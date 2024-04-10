Özgür Özel, Bahçeli'ye 'Sandık' dersi verdi



Mübarek Ramazan Bayramı'nın ruhuna aykırı tehdit diliyle kutlama mesajı yayınlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye CHP Lideri Özgür Özel'den sert tepki. Özel Bayram'ın ilk günü yaptığı açıklamada Bahçeli’nin dünkü "Türk tarihi sandıkta yazılmamıştır. Herkes aklını başına almalı, rüzgar ektiği müddetçe fırtına biçeceğini unutmamalıdır" sözlerine tepki gösterdi. Özel, "Dilim varmaz cehalet demeye, dil sürçmesi olduğunu kabul etmek isterim. Sandık dışını çare göstermek bugüne kadar önüne gelen herkese darbeci diyenlerin herhalde sürçülisanıdır ki bayramın yüzü suyu hürmetine biz de affedelim" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özgür Özel, Manisa'da Ramazan Bayramı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'nin dün yayımladığı bayram mesajında, kullandığı "Türkiye Cumhuriyeti sandıkta kurulmamıştır. Türk tarihi sandıkta yazılmamıştır. Herkes aklını başına almalı” ifadelerine yanıt verdi.

"CEHALET DEMEYE DİLİM VARMAZ..."



"AKLINIZI BAŞINIZA ALIN..."

Özel şunları kaydetti: "Bu ülke sandıkta kurulmadı demek dilim varmaz cehalet demeye dil sürçmesi olduğunu kabul etmek isterim. Dünyada bir ülke sandıkla kurulmuşsa bu ülke kurulmuştur. Kurtulmadan önce bile kuruluşu öncelemiş milli iradeyi öncelemiş bir liderin kurtardığı bir ülkeye sandıkta demokrasiyle kurulmamış demek abesle iştigaldir. Sayın Bahçeli’nin benim öğretmeme ihtiyacı yoktur ama 23 Nisan 1920 günü bu ülke önce gazi Mustafa Kemal Atatürk ve birinci meclisin mensuplarının kıldıkları Cuma namazından sonra dualarla açılmış, ardından aldığı ilk karar mazbata tetkik komisyonudur. Bu dünyada ülkesini kendiliğinden bulmuş olanlarla bizi kimse karıştırmasın. Genel başkanlığını yaptığım bu parti de savaş meydanlarında kurulmuştur, savaş meydanlarında bu ülke kurtulmuştur ve bu savaşın komutanı TBMM olmuştur. Üçer aylık dönemlerde başkomutanlık görevini Atatürk’e devretmiş üçer aylık dönemlerde oylama yapmıştır. Bu ülkeyi sandıkta kurulmadı demek ve sandık dışını çare göstermek bugüne kadar önüne gelen herkese darbeci diyenlerin herhalde sürçülisanıdır ki bayramın yüzü suyu hürmetine biz de affedelim.

Millet devleti kurar geliştirir anayasasını değiştirir millet ne derse olur. Son seçimlerde milletle devleti karşı karşıya alanlar, devletin kamu görevlilerini, televizyonunu, Anadolu Ajansı’nı bir siyasi partinin emrine sokup milletin karşısına dikenler bundan ders alsınlar. Ne zaman millet-devlet karşı karşıya 1983’te asker seç diyenlere Özal seçilmiştir, ne zaman millet devlet karşı karşıya devletin bu milletin evlatlarının ne giyeceğine karışmıştır.; ne zaman devletin bazı unsurların milletin karşısında 15 Temmuz ve ne zaman bu seçim ne zaman milletin karşısına milleti dikerseniz millet kimseyi dinlemez. Milletin dediği olur sonra devlet yeni şeklini alır. Bize türlü çeşit akıllar verenlere şunu söylüyoruz, aklınızı başınıza alın, destek verdiğiniz hükümetle birlikte o hükümetin geçen yıl millet tarafından görevlendirildiğini unutmadan bu milletin derdine derman olunuz. Bu ülke sizden kavga değil icraat beklemektedir.

İYİ PARTİ'DEKİ KURULTAY SÜRECİ

Sayın Akşener bu ülkeye önemli hizmetleri olmuş kıymetli bir siyasetçidir. İYİ Parti gibi genç yeni bir parti ile Türkiye siyasetinde önemli bir arayış içine girmiştir. Geçmiş dönemde birlikte ittifak olduğumuz bu cumhuriyet meydanında ortak mitingler yaptığımız günlerimiz olmuştur. Tabi ki tüm siyasi partilerin içişleri kendi işleridir, liderlerin kararları kendi kararlarıdır. Hayırlı uğurlu olsun. Aramızda birtakım siyasi tartışmalar kendisinin birtakım eleştirileri olmuştur, o zaman canı sağolsun demiştim, bugün de benden yana bir hakkı varsa helal olsun. Bugün sayın Erdoğan’dan başlayarak tüm siyasi parti liderlerini arayacağım. Birinci parti olma sorumluluğuyla tüm siyasi parti liderlerini arayacağım."



