Nihat Ergün’ün Acı Kaybı

Genel Başkanlığı’nı Ali Babacan’ın yaptığı Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Kurucusu, Teşkilâttan Sorumlu eski Genel Başkan Yardımcısı ve GMYK üyesi Nihat Ergün’ün babası İbrahim Ergün, yaşlılığa bağlı nedenlerle 92 yaşında vefat etti.

PAZARTESİ GÜNÜ DEFNEDİLECEK

’ndan yapılan açıklamada şunlara yer verildi: Başta Derince olmak üzere, Kocaeli’nde ve Türkiye’de çok sayıdaki sevenleri tarafından Ergün Ailesine başsağlığı mesajları gönderiliyor.

Petrol Ofisi’nden emekli olan İbrahim Ergün’ün cenaze namazı ise yarın (7 Şubat 2022 Pazartesi) öğlen namazını müteakip olarak Derince ilçesindeki Çınarlı Merkez Camii’nde kılındıktan sonra defnedilecek.

Ergün ailesine ve sevenlerine sabırlar dileriz