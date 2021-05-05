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MHP yöneticileri Haber Türk'e saldırdı, gazeteciler istifa ettirdi

MHP tehditleri yüzünden işsiz kalan gazeteciler kervanına yeni isimler katıldı. Ebru Baki'nin ardından Bülent Aydemir ve Kürşad Oğuz istifa etti. 

05 Mayıs 2021 Çarşamba 21:25
MHP yöneticileri Haber Türk'e saldırdı, gazeteciler istifa ettirdi

MHP yöneticileri Haber Türk'e saldırdı, gazeteciler istifa ettirdi

Ekonomik sarsıntıların, krizlerin, yoksulluk ve açlığın pençesinde her gün yüzlerce vatandaş salgın yüzünden can verirken, gündemi yeni anayasa ile değiştirmeye çalışan Devlet Bahçeli'nin girişimi, sadece haberi ekranlardan sunan gazetecileri değil, Türk halkını doya doya güldürdü. İmamoğlu'nun elini arkaya atmasına soruşturma açıldığı Türkiye'yi hukuk reformları, anayasa değişiklikleri, adalet reformları, ekonomik müjdelerle yıllardır idare eden iktidarın küçük ortağı, kamuoyunda beklediği desteği göremeyince adeta hırçınlaştı. MHP haberlerini sunan spikerlerin yüz ifadesinden nem kapan partili yöneticiler sosyal medyada iğrenç sözlerle gazetecilere saldırırken, işsiz bıraktıkları gazeteciler ordusuna yeni isimler katıldı. MHP'nin, gazetecileri hede alan mesajlarında aileleri ve etnik kökleriyle hedef göstermesi siyasi akıl tutulması olarak yorumlandı. HaberTürk ekranlarına Amin Maalouf başta olmak üzere dünya çapında çok sayıda entelektüeli çıkarmayı başaran, Türk Dünyası'ndaki gelişmelere hasasiyeti ile bilinen Kürşad Oğuz'un istifa haberi ülkücü aydınlar arasında şaşkınlık yarattı.

MHP'nin yeni anayasa teklifi haberini sunarken gülümsediği iddiasıyla MHP'nin hakaret ve tehditlerine maruz kalan gazeteci sunucu Ebru Baki'nin  Haber Türk'ten ayrılmasının ardından kanalda adeta deprem yaşandı. Hafta içi her sabah ekonomi ve Türkiye'nin gündemine dair önemli haberleri masaya yatıran usta gazeteci Bülent Aydemir'in MHP yönetimine tepkisi kurumda tartışmalara neden oldu. Canlı yayında Ebru Baki'yi hedef alan ve kamuoyunun sert tepkisine neden olan MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in çirkin sözleri kamuoyunu şaşkına çevirdi. 

BÜLENT AYDEMİR VE KÜRŞAD OĞUZ İSTİFA ETTİ

MHP yöneticilerinin Habertürk'e yönelik çirkin saldırısı kurum içinde tartışmalara neden oldu. Daha önce MHP tarafından hedef gösterilen gazeteci ve siyasetçilere yönelik saldırıların hukuki süreci devam ederken Ebru Baki ve Bülent Aydemir ile konuklarını hedef alan çirkin sözlerin ardından Bülent Aydemir, Yönter'den özür dilemesini istedi. Bu talebin ardından MHP'li siyasetçiler, bırakın özür dilemeyi, makul açıklamalar yapmayı çirkinlikte sınır tanımayan üslupla sosyal medya üstünden tehditvari cevaplar vermeyi sürdürdü. 

Habertürk'te yayınlanan Ebru Baki ile Para Gündem programı sonrası kanal ile MHP arasında patlak veren kriz iki üst düzey ismin istifasına neden oldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin 100 maddelik yeni anayasa taslağını duyurduğu basın açıklamasını canlı yayındaki programında gündemine taşıyan Habertürk TV sunucusu Ebru Baki MHP'nin hedefi olmuştu. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in Baki'ye yönelik tweetlerine tepki gösteren Bülent Aydemir de bu sabah gerçekleşen yayında "Bu ifadeleri aynen Ulvi Bey'e iade ediyorum" diyerek henm Yönter'e hem de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye  'Özür dile' çağrısında bulundu.


Ancak bu çağrı MHP cephesinde çok sert karşılık buldu. Önce MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Ebru Baki ile Bülent Aydemir'e sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Ardından da Bahçeli'den #HabertürkTvİzlemiyorum" paylaşımı geldi. 

Bu gelişmenin ardından Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz ile Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir istifa kararı aldı.

İstifaların ardından Habertürk TV'de flaş atamalar gerçekleşti.

Buna göre; Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in istifasıyla boşalan Ankara Temsilciliği görevine, Show TV Ankara Temsilciliği görevini yürüten Sibel Demirci Erdem atandı. Habertürk TV ve Show TV Ankara Temsilciliklerinin birleşmesiyle oluşan yeni yapıda Fevzi Çakır da Ankara Temsilci Yardımcısı olarak görevlendirildi.

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Anahtar Kelimeler:
HaberturkEbru BakiBülent AydemirKürşad Oğuz
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