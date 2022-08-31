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Polis karakolu basan AKP'li başkan, partiden atıldı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde, tartıştığı polis memurunu darbeden AKP Gençlik Kolları İlçe Başkanı Hakan Korkmaz, tutuklandı. Açıklamada, "Şahıs görevinden el çektirildi" denildi.

31 Ağustos 2022 Çarşamba 23:10
Polis karakolu basan AKP'li başkan, partiden atıldı

Polis karakolu basan AKP'li başkan, partiden atıldı

Kayseri'de bir polis karakoluna yakınlarıyla birlikte basan AKP'nin kabadayı gençlik kolları başkanı Hakan Bayraktar, tutuklandıktan sonra partiden de atıldı.

AKP Gençlik Kolları Tomarza İlçe Başkanı Hakan Korkmaz, dün akşam saatlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde bulunan bir polis memuru ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Korkmaz, polis memurunu darbetti.


Olay sonrası Korkmaz gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Korkmaz tutuklandı.

Konuyla ilgili Kayseri Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"30 Ağustos 2022 tarihinde akşam saatlerinde Tomarza İlçe Emniyet Amirliği girişinde bir siyasi partinin gençlik kolları yönetiminde bulunan şahıs ile karakol girişinde görevli polis memuru arasında arbede yaşanmıştır. Karakolda görevli diğer personelin müdahalesi ile şahıs gözaltına alınmıştır. Yaralanan polis memuru, doktor raporu alarak ilgili mercilere şikayette bulunmuştur. Konunun birimlerimize iletildiği andan itibaren yasal sistemin işletilmesi sağlanmıştır. Emniyette ifadesi alınan şahıs savcılık tarafından tutuklama istemiyle mahkemeye çıkartılmıştır. Çıkartıldığı mahkemece tutuklanan şahıs, Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Şahsın yargılanması tutukluluk haliyle devam etmektedir. Kayseri Valiliği olarak konuyu takip etmekte olduğumuzu, hiçbir suretle ve hiçbir gerekçeyle milletimizin huzuru için fedakarca görev yapan emniyet çalışanlarımıza yapılan bu menfur saldırıyı hoş görmediğimizi ve konunun takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygılarımızla bildiririz." 

AKP KAYSERİ İL BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

AKP Tomarza İlçe Başkanı Hakan Korkmaz'ın polis memurunu darp gerekçesiyle tutuklanmasına ilişkin AKP İl Başkanlığı, yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Dün akşam saatlerinde Tomarza ilçemizde partimiz gençlik kollarında da görev alan şahıs yakın tarihte düğünü olması nedeniyle ailesiyle birlikte ilçe emniyet binasına ilgili izinlerin müracaatı için uğramış, bu esnada görevli polis memurumuzla arasında asla tasvip etmeyeceğimiz şekilde tartışma ve arbede yaşanmıştır. İlgili şahıs çıkarıldığı mahkeme sonucu tutuklanmıştır. Olayın tarafımızca öğrenilmesiyle birlikte ilgili şahıs hakkında Genel Merkez Gençlik Kollarımızdan gelen üst yazıyla ivedilikle görevinden el çektirilme kararı verilmiştir. Ayrıca olayın hemen akabinde yaralanan polis memurumuz Şehir Hastanesi'nde İl Başkanlığı ve Gençlik Kolları teşkilatı olarak ziyaret edilerek durumdan duyduğumuz üzüntü dile getirilmiştir" denildi. 

Açıklamanın devamında ise "Ayrıca ve önemle belirtmek isteriz ki ülkemizde ve şehrimizde görev alan asker, polis ve tüm güvenlik güçlerimiz bizler için çok kıymetlidir. AK Parti Kayseri teşkilatı olarak şehrimizin güvenliği için çalışan ve ter döken tüm güvenlik güçlerimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daima yanlarında olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
KayseriTomarzaAkp
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