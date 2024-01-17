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Pınar Hacısalihoğlu'na emeklilerden sert tepki

Emekli zammı konusunda iktidarı savunmak isteyen hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu'nun taşrada kendi evinde oturan emekliler için son zamlarla birlikte aldığı maaşı savununca sosyal medyadan tepki yağdı.

17 Ocak 2024 Çarşamba 18:45
Pınar Hacısalihoğlu'na emeklilerden sert tepki






Pınar Hacısalihoğlu'na emeklilerden sert tepki


Emekli maaşlarının, Asgari ücretle bağını 2008 yılında koparan AK Parti iktidarının hayat pahalılığı kat kat arkerken, emekli maşlarını milim milim yükselten ekonomi yönetimini savunmak isterken milyonlarca emeklinin tepkisini çekti.

İktidarın emekliler için açıkladığı yüzde 5 zam oranını değerlendiren Hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu, "Taşradaysan her şeyi yarı fiyatına alıyorsun zaten. Yaşadığın ev senindir muhtemelen ya da çok düşük bir kira ödüyorsundur" diye konuştu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 37 zam alan SGK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam daha yapılacağını açıkladı, en düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu. Bu zam oranı memur emeklisinin aldığı zam oranının altında kaldı.

Tartışmalar sürerken Habertürk TV’de Sena Alkan’ın sunduğu ‘Açık ve Net’ programına konuk olan hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu, “Taşradaysan her şeyi yarı fiyatına alıyorsun zaten. Yaşadığın ev senindir muhtemelen ya da çok düşük bir kira ödüyorsundur” dedi.

Hacıbektaşoğlu’nun emekli vatandaşlar hakkındaki o sözleri ise sosyal medyada tepki çekti.

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Son Güncelleme: 17.01.2024 23:21
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