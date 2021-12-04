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Rakamları TUİK'ten mi aldın | Erdoğan'a Mersin mitingi cevabı

Mersin Umut Meydanı'nda düzenlenen 'Milletin Sesi' mitinginde on binlerce kişiye seslenen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sayı ile ilgili çıkışını yanıtsız bırakmadı.

04 Aralık 2021 Cumartesi 21:14
Rakamları TUİK'ten mi aldın | Erdoğan'a Mersin mitingi cevabı


Rakamları TUİK'ten mi aldın | Erdoğan'a Mersin mitingi cevabı


Ana Muhalefet Partisi Lideri Kılıçdaroğlu'nun 100 binden fazla vatandaşın katıldığı Milletin Sesi Mitingi sonrası rakam polemiği başladı. Adını 'Umut Meydanı' olarak dillendiren Kemal Kılıçdaroğlu coşkulu kalabalığa seslenmeden önce, mikrofona kadın çiftçiler, atanamayan öğretmenler ve esnaf temsilcileri çıkarak sorunlarını dile getirdi. Miting sonrası Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'ndan Mersin'de yeterince kalabalık toparlayamadı sözlerine ise yanıt gecikmedi.


CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Elimde rakamlar var. CHP Mersin'de bu kadar kalabalık toparlayamadı” sözlerine yanıt verdi...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Mersin'de bir miting gerçekleştirdi.

Mitingde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ceketini çıkararak AKP'ye "Ey Saray, geliyor gelmekte olan" diye seslendi. İktidara geldiklerinde tüm sorunları çözeceklerini söyledi.

Miting sonrası alandaki katılım tartışma konusu oldu. CHP kaynakları 50 bin civarında vatandaşın mitinge katılımı olduğunu söylerken iktidar kaynakları 21 bin civarında olduğunu iddia etti.

"ELİMİZDE RAKAMLAR VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Siirt'teki mitinginden Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu,

Erdoğan; "Bugün Mersin'deydi, Mersin'de bu kadar kalabalık toparlayamadı. Bize daha büyük alan verilseydi orayı doldururduk diyor. Topladığın kalabalık ortada, resmi rakamlar elimizde." dedi.

"RAKAMLARI TÜİK'TEN Mİ ALDIN"

Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'a yanıtı gecikmedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu; “Mersin mitinginden elimde rakamlar var” demişsin Erdoğan. Allah’ını seversen doğru söyle, TÜİK’ten mi aldın?" ifadelerini aldı.

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MitingMersinChpUmut Meydanı
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