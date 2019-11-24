Muharrem İnce | Bana bunu diyeceklerin alnını karışlarım

CHP'yi ele geçirdiniz mi, Ortadoğu'yu ele geçirirsiniz.

CHP dik durduğu zaman ortadoğu politikası değişebiliyor.

Bu Muharrem İnce'yi defetme politikasıdır, Muharrem İnce'yi itibarsızlaştırma operasyonudur. Komployu kuranların birçoğunu biliyorum. Kurultay'da bunları anlatacağım. Bir hafta oldu. Türkiye'de Muharrem İnce'nin Saray'a gidip Sayın Erdoğan ile görüştüğüne inanan var mı? Yok. Kapandı konu. Gazeteci, yalan, haber yalan, görüşme yalan, plaka yalan. Ben ne yaptın bu partiye? Hizmet ettim. Cebimdeki paramı paylaştım, elektrik su faturasını ödedim.

Helal ediyorum hepsini. Onlar beni vekil yaptılar, onlar da helal eder umarım. Ama utanmıyor musunuz beni savunmamaya. Bunu temizlemeden yola devam edemeyiz. Bana bu komployu düzenleyenler daha cahil, kafaları daha az basıyor. Komplo kuruyorsan adam gibi kur, bir tutar tarafı olsun.

Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gece yarısı gizlice görüştüğü iddialarına Muharrem İnce'den sert açıklamalar geldi. İnce bugün önce basın açıklaması, ardından Yalova'da düzenleyen Muharrem İnce doğrudan kendisinin ve partisinin hedef alındığını belirterek parti yöneticilerini göreve çağırdı.

Partinin yöneticileri iki yıllığına seçilmiş kiracıları olduğunu belirten İnce "Biz onların marabası değiliz" dedi. Özgür Özel'in açıklamalarını eleştiren İnce katıldığı TV programında Talat Atilla adlı gazetecinin CHP'ye süre vererek açıklama şantajı yaptığını ifade ederek Kılıçdaroğlu'nun bu kriz sürecini değerlendirirken "Bana bu komployu düzenleyenler daha cahil" dedi.

SERT SÖZLERLE PARTİ YÖNETİMİNİ ELEŞTİRDİ

CHP eski Yalova Milletvekili ve CHP'nin 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri adayı Muharrem İnce, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştüğü" iddiaları sonrası yaşananlara ilişkin Habertürk TV'de yayınlanan "Türkiye'nin Nabzı Özel" programında Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtlıyor...



BENİ KİMSE ARAMADI

Bugünkü basın açıklaması sonrası Kılıçdaroğlu'ndan, Genel Merkez'den bir telefon aldınız mı? sorusuna Muharrem İnce, "Beni Sayın Genel Başkan ya da Genel Merkez yöneticilerinden kimse aramadı. Hiçbir görüşme gerçekleşmedi. Ben namusunu şerefini korumaya çalışan bir adamım. Mağdur edilmiş, üzerine kumpasa edilmiş bir adamım. Olayın hiçbir kısmında benim dahlim yok. Partisini tartıştıran ben değilim. Mağdur edilen benim, şerefine dil uzatılan benim. Partililiğini tartıştırılan benim. Hakaret edilen benim. Bir gazeteci çıkıyor. "CHP'den ünlü bir isim Saray'a gizlice gitti, araçların plakasını değiştirdi." diyor. Bir senaryo, James Bond filmleri gibi. Sıkışınca kaynağını açıklıyor. Sözü edilen kişi benim. Rahmi Turan'da benim cep telefonum var, onun telefonu da benim telefonumda kayıtlı. Beni arayabilir. Hiçbir arama yapmadı. Taraf edilen benim, ortaya sürülen benim, olayın öznesi benim. Beni aramıyorsun. 'Ben CHP'den aldım, Kılıçdaroğlu'na da bunu doğrulattım' diyor."

KENDİME TOZ KONDURMAZDIM



"Uğur Dündar'la arasındaki görüşmeye ilişkin İnce, "O yazı yazılmadan önce, kendime de toz kondurmadığım için, 'böyle masallar olur' dedim. 'Böyle bir görüşmeniz oldu mu dedi?' 'Olmadı' dedim. Böyle derin bir komplo olduğunu düşünmedim. Böyle bir tezgah olduğunu o anda anlamadım ben. Rahmi Bey de benim telefonum var. Beni aramıyor. Kaynağını aramıyor, kaynağı diyor ki 'Kılıçdaroğlu'na doğrulattım'. Bir de CHP'li var. Talat Atilla'nın söylediğine göre. Ama bir de mağdur edilen kişi var. Adı geçen, eğer böyle bir şey yapan varsa bu şerefsizce bir harekettir. Yani gizlice gidip Sayın Cumhurbaşkanıyla gizlice görüşen, bu konuşma gerçekse ki bence değil, yok öyle bir konuşma.

BU ŞEREFSİZCE BİR SALDIRI

Bu şerefsizce bir olaydır. Bu ne demektir? 'Bunu sen yaptın!' O zaman benim şerefime leke sürüyorsunuz. Ben kendini anlatmaya çalışan birisiyim. Ben partimi tartıştırmak istemiyorum. Sayın Genel Başkan bir TV kanalına çıkıyor. Orada soruyor? CHP'nde birisi Erdoğan ile görüşmeye gitmiş, Şaşırmadım. diyor Sayın genel başkan, bir insan neden şaşırmaz, ya yazının yazılacağını biliyordu önceden ya da Genel Başkan'a söylediler. O da şaşırmadım diyor doğrudur diyor. Biliyorum ama isim veremem diyor. Bu kişi ben değilim. CHP'de genel başkan adaylığı konuşan birisi varsa o da benim." dedi."

"ÇOK KÖTÜ BİR SENARYO"

"Orda Sayın Genel Başkan böyle bir açıklama yapınca ben yazılı bir basın açıklaması yapıyordum. Tam yazılı bir açıklama metnini yazdık. 21 Kasım Çarşamba 11:23'te Sayın Genel Başkanı aradım. 14 dakika sonra ban döndü. 8 dakika 19 saniye konuştuk. Hislerimi anlattım. Aynen şöyle söyledim. 'Ben açık yüreklilikle söylüyorum. Bu haber yalan bir haber, bu kişi ben değilim. Ben başka arkadaşların da olabilme ihtimalini düşünmüyorum. Yapmaz bunu bir CHP'li. Bir kere çok kötü bir senaryo.' Dedim ki, 'ortada bir oyun var, tezgah var. Bu oyunu ikimiz birlikte bozabiliriz. Kaptan sizsiziniz, genel başkan sizsiniz.

Birlikte bir açıklama yapalım, fotoğraf verelim. Ben diyeyim ki bu bir yalan haberdir, CHP'yi karıştırmak istiyorlar.' Siz de deyin ki; 'İnce bizim kardeşimizdir. Benden fazla bu partide emeği vardır. Asla bu kişi İnce değildir. Adı geçen arkadaşların da asla böyle bir şey yapmayacağına kefilim. Bu haber yalandır deyin kapatın' dedim. Eğer kapatmazsanız bu olay çok büyük. dedim. Görüşelim dedim, 'görüşürüz' dedi."

"Haberin yalan olduğu ortaya çıktı. Olmayan bir görüşmeyi tezgahladılar. Başka birisi de görüşmedi. Bu bir masal. Ben sayın genel başkana şunu anlatmaya çalıştım ama herhalde tam anlamadım. Burada hedef benim. Ama bu menfaat grubu bunu bugün bana yapan yarın kendisine yapar. Genel Başkan bunu biliyorum diyorsa kandırmışlar Genel Başkanı."