

Nebati'nin yeğeni THY ikram müdürü oldu

AKP iktidarında, kamu kadrolarında partizanca atamalara bir yenisi daha eklendi. Bakan Nureddin Nebati’nin yeğeni Seyyid Mahmut Nebati THY’ye atandı

Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yeğeni Seyyid Mahmut Nebati, Türk Hava Yolları (THY) İkram Başkanı oldu. pic.twitter.com/ej87h0zezy — Ali KIDIK (@alikdk) July 20, 2022

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yeğeni Seyyid Mahmut Nebati, THY İkram ve Uçak İçi Ürünler Başkanı olarak atandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yeğeni Seyyid Mahmut Nebati, Türk Hava Yolları (THY) İkram ve Uçak İçi Ürünler Başkanı oldu.

Gelişmeyi İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı Kurucusu ve İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık, sosyal medya hesabından duyurdu. Kıdık, "Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yeğeni Seyyid Mahmut Nebati, Türk Hava Yolları (THY) İkram Başkanı oldu" ifadelerine yer verdi.