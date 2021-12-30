Milli Eğitim kapısı, Muhalefet gelmeden kilitlendi





İktidarın muhalefete yönelik kilit politikası bugün de devam etti. Torpilli KPSS adaylarına kamudaki iş imkanlarının mülakat sınavlarında sonuna kadar açıldığı iddialarını görüşmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na gelen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu kilitli kapılarla karşılaştı. Bu arada sosyal medyada mülakatlarda TÜGVA ve TÜRGEV torpillisi çok sayıda adayın başarılı gösterilerek atamalarının yapılacağı iddiası tartışılıyor.

Kim kul hakkı yiyorsa karşısında beni bulacak! https://t.co/7WvdUT5XLI — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 30, 2021

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, mülakatta elenen öğretmen adayları için MEB binasına geldi. İçeriye alınmayan Kılıçdaroğlu, "Gencecik evlatlarımıza yazıktır, günahtır. Büyük haksızlık var. Haksızlık yapanlarla nasıl hesaplaşacağımızı görecekler" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisinin genel merkezinde KPSS’den yüksek puan almalarına rağmen mülakatlarda aldıkları düşük puan nedeniyle atanamayan öğretmenlerle bir araya gelmişti. Görüşmeden sonra Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) randevu talep ettiğini ancak geri dönüş alamadığını belirten Kılıçdaroğlu, kurumu ziyaret edeceğini açıklamıştı.

Bugün saat 13.00'te, Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı önüne geldi. Ancak Kılıçdaroğlu’na MEB’in kapıları açılmadı.

'BÜYÜK HAKSIZLIK VAR'

İçeriye alınmayan Kılıçdaroğlu, MEB önünde açıklama yaptı:

"Nerede kul hakkı yeniyorsa nerede torpil oluyorsa nerede adam kayırmacılık oluyorsa buna karşı çıkmak, benim boynumun borcudur. Herkesin bunu bilmesini isterim. Dün bir feryadı dile getirdim. KPSS'den 80, 85, 90 puan alan evlatlarımızın sözlü sınavlarda, mülakatlarda elendiğini duydum, elendiğini gördüm.

Gencecik evlatlarımıza yazıktır, günahtır. Daha düne kadar mülakatlarda, 'Artı 3, eksi 3 aralığında puan verilecektir' şeklindeki uygulama neden terk edildi? Kimin talimatıyla terk edildi? TÜGVA'dan, TÜRGEV'den gelen listeler üzerine mi bu kararlar alındı? Büyük haksızlık var."

'NASIL HESAPLAŞACAĞIMIZI GÖRECEKLER'

MEB’e gittim, bakan demir kapılar arkasında gizlendi. Beklediğimiz sonuç elbette. Ne diyecek? “Bakanlığı torpile peşkeş çekmedim” mi diyecek? Diyemez. Ancak kaçar. Torpil her yere sirayet etmiş durumda. Tüm devlet kurumları kanserin son safhasında. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 30, 2021

Anne- babanın, evladını üniversiteye özenle hazırladığını, bütün anne- babalar adına konuştuğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, şunları ifade etti:

"Haksızlık karşısında vicdanı sızlayan 84 milyon adına sesleniyorum. Haksızlık var, hukuksuzluk var, bir feryat var. Benzer olaylar geçmişte olduğunda haksızlığa uğrayanlar Danıştay'a gittiler, davalar açtılar. Danıştay mülakatlarda yapılan haksızlığı tescilledi. Verdiği kararda, 'Verilen puanlar hayatın olağan akışına aykırıdır' diyor.

Hayatın olağan akışına aykırı bir puanlama yaparsanız, Milli Eğitim Bakanlığı'nda oturanlar ki dürüst bürokratları ayırıyorum, oturanların yatacak yeri yoktur. Siz adaleti sağlamak zorundasınız. Öğretmen alacaksınız. Öğretmene haksızlık yapamazsınız. Böyle bir tabloya asla ve asla izin vermeyeceğiz. O arkadaşlara, haksızlığa uğradığına inanan bütün arkadaşlara her türlü hukuki desteği vereceğiz. Onlarla beraber olacağız.

Haksızlık yapanlar da şunu unutmasınlar; görecekler, haksızlık yapanlarla nasıl hesaplaşacağımızı görecekler. Dürüst bürokratlar başımın üstüne. Onlara daha önce de söyledim. 'Haksızlıkların altına imza atmayın, mesafeli durun' diye söyledim. 'Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır', bu şeytanlarla hesaplaşmakta benim namus borcumdur, boynumun borcudur."

'BEN ONLARI MUHATAP ALMAM'

CHP lideri Kılıçdaroğlu, bir basın mensubunun, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuyla ilgili "Kapılarımız herkese açık fakat emrivaki görüşme taleplerine yanıt vermemiz mümkün değil" açıklamasını yaptığını hatırlatması üzerine ise "Sarayın talimatıyla iş yapanlar, onları ben muhatap almam. Benim muhatabım, benim hedefim, sarayda oturup haksızlık yapan kişilerle hesaplaşmaktır" dedi.



"O ZİNCİRLER SİZİ KORUYAMAYACAK"

CHP lideri daha sonra Twitter'dan da paylaşımlarda bulundu:

"MEB’e gittim, bakan demir kapılar arkasında gizlendi. Beklediğimiz sonuç elbette. Ne diyecek? “Bakanlığı torpile peşkeş çekmedim” mi diyecek? Diyemez. Ancak kaçar. Torpil her yere sirayet etmiş durumda. Tüm devlet kurumları kanserin son safhasında.

Bakmayın siz binaların koca koca oluşuna, içinde çalışan tek bir şey yok. Sarayın emirlerini uygulayan zalimler; acı içinde kıvranan dürüst bürokratlar. O dürüst bürokratlar için de dayanıyorum o kapılara. Sabretsinler, az kaldı.

Ayrıca buradan seslenmek istiyorum zalimlere. Sizleri bağışlamak haksızlık yapılanlara cefadır. Tügva’cıları yerleştirmek için, Türkiye’nin en parlak zihinlerini ekmeksiz bıraktınız. O zincirler sizi koruyamayacak, az kaldı. Hangi kurum çürüdüyse tanışmaya devam edeceğiz."



GİRİŞ KAPISI ZİNCİRLE KİLİTLENDİ

Kılıçdaroğlu’nun gelişi öncesinde bakanlığın giriş kapısının zincirle kilitlenmesi dikkat çekti.

BAKAN ÖZER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA 'GÖRÜŞME' YANIT

Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesi açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bakanlığımızın kapıları herkese açık. Kamuoyunu yanlış yönlendirerek maksadını aşan, emrivaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin" dedi.