMANI
|3
|ÖMER ALBAYRAK
|ÜNİVERSİTE
|İŞ İNSANI