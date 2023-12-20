Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Nasuh Mahruki Beşiktaş için adaylığını açıkladı

AKUT’un efsane başkanı Ali Nasuh Mahruki, siyasette her zamankinden daha liyakatli insanlara ihtiyaç duyulduğu bu günlerde CHP’den Beşiktaş Belediye Başkan aday adayı olmak için başvuru yaptığını duyurdu.

20 Aralık 2023 Çarşamba 20:16
Nasuh Mahruki Beşiktaş için adaylığını açıkladı






Ali Nasuh Mahruki Beşiktaş için adaylığını açıkladı


 

17 Ağustos depreminde halkın sevgilisi olan AKUT’un efsane başkanı, milli sporcu, dünyanın en yüksek noktası Everest’e tırmanan ilk Türk dağcı olan Ali Nasuh Mahruki, Cumhuriyet Halk Partisi’nden İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan Aday Adayı olduğunu açıkladı.

“Ülkemizin içinde bulunduğu çok sıkıntılı durumlar; artık beni de değişmeye ve sonucu değiştirecek tek seçenek olan siyasete girmeye getirdi” diyen Mahruki, büyük tehlike altında bulunan Cumhuriyetimizi, demokrasimizi, üniter yapımızı koruyabilmek ve alıştığımız laik, demokratik ve çağdaş yaşam biçimini sürdürebilmek için, yaşamsal derecede önemi olan önümüzdeki yerel seçimlerde aday olmaya karar verdiğini söyledi.

Türkiye siyasetinin, ilkesiz siyasetle kirlenmemiş, rant ve çıkar hesabıyla zehirlenmemiş, temiz, yeni yüzlere, nitelikli, ehliyetli ve liyakatli insanlara çok ihtiyaç duyduğunu belirten Ali Nasuh Mahruki, aday olmasının nedenini “bu çok önemli yerel seçimlerde sorumluluk almak, değişime katkı sunmak ve geleceğin Beşiktaş’ını sizlerle birlikte yaratabilmek için, Cumhuriyet Halk Partisi’ne, Beşiktaş Belediye Başkan aday adaylığı için başvurumu yaptım” sözleriyle açıklıyor.

Doğma büyüme Beşiktaşlı olması nedeniyle Beşiktaş’tan aday olduğunu belirten Mahruki, açıklamasına şu şekilde devam etti: “Yerel Yönetimlerin, yereli en iyi bilen, yerelde yetişen ve bölgenin her şeyine doğal olarak hakim olan yerel halktan seçilecek yöneticiler tarafından yönetilmesinin en doğrusu olduğuna inanıyorum. Nitekim, 2014 yerel seçimlerinde, Cumhuriyet Halk Partisinden bana Kadıköy Belediye Başkanlığı önerildiğinde, bir Beşiktaşlı olarak uygun bulmamıştım. Çünkü, Kadıköy’ü de doğma büyüme veya çok uzun süre yaşamış, Kadıköy’ü tanıyan, ihtiyacını, artısını, eksisini bilen bir Kadıköy’lü yönetmeliydi.

Ben doğma büyüme Etiler’liyim, Beşiktaş’lıyım. Büyükbabamın 62 yıl önce yaptığı evde yaşıyoruz. Babam 20 yaşından beri burada yaşıyor, büyükbabam burada aramızdan ayrıldı. Çocuklarım burada dünyaya geldi ve onlar da burada yaşayacaklar, dilerim torunlarım da…

Beşiktaş’a kaybettiği zamanı geri kazandırmak, layık olduğu yerlere taşımak ve Beşiktaş halkını, Türkiye’nin en çağdaş, en mutlu, en huzurlu ve refah düzeyi en ileri ilçesi yapmak temel hedefimizdir. Göz bebeğimiz Beşiktaş’ı, Beşiktaş’ta yaşayan herkes için İstanbul’un bilim, kültür, sanat, spor, turizm, eğlence ve sivil toplum merkezlerinden biri haline getirmek deprem ve sel gibi afetler başta olmak üzere, afet dirençli bir ilçe yapabilmek Beşiktaşlılardan oluşarak, Beşiktaş’a hizmet edecek büyük bir gönüllü gücünü harekete geçirmek daha doğal ve daha yeşil bir Beşiktaş için Beşiktaş Belediye Başkanlığına talibim.” 

Anahtar Kelimeler:
Nasuh MahrukiAdayBelediye Başkanı AdayıBeşiktaşAKUT
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atatürk fotoğrafı takmayan teğmen için kulp arıyorlar
Atatürk fotoğrafı takmayan teğmen için kulp arıyorlar
Sarıyer'i karıştıran aday | Başkan Genç'in görevden aldığı isim aday adayı oldu
Sarıyer'i karıştıran aday | Başkan Genç'in görevden aldığı isim aday adayı oldu
CHP adaylarını açıkladı | İmamoğlu ve Mansur yavaş yeniden aday
CHP adaylarını açıkladı | İmamoğlu ve Mansur yavaş yeniden aday
Saadet Partili Hasan Bitmez hayatını kaybetti!
Saadet Partili Hasan Bitmez hayatını kaybetti!
Meclis'te AKP'li sıralardan vicdansız sözler yükseldi
Meclis'te AKP'li sıralardan vicdansız sözler yükseldi
Haraç mezat Türk Vatandaşlığı | Türk'e kapılar kapatılıyor
Haraç mezat Türk Vatandaşlığı | Türk'e kapılar kapatılıyor
Deprem bağışları nereye harcandı? İlk kez bir bakan yanıt verdi
Deprem bağışları nereye harcandı? İlk kez bir bakan yanıt verdi
Akşener ortaklık bitince CHP'li yerel yönetimleri hedef aldı
Akşener ortaklık bitince CHP'li yerel yönetimleri hedef aldı
CHP milletvekiline saldırıya mahkemeden ilginç karar
CHP milletvekiline saldırıya mahkemeden ilginç karar
Zafer Partisi lideri, hapis tehdidine sert çıktı
Zafer Partisi lideri, hapis tehdidine sert çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim