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Prof. Dr. Doğan Aydal | Hükümet algı yönetimi yapıyor

Prof. Dr. Doğan Aydal, yaptığı yazılı açıklamada Hükümetin 18 yıllık tarım politikalarını eleştirerek "Buğday İthal ederken Dünya piyasalarına göre daha pahalı ithal etmenin, un ihraç ederken de Dünya piyasaları ortalamalarına göre daha ucuz satmanın sebepleri mutlaka araştırılmalıdır." dedi.

19 Ocak 2021 Salı 13:23
Prof. Dr. Doğan Aydal | Hükümet algı yönetimi yapıyor


Prof. Dr. Doğan Aydal | Hükümet algı yönetimi yapıyor

Yeniden Refah Partili Prof. Dr. Aydal, 18 yılda buğday ithalatında devletin 3,5 milyar dolar zarara uğratıldığını daha önce ifade ettiklerini hatırlatarak, buna cevaben AK Partili idarecilerin “Buğday ithalatını, mamul madde yapmak ve ihraç etmek için alıyoruz” yönündeki beyanlarının algı yönetimi olduğunu ileri sürdü.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal, yaptığı yazılı açıklamada Hükümetin 18 yıllık tarım politikalarını eleştirerek "Buğday İthal ederken Dünya piyasalarına göre daha pahalı ithal etmenin, un ihraç ederken de Dünya piyasaları ortalamalarına göre daha ucuz satmanın sebepleri mutlaka araştırılmalıdır." dedi.

Hükümetin iddiasını rakamlar doğrulamıyor

Aydal şunları söyledi:  Ülkemizde ekili alanların, 9 milyon dönümü buğday ekim arazisi olmak üzere, 35 milyon dönüm azaldığı AK Parti Hükümetinin iktidarları süresince ithal ettiği buğday miktarının 63,2 milyon ton olduğu da bilinmektedir. Ortalama buğday fiyatları esas alındığında ödenen miktar ise 16,5 milyar dolardır. Bu ödemelerde,  Dünya ortalama buğday fiyatları esas alındığında 3,5 Milyar dolar fazla ödeme yapıldığı da daha önce de ifade edilmişti. Hükümetin iddiası ise; bu alınan buğdaylardan un, bulgur, makarna, irmik, glüten, kepek gibi mamul madde yapılıp satıldığı ve çok kar edildiği yönünde olmuştur. Bu ifadeler bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da birkaç kez ifade edilmiştir. 

16,5 milyar dolar verip 11 milyarlık ihracat yapmak kazanç değildir

Eldeki ithalat ve ihracat verilerinin bu söylemleri doğrulamadığını vurgulayan Aydal,  "International Grain Council ve TUİK verilerine göre 2002-1019 yıl sonu arasında ihraç ettiğimiz un, makarna, irmik, nişasta, glüten,  kepek gibi bütün mamul madde miktarının 39,5 milyon ton ve bu maddelerin satışından elde edilen toplam değer 13,65 milyar dolardır. Bu verilerden de anlaşılacağı üzere yaklaşık 24 milyon ton buğday iç piyasa mamul madde ihtiyaçları için ithal edilmiştir. İhraç ürünlerimizden olan mamul ürünlerin bir kısmını tekrar yurtdışından neden ithal ettiğimiz de ayrı bir soru olarak karşımızda durmaktadır. AK Parti hükümeti aynı dönemler içinde 13,7 milyon ton mamul madde ithaline izi vererek, ithalata 2,5 milyar dolar ödemiştir. Eğer ifade edildiği gibi ithal edilen buğdaylar mamul madde üretimi için yapıldı ise, buğdaylara 16,5 milyar dolar verip, mamul ürünlerden toplamda 11 milyar dolar ihracat kazancı elde edilmesi pek kazançlı gözükmemektedir." şeklinde konuştu.

18 yılda un ihracatında kayıp 760 milyon dolar

18 yılda un ihracatından kaybımızın 760 milyon dolar olduğunu öne süren Aydal, şöyle devam etti:  

"Buğdayların Dünya ortalama ton başı fiyatının üzerinde alım yapılmasının yanı sıra (ton başına 54,6 Dolar), ihraç edilen mamul ürünlerin de, Dünya piyasalarının ortalama değerinin altında satılması da dikkatle incelenmesi gereken sorular olarak karşımızda durmaktadır. Un satışlarımız bunun en tipik örneğidir. 2002-2019 yılları arasındaki tabloya bakıldığında, Un satışlarımızın 2011 yılı hariç, Dünya ortalamasının daima altında olduğu görülecektir. 2002-2019  yılları arasındaki un ortalama ihraç fiyatımız ton başına 21,3 Dolar daha düşüktür. Dünya ihraç ortalaması ton başına  1370 dolar iken, Türkiye  makarna ihracatının ton başına 570 dolar olması ise hiç anlaşılabilir bir durum değildir." 

UN

Dünya İhracat

Türkiye İhracat

YIL

Ortalama Birim Fiyatı(Ton/$)

Ortalama Birim Fiyatı(Ton/$)

2002

220

188

2003

242

188

2004

277

251

2005

247

215

2006

253

218

2007

337

349

2008

512

509

2009

359

322

2010

348

325

2011

433

449

2012

418

422

2013

464

442

2014

440

422

2015

369

350

2016

332

305

2017

324

302

2018

336

304

2019

358

322

ORTALAMA

348,2

326,9

 
Şekil: Un ihraç değerlerimizin ton başına Dünya piyasasının ortalama 21,3 dolar altında olduğunu gösterir tablo ve grafik.

YIL

İHRACAT MİKTARI (TON)

İHRACAT DEĞERİ(BİN$)

2002

249.274

46.833

2003

593.365

111.482

2004

786.055

197.487

2005

1.980.058

426.152

2006

1.250.115

272.850

2007

1.216.893

424.486

2008

1.213.278

617.976

2009

1.805.866

581.039

2010

1.836.295

596.282

2011

1.984.515

891.744

2012

1.993.012

840.817

2013

2.142.367

946.605

2014

2.207.218

931.232

2015

2.796.584

978.608

2016

3.533.968

1.078.489

2017

3.489.624

1.052.581

2018

3.308.651

1.006.290

2019

3.262.406

1.051.718

TOPLAM

35.649.544

12.052.671

Şekil: 2002-2019 yılları arasında ihraç edilen un miktarları ve gelirleri
 
Şekil: Makarna ihracatımızdaki inanılmaz düşük değerler.

Son Güncelleme: 19.01.2021 13:31
Anahtar Kelimeler:
Yeniden Refah
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