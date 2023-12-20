Ali Nasuh Mahruki Beşiktaş için adaylığını açıkladı





17 Ağustos depreminde halkın sevgilisi olan AKUT’un efsane başkanı, milli sporcu, dünyanın en yüksek noktası Everest’e tırmanan ilk Türk dağcı olan Ali Nasuh Mahruki, Cumhuriyet Halk Partisi’nden İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan Aday Adayı olduğunu açıkladı.

“Ülkemizin içinde bulunduğu çok sıkıntılı durumlar; artık beni de değişmeye ve sonucu değiştirecek tek seçenek olan siyasete girmeye getirdi” diyen Mahruki, büyük tehlike altında bulunan Cumhuriyetimizi, demokrasimizi, üniter yapımızı koruyabilmek ve alıştığımız laik, demokratik ve çağdaş yaşam biçimini sürdürebilmek için, yaşamsal derecede önemi olan önümüzdeki yerel seçimlerde aday olmaya karar verdiğini söyledi.

Türkiye siyasetinin, ilkesiz siyasetle kirlenmemiş, rant ve çıkar hesabıyla zehirlenmemiş, temiz, yeni yüzlere, nitelikli, ehliyetli ve liyakatli insanlara çok ihtiyaç duyduğunu belirtenaday olmasının nedenini “bu çok önemli yerel seçimlerde sorumluluk almak, değişime katkı sunmak ve geleceğin Beşiktaş’ını sizlerle birlikte yaratabilmek için, Cumhuriyet Halk Partisi’ne, Beşiktaş Belediye Başkan aday adaylığı için başvurumu yaptım” sözleriyle açıklıyor.

Doğma büyüme Beşiktaşlı olması nedeniyle Beşiktaş’tan aday olduğunu belirten Mahruki, açıklamasına şu şekilde devam etti: “Yerel Yönetimlerin, yereli en iyi bilen, yerelde yetişen ve bölgenin her şeyine doğal olarak hakim olan yerel halktan seçilecek yöneticiler tarafından yönetilmesinin en doğrusu olduğuna inanıyorum. Nitekim, 2014 yerel seçimlerinde, Cumhuriyet Halk Partisinden bana Kadıköy Belediye Başkanlığı önerildiğinde, bir Beşiktaşlı olarak uygun bulmamıştım. Çünkü, Kadıköy’ü de doğma büyüme veya çok uzun süre yaşamış, Kadıköy’ü tanıyan, ihtiyacını, artısını, eksisini bilen bir Kadıköy’lü yönetmeliydi.

Ben doğma büyüme Etiler’liyim, Beşiktaş’lıyım. Büyükbabamın 62 yıl önce yaptığı evde yaşıyoruz. Babam 20 yaşından beri burada yaşıyor, büyükbabam burada aramızdan ayrıldı. Çocuklarım burada dünyaya geldi ve onlar da burada yaşayacaklar, dilerim torunlarım da…

Beşiktaş’a kaybettiği zamanı geri kazandırmak, layık olduğu yerlere taşımak ve Beşiktaş halkını, Türkiye’nin en çağdaş, en mutlu, en huzurlu ve refah düzeyi en ileri ilçesi yapmak temel hedefimizdir. Göz bebeğimiz Beşiktaş’ı, Beşiktaş’ta yaşayan herkes için İstanbul’un bilim, kültür, sanat, spor, turizm, eğlence ve sivil toplum merkezlerinden biri haline getirmek deprem ve sel gibi afetler başta olmak üzere, afet dirençli bir ilçe yapabilmek Beşiktaşlılardan oluşarak, Beşiktaş’a hizmet edecek büyük bir gönüllü gücünü harekete geçirmek daha doğal ve daha yeşil bir Beşiktaş için Beşiktaş Belediye Başkanlığına talibim.”