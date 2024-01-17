Pınar Hacısalihoğlu'na emeklilerden sert tepki



Emekli maaşlarının, Asgari ücretle bağını 2008 yılında koparan AK Parti iktidarının hayat pahalılığı kat kat arkerken, emekli maşlarını milim milim yükselten ekonomi yönetimini savunmak isterken milyonlarca emeklinin tepkisini çekti.

Hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu’nun, emekliler hakkında söyledikleri tepki çekti:



''Taşrada yaşıyorsan her şeyi yarı fiyatına alıyorsun, elektrik faturan çok azdır, ev ya senindir ya da 500-600 TL kira ödüyorsundur.'' pic.twitter.com/kOME1RjAOQ — Haber Report (@HaberReport) January 17, 2024

İktidarın emekliler için açıkladığı yüzde 5 zam oranını değerlendiren Hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu, "Taşradaysan her şeyi yarı fiyatına alıyorsun zaten. Yaşadığın ev senindir muhtemelen ya da çok düşük bir kira ödüyorsundur" diye konuştu.

ek zam daha yapılacağını açıkladı, en düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu. Bu zam oranı memur emeklisinin aldığı zam oranının altında kaldı.

Tartışmalar sürerken Habertürk TV’de Sena Alkan’ın sunduğu ‘Açık ve Net’ programına konuk olan hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu, “Taşradaysan her şeyi yarı fiyatına alıyorsun zaten. Yaşadığın ev senindir muhtemelen ya da çok düşük bir kira ödüyorsundur” dedi.

Hacıbektaşoğlu’nun emekli vatandaşlar hakkındaki o sözleri ise sosyal medyada tepki çekti.