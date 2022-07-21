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Nebati'nin yeğeni THY ikram müdürü oldu

Türk Hava Yolları yönetimi, AKP'nin arpalığı haline geldi. Kartal İmam Hatip Lisesi mezunu, Bilal Erdoğan'ın yakın arkadaşlarının ardından Bakan Nebati'nin yeğeni de kurumda yerini aldı

21 Temmuz 2022 Perşembe 11:25
Nebati'nin yeğeni THY ikram müdürü oldu


Nebati'nin yeğeni THY ikram müdürü oldu

AKP iktidarında, kamu kadrolarında partizanca atamalara bir yenisi daha eklendi. Bakan Nureddin Nebati’nin yeğeni Seyyid Mahmut Nebati THY’ye atandı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yeğeni Seyyid Mahmut Nebati, THY İkram ve Uçak İçi Ürünler Başkanı olarak atandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yeğeni Seyyid Mahmut Nebati, Türk Hava Yolları (THY) İkram ve Uçak İçi Ürünler Başkanı oldu.

Gelişmeyi İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı Kurucusu ve İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık, sosyal medya hesabından duyurdu. Kıdık, "Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yeğeni Seyyid Mahmut Nebati, Türk Hava Yolları (THY) İkram Başkanı oldu" ifadelerine yer verdi.

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