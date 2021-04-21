Nutuk yasaklandı | Utanç verici yasak



Türkiye sonunda bunu da gördü. İlk kez bir Milli Eğitim Müdürü Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kaleme aldığı Nutuk'un okullarda dağıtımını yasakladı. Utanç verici karara sosyal medyadan tepki yağıyor.

ADIM ADIM ATATÜRK RAHATSIZLIĞI MI?

Türk yurdu Türkiye'de aslında Türk olmadığını ileri süren sözde akademisyenin ardından, okullarda Andımız yasaklandı. Kahramanlık Madalyası'ndan Atatürk resmi kazındı, Türk istiklal harbinin başkomutanı, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü hedefe koyan aynı zihniyet, şimdi de Nutuk'u yasakladı. Üstelik bunu yapan bir Milli Eğitim Müdürü...

Mersin'de, Çamlıyayla Ülkü Ocakları’nın okullarda dağıtmak istediği Büyük Önder’ün eseri Nutuk dağıtımına skandal ifadelerle onay vermemesi TBMM gündemine taşındı

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü bir skandala imza attı. Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bakkal, Çamlıyayla Ülkü Ocakları’nın okullarda dağıtmak istediği Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün eseri Nutuk dağıtımına skandal ifadelerle onay vermedi.

Mersin Portal'da yer alan haber göre Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü Bakkal, ret gerekçesi olarak şok edici ifadeler kullandı. Mustafa Bakkal imzasıyla yayınlanan cevapta, “Mavi Çatı Yayınlarına ait “Mustafa Kemal Atatürk Gençler İçin Nutuk” adlı kitap için izin isteğine, “Osmanlı Padişahı Vahdettin’e yönelik ‘soysuzlaşmış, alçak’ ve dönemin Osmanlı Hükümeti’ne yönelik ‘aciz, haysiyetsiz ve korkak’ ifadeleri kullanıldığı… ‘Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün elinde sigara gösterilerek’ öğrencilere olumsuz örnek teşkil edecek öğelere yer verildiği” gerekçesiyle ret verildiğini kaydetti.

Mustafa Bakkal’ın bu cevabı şok yarattı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ulusal Kurtuluş Mücadelesini anlattığı Türk Milletinin başucu kitabının dağıtımının engellenmesi TBMM gündemine de taşındı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi veren CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Bakan Selçuk’a “Nutuk’ta geçen Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerine gerekçe göstererek dağıtımına izin vermeyen Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü görevden alınacak mıdır? Alınmayacaksa gerekçeleri nelerdir?” diye sordu.

