Peker'in iddiaları savcılıkta | 11 isim hakkında suç duyurusu



Türkiye, Sedat Peker'in son iki gündür sosyal medya üzerinden yaptığı belgeli iddiaları konuşuyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek başkanlığındaki CHP heyeti Ankara Adliyesi'ne gelerek suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulundu.



Sedat Peker, geçen günlerde 'Deli Çavuş' adlı Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) eski Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve TOBB üyesi Salih Orakcı’nın rüşvet aldığını öne sürmüştü.

CHP'DEN SUÇ DUYURUSU

Peker'in ki SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu’nun, Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sorunlarının çözümü için 12 milyon TL rüşvet istediği iddiası Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise SPK ile ilgili partisinin suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı. CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ve beraberindeki heyet, iddialar hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP'li Muharrem Erkek ile birlikte; CHP Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç, Engin Altay ve Özgür Özel ile bazı milletvekilleri de suç duyurusunda bulundu.

İddiaların odağında yer alan isimler şöyle: