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Muharrem İnce hastaneye kaldırıldı

Memleket Hareketi kurucusu ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, koronavirüs tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

14 Nisan 2021 Çarşamba 20:55
Muharrem İnce hastaneye kaldırıldı

Muharrem İnce hastaneye kaldırıldı


Yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren Muharrem İnce, koronavirüse yakalanmıştı. Son dakika gelişmesine göre İnce, hastaneye kaldırıldı.

'Memleket Hareketi' başlatarak CHP'den istifa eden eski Yalova milletvekili Muharrem İnce, koronavirüs belirtileri üzerine hastaneye başvurmuş, İnce'nin yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklama yapan Muharrem İnce, ''Korona test sonucum pozitif çıktı. Benimle temaslı olanların test yaptırmalarını ve kendilerini karantinaya almalarını rica ediyorum. Arayan, soran, mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin, sağlıklı, güzel günlerde buluşacağız" ifadelerini kullanmıştı. 

Evde karantinaya alınan Muharrem İnce'nin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. 

İnce'nin koronavirüs tedavisine hastanede devam edilecek. 
 

Anahtar Kelimeler:
Muharrem İnce
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