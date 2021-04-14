Muharrem İnce hastaneye kaldırıldı
Yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren Muharrem İnce, koronavirüse yakalanmıştı. Son dakika gelişmesine göre İnce, hastaneye kaldırıldı.
'Memleket Hareketi' başlatarak CHP'den istifa eden eski Yalova milletvekili Muharrem İnce, koronavirüs belirtileri üzerine hastaneye başvurmuş, İnce'nin yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.
Evde karantinaya alınan Muharrem İnce'nin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
İnce'nin koronavirüs tedavisine hastanede devam edilecek.