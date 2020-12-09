Prof. Dr. Aydal: 'İktidar madenciliğimizi felç ettiğini yeni anladı'
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Maden Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Doğan Aydal, stratejik bir alan olan madenciliğimiz ile ilgili son torba kanunla yapılan değişikliği değerlendirdi.
Aydal, “Maden alım Merkezleri” kurulmadığı sürece, bu değişikliklerin komadaki madenciliğimize çok fazla fayda getirmeyeceğini vurguladı.
Hükümet madenciliğimizi felç ettiğini yeni anladı
Aydal şunları kaydetti:
O madde madenciliğimizi tükenme noktasına sürükledi
2015 yılında eklenen maddelerin madenciliğimizi tükenme noktasına getirdiğini ileri süren Aydal; 1985 yılında Kanunlaşan 3213 sayılı maden kanunu mevcut Hükümet döneminde birçok değişikliğe uğramıştır. Neredeyse her maddesine “Değişik şu fıkra” denilerek yeni bir fıkra eklenmiş, Kanun; delik deşik olmuş, tanımlanamaz, yorumlanamaz hale gelmiştir. Özellikle 2015 yılında eklenen ve maden sahiplerinin yaptığı küçük, büyük her hatada büyük cezalar vermeyi marifet sayan maddeler, Madenciliğimizi maalesef tükenme noktasına doğru sürüklemiştir. 2015 yılında kabul edilen Kanunla ilgili “Yönetmelik” ise kanunun kabulünde 17 ay sonra yayımlanmıştır. Bu gecikme de birçok madencide geri dönülemez zararlar oluşturmuştur." ifadesini kullandı.
Madencilik ruhsat sayıları üçte bir oranında düştü
Aydal , 2008 yılı sonunda 45.900 olan ruhsat sayısının, insanlarımızın madenciliği terk etmesi sebebiyle 2019 yılı sonunda, üçte birine 15.731 ruhsat sayısına düştüğünü belirtti
Maden ihracatımızda büyük düşüş yaşandı
Aydal açıklamasına şöyle devam etti:
"Ruhsat sayıları bu kadar azalırken, tahakkuk eden Devlet hakkı sürekli arttırılmış madenci canından bezdirilmiştir. Yaklaşık beş milyar dolar olan ihracatımız 3,5 milyar dolar seviyelerine kadar düşmüştür. Her yıl yapılan ruhsat müracaatlarında da önemli düşüşler vardır. 2013 yılında 5577 ruhsat müracaatı bulunurken 2016 sonunda müracaat sayısı 999 ‘a kadar düşmüştür. Kanunda neredeyse her maddeye birkaç değişiklik getiren Hükümet, bu değişiklikleri 24.11.2020 tarihinde TBMM’de onaylamıştır. Anlaşıldığı kadarıyla, büyük engeller oluşturan maddelerde değişiklik yapılmıştır. Ümit ederim bu değişiklikler madencilerin lehine olarak gelişir ve madenciliğimiz tümden yok olmaktan kurtulur.