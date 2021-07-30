Ormanlar cayır cayır yanarken THK kayyumu düğüne gitmiş



Ormanlar cayır cayır yanarken o düğüne gitmiş

Son iki gündür Manavgat, Mersin, Osmaniye, Marmaris, İstanbul başta olmak üzere 58 yerde birden çıkan orman yangınlarını söndürmek için bütün Türkiye seferber. Orman Genel Müdürlüğü Ekipleri karada canıyla dişiyle alevlerle mücadele ederken, sabotaj iddialarını araştırmak için sadece Marmaris'te soruşturma açıldı. Cehennem alevlerine teslim olan Manavgat'taki yangınlara sadece iki uçak gönderebilen Türk Hava Kurumu yönetimi son iki gündür vatandaşların hedefinde. Zira kurum, olağanüstü genel kurul yapılması için göreve getirdiği kayyumla başı dertte. Üstelik Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'de sık sık bir türlü genel kurul yapmayan Kayyum yönetiminin sözcüsü gibi davranıyor. Ormanlar cayır cayır yanarken 3 yıldır THK'nın vatandaşın kurban derisi bağışlarıyla satın aldığı yangın söndürme uçaklarını bir türlü göreve göndermeyerek adeta çürümeye terk ettiği iddialarına kimse cevap veremiyor. Bakan Pakdemirli'ye göre söz konusu uçaklara 'Kuşlar yuva yapmış' Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı ise ilk ağır eleştiriler üzerine ilk kez bir canlı yayına çıkarak eleştirilere geç de olsa cevap verme gereği duydu. Kurumun Baş Denetçisi'nin iddialarına yanıt veren Aşçı ormanlar alev alev yanarken bir yakının düğününe gittiği sözleri gece yarısı gündeme bomba gibi düştü.

Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşcı'nın canlı yayında Türkiye'nin orman yangınları ile mücadele ettiği bir zamanda ''düğündeydim' sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşcı'nın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye'nin farklı illerinde orman yangınları aralıksız devam ederken Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşcı, CNNTürk canlı yayınındaki telefon bağlantısında yangına rağmen düğüne gittiğini söyledi.

'BU AKŞAM ÖZEL BİR DURUMUM VARDI'

Aşçı, konuşmasında "Bu akşam bir özel durumum vardı, çocukluğundan beri büyüttüğümüz bir kızımızın düğünü vardı oraya gitmek durumunda kaldım." ifadelerini kullandı.

Aşçı THK kurumu bünyesinde olduğunu söylediği uçakların uçması için 4 milyon dolar harcama yapılması gerektiğini söylerken THK'nın sadece Laleli'de kirada olan bir otelin yıllık kuruma 3 milyon dolar ödediği ortaya çıktı.