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Ortaköylü'ler yeni dönemde rahat nefes alacak

İBB, yoğun trafik sebebiyle yapımı zor olan projeler bir bir hayata geçiriliyor.  Karantinada sokağa çıkma yasağı süresince İBB ekipleri ertelenen çok sayıda onarım bakım işlerini hayata geçirdi.

03 Mayıs 2020 Pazar 23:11
Ortaköylü'ler yeni dönemde rahat nefes alacak


Ortaköylü'ler yeni dönemde rahat nefes alacak

Covid-19 pandemisi sebebiyle 1 Mayıs’ta başlayan 3 günlük sokağa çıkma yasağı sebebiyle İstanbullular günlerini evde geçirirken, İBB de boş kalan kent sokaklarında daha rahat çalışma fırsatı yakaladı. Yoğun trafik sebebiyle yapımı zor olan projeler bir bir hayata geçiriliyor. Uzun yıllardır Ortaköylülerin rahatsız olduğu sahildeki kötü koku sorunu hızlı bir şekilde giderilmeye başlandı. Proje bittiğinde, Ortaköy sahilinde gezenler rahat rahat deniz havasını içlerine çekebilecek.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Covid-19 pandemisi sebebiyle, 3 günlük sokağa çıkma yasağını fırsata çevirdi. Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde normal zamanlarda güçlükle yapılan projeler, kent sokaklarının boş kalmasıyla işler çok daha rahat yapılmaya başlandı. İSKİ, Kadıköy’de Seyit Ahmet Deresi’nin denizle buluştuğu bölgede yürüttüğü çalışmaların bir benzerini de Ortaköy’de yürütüyor. Proje bittiğinde Kadıköylüler gibi Ortaköylüler de rahat bir nefes alacak.

İSKİ’nin Ortaköy’de yürüttüğü çalışmalar ile ilgili bilgi veren Genel Müdür Raif Mermutlu, “Projemiz bittiğinde, Ortaköy sahili artık kokmayacak. Vatandaşlarımız bu bölgede çok rahat bir şekilde kumpirlerini yiyecek, gezip dolaşabilecekler” dedi.

-ENERJİDEN TASARRUF YAPACAĞIZ-

Mermutlu, atık su ile yağmur sularının aynı kanaldan denize ulaşıyor olmasının beraberinde ciddi sorunlar getirdiğini belirterek, projeye hayata geçtiğinde atık su ve yağmur sularının birbirinden ayrıştırılacağını söyledi. Mermutlu, şöyle devam etti:
“Burada yıllarca karışık sistem çalışan bir tonoz (eski atık su kanalı) hattımız vardı ve kesit yetersizdi. Yağmur yağdığı zaman taşkınlara sebep oluyordu ve eski olduğu için de çökme tehlikesi vardı. Biz şu anda burada kesiti 4 metre kareden 12 metre kareye çıkarıyoruz. Böylelikle yağan yağmurun çok rahat bir şekilde denize ulaşımını sağlıyoruz. Bunun yanında kanalizasyon hattını da yağmur suyundan ayrıştırıyoruz. Bütün yağmur denize ulaşırken, atık sularda arıtma tesisine ayrışmış bir şekilde gidecek. Bu bize aynı zamanda elektrik masrafında da önemli bir avantaj sağlayacak.”

Proje, Haziran ayı sonunda tamamlanacak.

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