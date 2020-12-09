Prof. Dr. Aydal: 'İktidar madenciliğimizi felç ettiğini yeni anladı'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Maden Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Doğan Aydal, stratejik bir alan olan madenciliğimiz ile ilgili son torba kanunla yapılan değişikliği değerlendirdi.

Aydal, “Maden alım Merkezleri” kurulmadığı sürece, bu değişikliklerin komadaki madenciliğimize çok fazla fayda getirmeyeceğini vurguladı.

Hükümet madenciliğimizi felç ettiğini yeni anladı

Aydal şunları kaydetti:

Madencilik ruhsat sayıları üçte bir oranında düştü

"Maden Kanununun birçok maddesinde değişiklik yapan Hükümet, bu yeni kanunun gerekçesini yazarken ilk paragrafta “Bilindiği üzere, 3213 sayılı Maden Kanununda 5995 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler 26/06/2010 tarih ve 27621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Daha sonra çıkarılan çok sayıda torba kanunlar ile 3213 sayılı Maden Kanununda çeşitli maddeleri değiştirilmiş ancak özellikle idari para cezalarının yüksek oranlarda olması nedeniyle ruhsat sahiplerince ödenebilir olmaktan çıkmıştır.” şeklinde bir cümle yazarak kanun teklifini hazırlamış ve değişiklikler, Kasım ayı sonunda bir torba kanun içinde TBMM’de kabul edilmiştir. Yani Hükümetimiz geçmişte, torba kanunlar ile 3213 sayılı esas Kanunda yaptıkları değişikliklerin Madenciliğimizi felç ettiğinin farkına maalesef yeni varmıştır.O madde madenciliğimizi tükenme noktasına sürükledi2015 yılında eklenen maddelerin madenciliğimizi tükenme noktasına getirdiğini ileri süren Aydal; 1985 yılında Kanunlaşan 3213 sayılı maden kanunu mevcut Hükümet döneminde birçok değişikliğe uğramıştır. Neredeyse her maddesine “Değişik şu fıkra” denilerek yeni bir fıkra eklenmiş, Kanun; delik deşik olmuş, tanımlanamaz, yorumlanamaz hale gelmiştir. Özellikle 2015 yılında eklenen ve maden sahiplerinin yaptığı küçük, büyük her hatada büyük cezalar vermeyi marifet sayan maddeler, Madenciliğimizi maalesef tükenme noktasına doğru sürüklemiştir. 2015 yılında kabul edilen Kanunla ilgili “Yönetmelik” ise kanunun kabulünde 17 ay sonra yayımlanmıştır. Bu gecikme de birçok madencide geri dönülemez zararlar oluşturmuştur." ifadesini kullandı.

Aydal , 2008 yılı sonunda 45.900 olan ruhsat sayısının, insanlarımızın madenciliği terk etmesi sebebiyle 2019 yılı sonunda, üçte birine 15.731 ruhsat sayısına düştüğünü belirtti

Maden ihracatımızda büyük düşüş yaşandı

Aydal açıklamasına şöyle devam etti:

"Ruhsat sayıları bu kadar azalırken, tahakkuk eden Devlet hakkı sürekli arttırılmış madenci canından bezdirilmiştir. Yaklaşık beş milyar dolar olan ihracatımız 3,5 milyar dolar seviyelerine kadar düşmüştür. Her yıl yapılan ruhsat müracaatlarında da önemli düşüşler vardır. 2013 yılında 5577 ruhsat müracaatı bulunurken 2016 sonunda müracaat sayısı 999 ‘a kadar düşmüştür. Kanunda neredeyse her maddeye birkaç değişiklik getiren Hükümet, bu değişiklikleri 24.11.2020 tarihinde TBMM’de onaylamıştır. Anlaşıldığı kadarıyla, büyük engeller oluşturan maddelerde değişiklik yapılmıştır. Ümit ederim bu değişiklikler madencilerin lehine olarak gelişir ve madenciliğimiz tümden yok olmaktan kurtulur.



