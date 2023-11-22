Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin çirkin afişi toplatıldı



AKP'li bazı belediyelerin her fırsatta sinsice yürüttüğü Atatürk düşmanlığı gelenek haline geldi. Çoğu büyükşehirde Atatürk ve silah arkadaşlarının adı verile verilen stadyumlar 'Kentsel dönüşüm' yalanlarıyla yerle bir edilirken, adı silinmek istenen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına, ismine, aziz hatırasına halk sahip çıkıyor. Bursa'nın Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından "24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla astırdığı afişteki çirkin benzetmelere duyarlı vatandaşların tepkisi üzerine toplatıldı. AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ın imzasını taşıyan afişte Türk kültürü, Türk halkının ve Mustafakemalpaşa sakinleri ile uzaktan yakından ilgisi olmayan film karakterlerinin bulunması dikkat çekti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte Hababam Sınıfı karakterlerinden Kül yutmaz, Badi Ekrem, Mahmut Hoca, Yıldız Savaşları (Star Wars) karakterlerinden Yoda Hoca ve Ninja Kaplumbağalar çizgi filmindeki Splinter Usta karakteri yer aldığı afişte “Bazı öğretmenlerin yeri çok ayrıdır. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun” ifadeleri yer aldı.



ÖZDAĞ'DAN SERT TEPKİ

Afişe bir tepki de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan geldi.

X (Twitter) hesabından bir söz konusu afişi paylaşan Özdağ, paylaşımına AKP'yi ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da etiketleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bursa Mustafakemalpaşa’nın AKP’li Belediye Başkanı 24 Kasım Öğretmenler Günü için astırdığı ve sonra toplattığı afiş. Atatürk’ün arkasında Hababam sınıfının ve Hollywood filmlerinin öğretmen karakterlerinin fotoğrafları var. İğrenç. Midem bulandı. Ahlaksızlık. Atatürk’e ve öğretmenlerimize özellikle de şehit öğretmenlerimize büyük saygısızlık."