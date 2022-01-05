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Rize'de zamlara protesto gösterisi | Yanduk, Bezduk, Darlanduk

Rizeliler; elektrik, doğal gaz ve akaryakıt zamlarını ellerinde "Bezduk", "Darlanduk", "Yanduk" yazılı dövizler ve gaz lambaları ile protesto etti.

05 Ocak 2022 Çarşamba 02:55
Rize'de zamlara protesto gösterisi | Yanduk, Bezduk, Darlanduk

Rize'de zamlara protesto gösterisi | Yanduk, Bezduk, Darlanduk

CHP Rize İl Başkanlığı ve sivil toplum örgütleri, 15 Temmuz parkında, “Zamlara Hayır” eylemi yaptı. Eyleme Saadet Partisi, Demokrat Parti, DİSK Emekli Sen ve Atatürkçü Düşünce Derneği de destek verdi. Rizeliler ellerinde, “Zamlara Hayır”, “Darlanduk”, “Yanduk”, “Bezduk” yazan dövizler ve gaz lambaları taşıdı.

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, 6 ay önce yeni zamların geleceğini söylediklerini belirterek, “Elektriğe, doğal gaza, yakıta, gıdaya, ekmeğe, iğneden ipliğe her şeye zam üstüne zam yapılmasına karşı sesimizi yükseltmek için bugün burada toplandık. Bir kez daha sesleniyoruz zamlara ve haksızlıklara karşı sesimizi yükseltmezsek daha çok zam ve haksızlıklarla karşılaşacağız” dedi.

“ZAMLARIN NEDENİ NE DOLAR NE DE DIŞ GÜÇLER”

Ekmeğin bazı illerde 3 lira olduğunu ancak fırıncı esnafı için bu rakamında yeterli olmadığını söyleyen Deniz, çay üreticisinin de zor durumda kaldığını dile getirdi. Çay üreticisi olmayan Azerbaycan'dan bile çay alındığına dikkat çeken Saltuk Deniz, “Zamların nedeni ne dolardır, ne dış güçlerdir. Zamların nedeni kötü yönetimdir. Bu süreçte çok net gördük ki dolar yükselse de gerilese de fiyatlar artmaya devam etmektedir” dedi.

Elektriğe bir kalemde yapılan zammın Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı olduğunu belirten Deniz, “Ülkemizde elektrik üreteceğiz diye yağma etmediğiniz doğa ve yaşam alanları bırakmadınız, gene de en yüksek zammı elektriğe yapıyorsunuz. Demek ki asıl amacınız elektrik üretmek değilmiş. Artık vatandaşlarımız yakında yeniden gaz lambalarına dönüş yapmak zorunda kalacaktır. Yapılan zamlar sonunda vatandaşlarımız ısınamaz, aydınlanamaz karnını doyuramaz hale gelmiştir. Artık bezdik, yandık, bittik” dedi.

Anahtar Kelimeler:
RizeChp
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