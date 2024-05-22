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Özgür Özel isim vermedi, MHP'li Ulvi Yönter üstüne aldı

MHP'li yöneticiler, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili her soruya 'Parmak' sallayarak, tehdit ederek yanıt vermeyi tercih ederken, seçim sonrası başlayan normalleşme sürecine ateş püskürüyor

22 Mayıs 2024 Çarşamba 19:14
Özgür Özel isim vermedi, MHP'li Ulvi Yönter üstüne aldı






Özgür Özel isim vermedi, MHP'li Ulvi Yönter üstüne aldı


Yerel seçimlerin ardından galibiyetle özgüveni yerine gelen CHP yönetiminin, diğer siyasi partilerle geliştirdiği normalleşme süreci, MHP'nin sivri dilli yöneticilerini korkutuyor mu? Dr. İzzet Ulvi Yönter'in yaptığı açıklama içinde yer alan ağır hakaret dolu kelimeleri okuyanlar hayrete düşürdü.


Türk siyasetinin iki büyük partisi CHP ve AKP arasındaki normalleşme süreci, MHP'nin gerginlik üreten açıklamaları, tehdit dili dolu açıklamalarıyla bilinen yöneticilerini neden endişelendiriyor?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün partisinin grup toplantısında "Bahçeli bana 4 tane soru sormuş, okumaya utanırım" demiş ve karşılık olarak Sinan Ateş cinayetiyle ilgili sorular yönelmişti.

Özel'in "Ben o dört soruyu okumam da Sayın Bahçeli size bu soruları yazan o arsız metin yazarları var ya şu dört soruya cevap versinler bakalım" diyerek okuduğu o sorulara yanıt MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'den geldi. 

Yönter, sosyal medya hesabından verdiği, Özel'e yönelik hakaretlerle dolu yanıtında "Liderimiz, yaptığı ve yapacağı tüm konuşmaları, yayımladığı tüm mesajları bizzat kendisi hazırlar, bu esnada danışmanlarından bazı konularla ilgili araştırma yapmasını isteyebilir" dedi. 


Yönter, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili sorulara karşılık ise şu ifadeleri kullandı: 

"Diğer yandan, en küçük ilgi ve alakamızın söz konusu dahi olmadığı bahse konu cinayet iddianamesiyle ilgili dün soru kalıbı içinde telaffuz ettiğin iddialarını ispat etmezsen, alçaksın, ahlaksızsın, şerefsizsin, namussuzsun! Daha sana ne diyelim…Hodri meydan…Bu da üç…Sende utanma yok ki! Sende omurga yok ki! İşin özünde sende hiçbir şey yok, ama CHP’nin Genel Başkanısın…Yazık, günah, ayıp… Senin gibi müptezellerin varlığı bile Türk siyasetinin mahvı perişanlığına en açık delildir…Sen Ülkücü düşmanısın, MHP düşmanısın, kimlerle iş tuttuğun cümle alemin de malumudur…Müfteriliğinin hukuki bedelini inşallah ödeyeceksin…"

Yönter'in yaptığı açıklamayı MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın da paylaştığı görüldü.

ÖZEL NE SORMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında Bahçeli'ye İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın'ı kastettiği anlaşılan sorularla yanıt vermişti. Özel, "Bahçeli'nin sormaya utanmadığı 4 soruyu önünü koyan iki arsız metin yazarı" diyerek andığı iki isim için konuşmasında şöyle demişti:

"Bu iki kişinin isimleri Sinan Ateş cinayeti iddianamesinde nasıl ve kimler tarafından iddianameden ayıklanmıştır? Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yapmış bir ismin sokak ortasında ölümünden sonra 'kimse tweet atmayacak, cenazeye gitmeyecek, taziye bildirmeyecek' diyen hangi ikisidir? Bu talimatı bütün partiye hangi ikisi yaymıştır? Tetikçiyi kaçıran aracın fotoğrafları açığa çıkıp Ülkü Ocakları Genel Başkanı’na bu aracın ceza yemeyecek, trafikte durdurulmayacak bir statüye kavuşturulmasına hangi ikisi ya da ikisinden hangisi katkı sağlamıştır? İran Cumhurbaşkanı'nın ölümünün üzerindeki sis perdesi aralanmalıdır diye bugün promter'e yazanlar, Sinan Ateş davasının üzerine sis çöktürürken bu ikisinin bu sisteki payı nedir? Yoksa bu sisin kendisi bizatihi bu ikisi midir? Bu dört soruyu cevaplayın, benim dört soruya bakarız."

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