Prof. Dr. Doğan Aydal | Hükümet algı yönetimi yapıyor
Yeniden Refah Partili Prof. Dr. Aydal, 18 yılda buğday ithalatında devletin 3,5 milyar dolar zarara uğratıldığını daha önce ifade ettiklerini hatırlatarak, buna cevaben AK Partili idarecilerin “Buğday ithalatını, mamul madde yapmak ve ihraç etmek için alıyoruz” yönündeki beyanlarının algı yönetimi olduğunu ileri sürdü.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal, yaptığı yazılı açıklamada Hükümetin 18 yıllık tarım politikalarını eleştirerek "Buğday İthal ederken Dünya piyasalarına göre daha pahalı ithal etmenin, un ihraç ederken de Dünya piyasaları ortalamalarına göre daha ucuz satmanın sebepleri mutlaka araştırılmalıdır." dedi.
Hükümetin iddiasını rakamlar doğrulamıyor
Aydal şunları söyledi: Ülkemizde ekili alanların, 9 milyon dönümü buğday ekim arazisi olmak üzere, 35 milyon dönüm azaldığı AK Parti Hükümetinin iktidarları süresince ithal ettiği buğday miktarının 63,2 milyon ton olduğu da bilinmektedir. Ortalama buğday fiyatları esas alındığında ödenen miktar ise 16,5 milyar dolardır. Bu ödemelerde, Dünya ortalama buğday fiyatları esas alındığında 3,5 Milyar dolar fazla ödeme yapıldığı da daha önce de ifade edilmişti. Hükümetin iddiası ise; bu alınan buğdaylardan un, bulgur, makarna, irmik, glüten, kepek gibi mamul madde yapılıp satıldığı ve çok kar edildiği yönünde olmuştur. Bu ifadeler bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da birkaç kez ifade edilmiştir.
16,5 milyar dolar verip 11 milyarlık ihracat yapmak kazanç değildir
18 yılda un ihracatında kayıp 760 milyon dolar
18 yılda un ihracatından kaybımızın 760 milyon dolar olduğunu öne süren Aydal, şöyle devam etti:
"Buğdayların Dünya ortalama ton başı fiyatının üzerinde alım yapılmasının yanı sıra (ton başına 54,6 Dolar), ihraç edilen mamul ürünlerin de, Dünya piyasalarının ortalama değerinin altında satılması da dikkatle incelenmesi gereken sorular olarak karşımızda durmaktadır. Un satışlarımız bunun en tipik örneğidir. 2002-2019 yılları arasındaki tabloya bakıldığında, Un satışlarımızın 2011 yılı hariç, Dünya ortalamasının daima altında olduğu görülecektir. 2002-2019 yılları arasındaki un ortalama ihraç fiyatımız ton başına 21,3 Dolar daha düşüktür. Dünya ihraç ortalaması ton başına 1370 dolar iken, Türkiye makarna ihracatının ton başına 570 dolar olması ise hiç anlaşılabilir bir durum değildir."
|
UN
|
Dünya İhracat
|
Türkiye İhracat
|
YIL
|
Ortalama Birim Fiyatı(Ton/$)
|
Ortalama Birim Fiyatı(Ton/$)
|
2002
|
220
|
188
|
2003
|
242
|
188
|
2004
|
277
|
251
|
2005
|
247
|
215
|
2006
|
253
|
218
|
2007
|
337
|
349
|
2008
|
512
|
509
|
2009
|
359
|
322
|
2010
|
348
|
325
|
2011
|
433
|
449
|
2012
|
418
|
422
|
2013
|
464
|
442
|
2014
|
440
|
422
|
2015
|
369
|
350
|
2016
|
332
|
305
|
2017
|
324
|
302
|
2018
|
336
|
304
|
2019
|
358
|
322
|
ORTALAMA
|
348,2
|
326,9
Şekil: Un ihraç değerlerimizin ton başına Dünya piyasasının ortalama 21,3 dolar altında olduğunu gösterir tablo ve grafik.
|
YIL
|
İHRACAT MİKTARI (TON)
|
İHRACAT DEĞERİ(BİN$)
|
2002
|
249.274
|
46.833
|
2003
|
593.365
|
111.482
|
2004
|
786.055
|
197.487
|
2005
|
1.980.058
|
426.152
|
2006
|
1.250.115
|
272.850
|
2007
|
1.216.893
|
424.486
|
2008
|
1.213.278
|
617.976
|
2009
|
1.805.866
|
581.039
|
2010
|
1.836.295
|
596.282
|
2011
|
1.984.515
|
891.744
|
2012
|
1.993.012
|
840.817
|
2013
|
2.142.367
|
946.605
|
2014
|
2.207.218
|
931.232
|
2015
|
2.796.584
|
978.608
|
2016
|
3.533.968
|
1.078.489
|
2017
|
3.489.624
|
1.052.581
|
2018
|
3.308.651
|
1.006.290
|
2019
|
3.262.406
|
1.051.718
|
TOPLAM
|
35.649.544
|
12.052.671
Şekil: 2002-2019 yılları arasında ihraç edilen un miktarları ve gelirleri
Şekil: Makarna ihracatımızdaki inanılmaz düşük değerler.