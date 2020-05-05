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RadyoTrafik | Ölüme neden olan sürücüler trafikten men edilmeli

Trafik Haftası özel yayınında Radyo Trafik’e konuk olan Trafik Mağdurları Derneği Genel Başkanı Yeşim Ayöz'den çarpıcı tesbitler geldi.

05 Mayıs 2020 Salı 11:33
RadyoTrafik | Ölüme neden olan sürücüler trafikten men edilmeli

Ölüme neden olan sürücüler trafikten men edilmeli

Trafik Haftası özel yayınında Radyo Trafik’e konuk olan Trafik Mağdurları Derneği Genel Başkanı Yeşim Ayöz,önemli açıklamalarda bulundu. Öncelikle aracı çalıştıran herkesin, hangi davranışların ne gibi sonuçlar yapabileceğini çok iyi bilindiğine vurgu yapan Ayöz, “Elimize kaynar su dökülmesi bir kazadır, ancak kırmızı ışıkta geçersem ne olacağını, bunun risklerini biliyorum, birine çarpıp kaçarsam sonuçlarını biliyorum. Buna bir kaza deyip hafifletmenin bir manası yok, bunların hepsi öngörülebilir şeylerdir” dedi.

“1 KİŞİNİN ÖLÜMÜ TRAJEDİ, 1 MİLYON KİŞİNİN ÖLÜMÜ İSTATİSTİKTİR!”

Dünya genelinde bir yıl içerisinde meydana gelen kazalarda 1 milyon 300 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen Ayöz, “ 1 kişinin ölümü trajedi, 1 milyon kişinin ölümü ise istatistiktir demişler. Maalesef, trafik kazalarında da durum ne yazık ki böyle,yol ölümleri de istatistiğe giriyor.” dedi. Trafik kazalarının sadece kazada ölen ya da yaralanan kişiyi değil bu kişilerin yakın çevresini de etkilediğini belirten Ayöz, 5 yıl önce yapılan bir araştırmaya göre, kazada bir yakınını kaybeden her 100 kişiden 30’nun intihar ettiğini açıkladı. Ayöz, ”Her trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin yanında bir kişi de kalıcı sakatlık yaşıyor. Dünyada trafik kazalarında yaralanan insan sayısı 1 yılda 50 milyon kişi, bu çok büyük bir rakam” dedi.

ÖLÜME NEDEN OLAN TRAFİKTEN MEN EDİLMELİ!

İçişleri Bakanlığı tarafından 2020 yılı hedefi olarak konulan “Trafik kazalarında 2020 yılı için sayısal hedefin ölümlü kazalarda yüzde 6 azalma” hedefinin çok iyi bir hedef olduğunu belirten Ayöz, “keşke olsa ama ben karamsarım” dedi. Ayöz, Trafik Mağdurları Derneği olarak mağdurların haklarının korunması için taleplerini de,

*”Birine çarpıp kaçmak ikinci derece cinayet olarak sayılmalı,

*Cezalar caydırıcı olmalı,

*Her dava ayrı ayrı incelenmeli,

*Trafikte insanların ölmesine sebep olan bir kazaya sebep olan sürücülerin trafikten men edilmeli.” şeklinde sıraladı.

TÜRKİYE’DE ADLİ CEZALAR YETERİSİZ, ARTTIRILMALI!

İrlanda’da herhangi bir çarpıp kaçma durumunda insanların en az 10 yıl ceza aldığını ve sonrasında da yargılama esnasında bu cezanın arttırıldığının altını çizen Trafik Mağdurları Derneği Başkanı Yeşim Ayöz, Türkiye’de adli cezaların yetersiz olduğunu, kişinin “zaten bir şey olmaz” diye düşündüğünü ve cezaların arttırılması gerektiğini belirtti. Ayöz trafik kazalarında davaların her birinin ayrı ayrı incelenmesi gerektiğini söyledi.

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