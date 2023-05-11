Muharrem İnce adaylıktan çekildi, gençler kime oy verecek?



Türkiye, cumhuriyet tarihinin en önemli seçimleri için sandık başına gitmeye hazırlanırken, 4 adaydan biri seçimden çekildiğini duyurdu. Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkan Adayı Muharrem İnce adaylıktan çekildiğini açıkladı. Tarihi duyurunun ardından, aylardır meydanlarda İnce'yi takip eden ve ilk kez oy kullanacak olan gençler şimdi ne yapacak?



Kurmaylarıyla bir otelde yaptığı görüşmede, ‘çekilelim’ görüşünün ağır bastığı iddia edilen Memleket Partisi’nin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, seçimlerden çekileceği iddia ediliyordu.



Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Rahatsızlığım nedeniyle iyi dileklerini ileten yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum. Siyasi yolculuğuma 15 yaşında başladım. 79 ara seçimlerinde, zifti eriterek, duvarlara kara oğlan Ecevit yazdım. Siyasi kariyerime 15 yaşında başladım.

O günden bu yana afiş astım. 5 dönem milletvekilliği yaptım. 40 yılın üzerindedir siyasette mücadele ediyorum. Son 45 günde gördüklerimi son 45 senede görmedim. Sahte dekontlar, sahte cipler, olmayan bacanaklar, olmayan görüntüler. İsrailli bir porno sitesinden görüntüyü kesiyor. Benim kafayı kesiyor, oraya koyuyorlar. Böyle bir iftira cumhuriyet tarihi boyunca görülmedi. Bir tanesi çıkıp 'Bu emniyet nerede?' demedi. 45 gündür itibar suikastı yapılıyor saldırılıyor.

Benim böyle bir görüntüm yok ki. Benim böyle bir ses kaydım yok. Bu özel hayat değil, bu iftira. Gazetecinin birisi 'Gerçek ya da montaj yazıyor fark etmez' diyor. Türkiye Cumhuriyet Devleti benim itibarımı koruyamamıştır. Bu ülkenin savcısı, bu ülkenin medyası, bu ülkenin emniyeti benim itibarımı koruyamamıştır. Bu itibar suikastı yapılırken bu ülkenin savcılarının ortaya çıkmamasını anlamış değilim. Kamyoncu Şerif'in oğlu fizik öğretmeni Muharrem İnce'yim. Benden başka mal varlığını açıklayan yok. Ne kadar kaçak FETÖ'cü varsa yurt dışından saldırıyor. Döne döne vuruştum bunlarla.

Pazar günü sandığa gideceğiz. Memleket Partisi Türkiye'nin geleceği için önemlidir, Meclis'te olmalıdır. HDP var, CHP listelerindeki 77 Saadetli Gelecek Partili, Deva Partili var. AKP var. Atatürkçüler azınlıkta olacak Meclis'te. Türkiye'nin sigortası Memleket Partisi'dir. Mutlaka o Meclis'te olmalıdır. Kim saldırırsa saldırsın, istedikleri kadar montaj kaset, montaj dekont yapsınlar, Memleket'e her evden bir oy istiyorum.

Bu atılan iftiralara Saray'dan para aldı, çekilemez' diyenlere. Bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum. Benim bu kumpaslardan korktuğum yok. Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Bir kanal açmaya çalıştım. Bahaneleri kalmasın. Yoksa seçim sabahı bütün suçu bize atacaklar. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum."



14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlere 3 gün kalmışken Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladı. İnce, ''Bunu memleketim için yapıyorum. Saray'dan para aldı çekilemez diyenlere sesleniyorum benim bu kumpaslardan bu sahte dekontlardan montajlardan korktuğum falan yok" dedi. İnce dün, Manisa ve İzmir'de düzenlediği mitingleri iptal etmişti.



Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 14 Mayıs seçimlerine 3 gün kala Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladı. Sabah saatlerinde İnce’nin dün gece kurmaylarıyla buluştuğu ve görüşmede ‘adaylıktan çekilelim’ görüşünün ağır bastığı iddiası gündemi sarsmıştı.



Genel merkezde düzenlediği basın toplantısında İnce kararını şöyle duyurdu:

"Son 45 günde gördüklerimi son 45 senede görmedim. Sahte dekontlar olmayan bacanaklar görüntüler fotoğraflar yani İsrailli bir porno sitesinden alıyor görüntüyü kendisi kesiyor oraya koyuyor bunu FETÖ'cüler yapıyor.

Böylesine bir iftira furyasını Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir siyasetçi görmedi. Bütün bunlar olurken bu ülkenin savcıları görmediler. Özel hayatın gizliliği diye yazanlar FETÖ'cülerin ortağıdır. Benim böyle bir ses kaydım görüntüm yok. Bu özel hayat falan değil bu iftira. Gerçek değil.

Türkiye Cumhuriyet Devleti benim itibarımı koruyamamıştır. Alenen iftira. 5 milyon dolarlık dekont... Yazıyor geçiyor adam. Nerede bu savcılar?

Her şeyim ortada benden başka mal varlığını açıklayan hiç kimse yok. Ne kadar kaçak FETÖ'cü varsa yurt dışından saldırıyorlar. Bir yandan FETÖ'cüler bir yandan PKK'lılar saldırıyor. Her gün bir iftira var. Pazar günü sandığa gideceğiz. Memleket Partisi mutlaka o Meclis'te olmalıdır. Atatürkçülerin o Meclis'te olması lazım. İstedikleri kadar montaj kaset yapsınlar Memleket Partisi'ne her evden bir oy istiyorum. Saraydan para aldı çekilemez diyenlere sesleniyorum benim bu kumpaslardan bu sahte dekontlardan montajlardan korktuğum falan yok. 45 gündür direniyorum zaten. Adaylıktan çekiliyorum, bunu memleketim için yapıyorum."

SOSYAL MEDYA YIKILIYOR

İnce'nin açıklamasının ardından sosyal medyada gündem oldu.

Gazeteci Sedef Kabaş paylaşımında, "Muharrem İnce adaylıktan çekildi… Geç ama doğru bir karar… Ülkemiz için hayırlı olsun" dedi.



Akademisyen-yazar Fatih Yaşlı, "İnce kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapıp kazanmaya ortak olmak yerine "kaybedince bahaneleri kalmasın" diyerek çekildi ve yine yanlış yere yatırım yaptı. ülkenin geleceğinde ciddiye alınabilir herhangi bir yeri olmayacak artık" diye yazdı.

Ünlü yazar Ahmet Ümit Twitter mesajında, "Muharrem İnce çekildi. İlk turda bitiyor. Bahar artık çok daha yakın" ifadelerine yer verdi.

Bir yurttaş paylaşımında, "Sayın Muharrem İnce: Yalovalı çiftçi bir ailenin, kamyoncu şerefin oğluydu .Fizik öğretmeniydi. Partinin tuvaletletini yıkamıştı. Partinin bayraklarını asmıştı. Partinin öz evladıydı. Partinin ağabeyi olmuştu.Teşekkür ederiz. Muharrem ince… İlk turda bitirdik" ifadelerini kullandı.



