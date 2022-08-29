Peker'in iddiaları savcılıkta | 11 isim hakkında suç duyurusu
Türkiye, Sedat Peker'in son iki gündür sosyal medya üzerinden yaptığı belgeli iddiaları konuşuyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek başkanlığındaki CHP heyeti Ankara Adliyesi'ne gelerek suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulundu.
Sedat Peker, geçen günlerde 'Deli Çavuş' adlı Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) eski Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve TOBB üyesi Salih Orakcı’nın rüşvet aldığını öne sürmüştü.
Peker'in ki SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu’nun, Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sorunlarının çözümü için 12 milyon TL rüşvet istediği iddiası Türkiye'nin gündemine oturmuştu.
CHP'DEN SUÇ DUYURUSU
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise SPK ile ilgili partisinin suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı. CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ve beraberindeki heyet, iddialar hakkında suç duyurusunda bulundu.
CHP'li Muharrem Erkek ile birlikte; CHP Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç, Engin Altay ve Özgür Özel ile bazı milletvekilleri de suç duyurusunda bulundu.
İddiaların odağında yer alan isimler şöyle:
- Ali Fuat Taşkesenlioğlu - Bankasya eski yöneticisi, Halkbank eski genel müdürü, Sermaya Piyasası Kurulu eski Başkanı
- Zehra Taşkesenlioğlu Ban - AKP Erzurum milletvekili
- Ünsal Ban
- Serkan Taranoğlu - Cumhurbaşkanı Danışmanı
- Sahil Orakcı - TOBB Deniz Meclisi üyesi, Kıyı Emniyeti Eski Genel Müdürü
- Orhan Pala - Borsa Gündem Gazetesi sahibi
- Burak Taşçı - Hürriyet Gazetesi yazarı
- Nesrin Kakırman – Burdur İl Milli Eğitim Eski Müdürü
- Diyarbakırlı Nedim Özbek, Ahmet ve Süleyman isimli şahıslar