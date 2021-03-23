Öğrenciler, aileler dikkat yüz yüze sınavlar ertelendi





Covid-19 salgınında görülen mutand virüs artışı eğitimi ve öğrencileri vurdu.

Liselerde Yüz Yüze Sınav Takvimi Güncellemesi pic.twitter.com/lX0LLeg3cy — MEB (@tcmeb) March 23, 2021

Okulların açılmasının hemen ardından alınan yeni karar sistemi adeta allak bullak etti.

Yüz yüze sınavlar ertelendi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Hazırlık, 9,10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacaktır.

12. sınıfların sınavları devam edecek olup 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacak" denildi.

EN ÇOK VAKA ARTAN İLLER

Bu arada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son hafta 100 bin nüfusta koronavirüs vakası görünme oranı en çok artan ve azalan ileri açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının Türkiye'deki seyriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Riski ortadan kaldıracak olan tedbirdir" ifadelerini de kullanan Bakan Koca, son bir haftada, 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri paylaştı.

Buna göre; vakaların en çok azaldığı iller Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur olarak sıralandı. En çok artış olan iller ise; Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul, Erzincan oldu.

